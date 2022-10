El exministro de Economía, Domingo Cavallo, le agradeció a Javier Milei las reivindicaciones a su gestión en el gobierno de Carlos Menem y reconoció que recibe mensajes de jóvenes libertarios que lo apoyan. Al igual que Patricia Bullrich, pidió que Argentina vaya hacia una economía bimonetaria.

“Una de las razones por la cual los jóvenes me reivindican es por las cosas que dice Milei porque me mandan por WhatsApp, por las redes muchos mensajes que antes no recibía”, dijo el ex funcionario menemista y de La Alianza, creador de la Convertibilidad y el Corralito.

Agradecido por la reivindicación del diputado y su partido, que incluso lo invitaron a participar de la presentación de un libro a favor de la década del '90 la última semana en la Legislatura porteña, Cavallo dijo: “Milei es una persona que tiene muy buenas intenciones y ha logrado algo que a mi me asombró: que con ideas de la libertad pueda conseguir que la juventud se entusiasmara y entrar a militar en política”.

Además remarcó el "entusiasmo" que Milei transmite a los jóvenes con sus ideas. El líder de La Libertad Avanza dijo esta feliz de que “día a día se va reivindicando esa tarea enorme que hizo con Menem”.

Cavallo, Bullrich y Milei, unidos por el hilo rojo de la dolarización de la economía

Como viene argumentando en diversas participaciones públicas, Cavallo se mostró a favor de instalar un sistema oficial donde circulen dos monedas: el peso y el dólar.

“El bimonetarismo es lo lógico para salir de una situación como esta”, sostuvo el ex funcionario de Fernando de la Rúa. “Bimonetarismo es volver al sistema de la Convertibilidad”, dijo citando el programa que implementó en el primer gobierno de Carlos Menem durante la década del '90.

De esa manera, sostuvo que “la idea es que se pueda utilizar el dólar como moneda, como se utilizaba en aquel momento, para todo tipo de transacción y para el ahorro e intermediación financiera”.

No es la primera vez que la discusión por el bimonetarismo se instala. Javier Milei se viene manifestando a favor desde hace meses y Patricia Bullrich, la titular del PRO que quiere llegar a la presidencia en 2023, reconoció que va a implementarla si llega a la Casa Rosada. La semana pasada había dicho que eliminaría los planes sociales.

“Tiene que haber un mercado oficial para transacciones comerciales, como exportaciones e importaciones y algunos otros rubros importantes, que el Banco Central controle el valor del dólar en ese mercado”, recetó Cavallo. “Es importante que sea un mercado libre y no divisas del mercado del Central que vende”, agregó.