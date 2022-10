Carlos Maslatón: "Solamente con un milagro político el oficialismo lograría la reelección"

La comunidad tuitera sabe bien quien es el autor de las frases "100% barrani", "Proceda" y "Masacre total". Se trata de Carlos Maslatón, quien se define a sí mismo como un "Liberal de derecha nacional, anticomunista, capitalista manchesteriano, abogado, bitcoinero y militante de La Libertad Avanza".

El letrado recibido en la UBA atendió a PERFIL y dialogó durante 40 minutos de todos los temas: la división del peronismo, economía, tipos de cambio, su intención de competir en las PASO y las diferencias con Javier Milei.

Peronismo dividido

"Que haya habido cinco actos diferentes por el Día de la Lealtad es una señal de debilidad muy grande del Movimiento Nacional Justicialista. Indica desarme político, que me parece que va a tono con una situación que pinta catastrófica. Por un defecto de conducción no se logró el objetivo de unidad, y tampoco sé si alguien quería la unidad", comenzó diciendo mientras disfrutaba una soda en su departamento del Edificio Kavanagh del barrio porteño de Retiro.

En esa misma línea, hizo duras consideraciones sobre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Me parece que la que está borrada es Cristina. Alberto está muerto y Sergio Massa está haciendo una buena gestión para mí, pero no sé si está tratando de asumir el liderazgo".

La economía argentina

Para Maslatón "la economía argentina va bien, mucho mejor de lo que todo el mundo cree", pero aclara: "No es mérito del Gobierno. Es por el ciclo económico argentino que viene muy favorable". "Argentina terminó hace un año una caída histórica mayor que la de 2001. La economía salió fuertísimo para arriba. Siempre dije que el piso sería logrado en 2021 y que además la salida sería inflacionista, que en cualquier caso se iba a generar porque los precios estaban muy atrasados".

Acto seguido, dejó en claro la falta de capacidad del Poder Ejecutivo nacional para sacar provecho de esta situación. "No sé si el Gobierno va a sacar algún rédito de esto. Hoy no saca ningún rédito, al contrario, asume todos los costos", señaló.

Los tipos de cambio

El analista del mercado piensa que es una medida totalmente desacertada que hoy en la Argentina existan más de una decena de tipos de dólar distintos. "Es una política equivocada e innecesaria, además. Es tan fácil arreglar el problema cambiario que es sorprendente que nadie lo quiera hacer", sostuvo. El abogado recibido en la UBA considera que la solución sería establecer un "mercado libre de cambio con tipo de cambio flotante". "Nada grave va a pasar en términos de cotización de peso contra dólar. La relación peso-dólar tocó el máximo en julio, con 355, algo que había marcado en un gráfico", esgrimió.

"Este es un momento de fortaleza para el peso argentino, pero nadie se da cuenta, entonces dicen 'si los liberamos vamos a tener corridas cambiarias'. No va a pasar nada, es una tontería. Este es el momento en que hay que liberarlo todo. Si vos liberás el precio y mandás todo a liquidar a precio de mercado no tenés que racionar más ninguna cosa, ni tipo de cambio diferencial, ni autorización de importaciones. Lo dejás funcionar solo y Argentina vuela al alza", dijo, confiado.

Y agregó dando ejemplos: "En el modelo que yo te estoy proponiendo el que vende y compra no es el Banco Central, se compran las partes entre sí. Si vos sos importador, le comprás al exportador, si vos sos ingresante de capital, le vendés al que sale al capital, si vos sos turismo saliente, se lo comprás al turismo entrante".

Elogios y críticas a Sergio Massa

El fundador de UPAU habló sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y los funcionarios que lo acompañan. "Yo creo que está actuando bien y su equipo también, pero tienen miedo. Es el miedo que transmite toda la sociedad. Están pensando en escenarios de catástrofes que no van a venir, en corridas cambiarias... todas cosas que se podrían haber dado y no se dieron y no se van a dar. Vamos a convivir con inflación alta pero no va a derivar en hiperinflación", aseveró.

Carlos Maslatón y Sergio Massa.

Muy por el contrario a lo que la mayoría dice sobre el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Maslatón sostiene que no ve un "escenario negativo a nivel mundial, pese a que todos están diciendo que hay una gran recesión. La guerra es lo más anti recesión que hay. La guerra es bullish".

"Yo estoy muy confiado en el futuro de la Argentina. Después está el tema político. Los efectos políticos de esto no siempre van a favorecer al oficialismo, porque además está la percepción de cómo está la cosa", resaltó.

Para dejar claro que lo que dijo no es porque responde a una ideología política, aclaró: "Cuando yo digo esto me dicen que soy kirchnerista... si estuviera Macri gobernando diría exactamente lo mismo, si estuviese Milei te diría lo mismo".

Javier Milei y la economía argentina

Maslatón es militante de La Libertad Avanza, espacio político conducido por Javier Milei. Sin embargo, la visión económica suya es totalmente distinta a la del diputado y economista: "Milei está negativo con Argentina, para mí está equivocado. En esa equivocación puede haber un error intelectual y también un deseo consciente o inconsciente de naturaleza política, porque vos sos opositor y querés que se haga mierda todo. Esa es una metodología política, yo no la comparto. Me parece que no es seria desde el punto de vista ciudadano".

Sobre el distanciamiento que actualmente tiene con el legislador, confesó que no habla con él desde junio. "Lo vi de casualidad en el acto de VOX en España, pero yo estaba en el público. No tengo ningún contacto y la verdad, tampoco hay expectativas de que lo haya. Ellos consideran que no soy parte del equipo y que no tengo que estar, pero de todas maneras, si las elecciones fueran este domingo, voto a La Libertad Avanza", contó.

"Con Milei no tengo contacto desde junio"

Maslatón vs. Milei, unas eventuales internas

Como lo informó en sus redes sociales tiempo atrás, el exmiembro de la UCeDe quiere competir contra el político en unas internas de cara a las elecciones presidenciales de 2023. "Mi límite es enero. Si Milei mágicamente abre las PASO, yo me anoto", reveló.

En exclusiva, le anticipó a Perfil los pilares fundamentales de su plan de gobierno: "Mi plan es trabajar sobre la parte financiera del Estado. Hoy, el problema argentino está en los precios, en los tipos de cambio, está en el desastre que ha hecho el Banco Central. Eso es lo que hay que desarmar y se puede hacer de la noche a la mañana. Si yo fuese presidente, saldría un decreto la misma noche de la asunción con todo el plan económico y se publican todos los aspectos jurídicos. Es eso, una política de liberación de variables económicas y de arreglo financiero que, de aplicarse como yo tengo pensado, catapultarían a la Argentina rápidamente al alza. Más adelante se verá la reforma del Estado y la ley laboral".

"Lo que dice Milei de eliminar el Banco Central es irrealizable"

Al ser consultado por los dichos de Milei sobre la eliminación del Banco Central, algo que planteó infinidad de veces tanto en televisión como en sus redes, Maslatón analizó: "Yo lo odio al Banco Central, y el Banco Central podría no existir, pero lo que él dice y la manera en que lo dice y con el plan que tiene, es irrealizable. Esas son frases que él tira. Uno en política económica no va a hacer lo que le parece ideal, sino lo que puede hacer".

Elecciones 2023

Para el abogado, el oficialismo lograría una reelección solamente con un "milagro político". "Hoy me parece imposible que continúen. Alberto Fernández estuvo dos años que fueron un desastre, pero además las peleas entre ellos. Antes de que llegue Massa, el ministro de Economía anterior fue boicoteado por el mismo kirchnerismo. Nada de lo que están haciendo contribuye para que puedan ganar las elecciones".

En ese sentido, destacó a la coalición opositora: "Los que vienen bien son los de Juntos por el Cambio, aunque no por mérito propio. Ahora están quedando dos sectores que parecen fuertes, que parecen bien armados, el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Patricia Bullrich".

Respecto a la eventual alianza entre la exministra de Seguridad y el diputado libertario, Maslatón aseguró que no sabe si puede darse: "Teóricamente eso no debería suceder. Si Milei cierra con Patricia Bullrich, La Libertad Avanza muere. Mi lealtad con LLA sigue mientras sea un movimiento independiente, no si hace alianzas con el PRO o la UCR".

"Tampoco sé cómo podría ser la distribución de cargos si Juntos por el Cambio se llega a unir con Milei. En las últimas conversaciones que tuve con él sobre este tema, que son de marzo-abril, me dijo que no estaba en arreglo con Macri o Bullrich, pero sí que hablaba. Yo le pregunté si contemplaba la posibilidad de ir juntos con ellos y me dijo "sí". 'Pero, ¿Cómo sería? ¿vos vicepresidente?' le dije, a lo que me contestó 'cualquiera de las variantes es buena'. Nunca me anuló la visión de él favorable a una alianza con ellos", declaró.

Por último, cierra: "Milei no quiere que haya otras espadas políticas al lado de él. Que él me haya apartado es una locura, porque yo no estaba compitiendo. Lo mío era colaborar, se la agarraron conmigo sin razón alguna. Sino hoy sería un militante como lo fui el año pasado. Eso te marca algo de su personalidad. Él considera que es un político suelto, único y que los demás ni siquiera pueden estar al costado. Si él arregla con Bullrich o con Macri, sabe que no es el único en el escenario".

