A dos años de su separación, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su nueva relación con Milagros Maylin, actual secretaria de Bienestar y Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Me enamoré, estoy muy feliz”, dijo al ser entrevistado por Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+.

Larreta estuvo casado durante 20 años con Bárbara Diez de Tejada Benítez, con quien tuvo dos hijas, pero este matrimonio finalizó en 2020. Ahora, dos años después de su divorcio, confirmó su nueva relación, mientras se abre camino para las elecciones 2023.

Así oficializó Larreta su noviazgo con Milagros Maylin

"Hace dos años te separaste y de tu vida personal se contó poco", sostuvo Luis Novaresio. A lo que Larreta respondió que mantuvo siempre un "bajísimo perfil" en la esfera personal para cuidar a sus hijas. "Una forma de cuidarlas es ser lo más bajo perfil posible en mi vida personal", aclaró el alcalde porteño.

"¿Estás en pareja?", indagó el conductor de +Entrevistas. "Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso, muy feliz". Novaresio consultó la identidad del nuevo amor del jefe de gobierno porteño. "Se llama Milagros, me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien", respondió Larreta.

"Es una mujer super comprometida con su trabajo, muy inteligente, apasionada. Nos reímos mucho. Me hace reír. Tiene una energía positiva, transmite buena onda. Me hace bien en ese sentido, muy sensible, muy familiera", describió el referente de Juntos por el Cambio.

"¿Se la conoce? Trabaja en la actividad pública, privada...?", siguió indagando el conductor y periodista de LN+. "Trabaja en el Gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de villas, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. Trabajaba con ella en eso y ahora está trabajando en la Ciudad con Fernán Quirós, en tercera edad", especificó Larreta.

"¿Te imaginás una campaña juntos?", interrogó. "Sí, me imagino que me acompañe, definitivamente", contestó el dirigente de JxC.

Quién es Milagros Maylin

Maylin tiene 36 años y lleva adelante la Secretaría de Bienestar General en el Gobierno porteño. La mayor de cuatro hermanas, cuenta con trayectoria en la gestión privada y pública, abocada principalmente a temas sociales.

Se graduó en la Universidad Austral como licenciada en Ciencias de la Comunicación (egresada con medalla de oro), y obtuvo su título de magíster en Administración de Empresas en la IAE Business School, perteneciente a la misma institución, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se otorga al mejor promedio y dos posgrados, uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE.

Inició su carrera en el sector privado en la industria de las telecomunicaciones. Luego, durante la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, se desempeñó como directora general de Tecnología para la Tercera Edad, en el que llevó adelante los programas +SIMPLE, Inclusión Digital para los más grandes y Ciudades Amigables para Personas Mayores. Luego, pasó a dirigir el organismo de Control de Gestión, hasta que fue designada como subsecretaria de Integración Social y Urbana y luego jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Barrio Mugica).

En febrero de 2020, asumió como coordinadora estratégica de Covid-19 en el Gobierno de la Ciudad y comenzó una nueva etapa en el territorio porteño.

En agosto de 2021, asumió su cargo actual en el organismo que depende el Ministerio de Salud porteño y, desde entonces, lleva adelante políticas que apuestan a fomentar la integración social de los adultos mayores en la sociedad.

