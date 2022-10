Milei quiere anular la Educación Sexual Integral: "Deforma la cabeza a la gente"

Este fin de semana, Javier Milei estuvo como invitado en Solo una vuelta más, programa que conduce Diego Sehinkman en la pantalla de Todo Noticias. Allí fue consultado sobre las medidas que tomaría frente a una eventual victoria en las elecciones presidenciales de 2023 y el conductor quiso saber que haría con la Educación Sexual Integral.

"La ESI, ¿continúa en una presidencia de Milei?", preguntó Sehinkman. De manera contundente y sin dudarlo un segundo, el diputado de La Libertad Avanza contestó: "No. Así como voy a eliminar el ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto".

En esa línea, agregó: "Tampoco me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrarle impuestos para lavarle el cerebro con la ideología que vos quieras en la aversión sexual".

Algo sorprendido, el conductor le consultó: "¿Anularías la Educación Sexual Integral". Milei confirmó: "Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente ¿En tu casa no te lo van a enseñar eso? De última, cuando vos decidís donde estudian tus hijos, vos convalidás el programa, no algo que baja del Estado con una intención de impulsar todo lo que tiene la línea de la izquierda y de la ideología de género".

"Es ingenuo creer que no va a ser utilizada de esa manera", sostuvo el economista libertario, a lo que Sehinkman le marcó que "hay un montón de colegios que la utilizan bien (a la ESI)".

Luego de mencionar que no hay alguien ni "omnisciente ni omnipresente" que pueda determinar si se usa bien o si se usa mal, el legislador esgrimió que "en la gran o mayor parte de las cosas se utiliza para adoctrinamiento, así como también les lavan el cerebro con socialismo de distintas partes, esto también es parte del socialismo".

Domingo Cavallo: "Una de las razones por la cual los jóvenes me reivindican es por las cosas que dice Milei"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, le agradeció a Javier Milei las reivindicaciones a su gestión en el gobierno de Carlos Menem y reconoció que recibe mensajes de jóvenes libertarios que lo apoyan. Al igual que Patricia Bullrich, pidió que Argentina vaya hacia una economía bimonetaria.

“Una de las razones por la cual los jóvenes me reivindican es por las cosas que dice Milei porque me mandan por WhatsApp, por las redes muchos mensajes que antes no recibía”, dijo el ex funcionario menemista y de La Alianza, creador de la Convertibilidad y el Corralito.

Agradecido por la reivindicación del diputado y su partido, que incluso lo invitaron a participar de la presentación de un libro a favor de la década del '90 la última semana en la Legislatura porteña, Cavallo dijo: “Milei es una persona que tiene muy buenas intenciones y ha logrado algo que a mi me asombró: que con ideas de la libertad pueda conseguir que la juventud se entusiasmara y entrar a militar en política”.

Además remarcó el "entusiasmo" que Milei transmite a los jóvenes con sus ideas. El líder de La Libertad Avanza dijo esta feliz de que “día a día se va reivindicando esa tarea enorme que hizo con Menem”.

JP/fl