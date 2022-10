En un debate celebrado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, Domingo Cavallo recordó el "gran apoyo popular" que tuvo la implementación de la convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem y dijo que los resultados de un plan contra la inflación debe producir efectos inmediatos para calmar la economía.

El ex Ministro de Economía disertó en la casa de estudios norteamericana junto a otros académicos y especialistas de todo el mundo respecto al problema de la inflación acelerada en Argentina.

Para Cavallo, es necesario implementar un plan de estabilización de shock en simultáneo con un apoyo proveniente de la sociedad, debido a los dolores económicos que pueden ocasionar los ajustes.

El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo.

“Cuando implementamos la convertibilidad y eliminamos la inflación rápidamente, el Gobierno tuvo un gran apoyo popular. Era importante facilitar la toma de medidas de reformas. Nosotros desregulamos la economía y lo hicimos porque la sociedad apoyó esas reformas, incluso cuando se redujo el empleo en empresas públicas privatizadas”, dijo el ex funcionario menemista. El proceso económico se conoció popularmente como "1 a 1" porque igualó los valores del dólar y el peso.

Luego se refirió a Juntos por el Cambio y a las elecciones del 2023, manifestando que si la coalición quiere tomar la gestión el año venidero deberá combatir a la bestia inflacionaria. “Siendo optimista, no hay formas de financiar un gasto alto, la oposición está concluyendo que tiene que derribar este problema principal", expuso Cavallo. En ocho meses, el aumento de precios alcanzó el 56,4% en los primeros ocho meses.

Y agregó: "Para que un plan de estabilización sea apropiado es necesario que sea capaz de producir un efecto inmediato para conseguir apoyo de la gente y que genere razones para implementar reformas clave para estabilizar la economía de manera sostenida en el tiempo”, continuó Cavallo.

“Para poder tener apoyo popular para las reformas, el nuevo Gobierno tiene que ser efectivo en lograr una reducción de la inflación lo antes posible cuando empieza su mandato. No para evitar los ajustes, sino para crear el clima de apoyo para implementarlos”, concluyó el ex funcionario.

Cavallo, Corach y Menem reivindicaron los '90

Este martes, Cavallo participó de un evento organizado por el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, donde no sólo se presentó el libro "Los Noventa, la Argentina de Menem", sino que también se reivindicaron las políticas llevadas adelante en la década del 90'. También participaron el ex ministro del Interior, Carlos Corach, y el ex senador Eduardo Menem, hermano del ex Presidente.

Allí, el ex funcionario de Hacienda de Fernando de la Rúa manifestó que la convertibilidad menemista fue "un gran logro que permitió que la gente mantuviera sus ahorros en el país" y agregó que "para salir del entuerto actual es necesario pensar en volver a un régimen como ese".

GI/fl