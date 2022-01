Bárbara Diez junto a un ex modelo de Pancho Dotto en el palco del Teatro Colón

El “distanciamiento” entre Bárbara Diez y Horacio Rodríguez Larreta que se cristalizó en diciembre de 2020 pareciera haber llegado a su fin. A dos años, ya no hay duda que están separados,. Otra vez, en varios de los grupos y subgrupos de Whastapp de Juntos por el Cambio –o Juntos, tal su nueva “razón social”–, se llenaron con una foto y un interrogante: “¿Y quién es él?”.

A la teatralidad natural que ofrecen los palcos del primer coliseo porteño se suman historias de incluso disputas familiares tras separaciones ríspidas. Historias que en versión novelada Manuel Mujica Láinez describió en su libro El gran teatro, publicado en 1979. Como dice una reseña de esa novela, el escritor argentino “va desvelando el complejo entramado de sueños y frustraciones que une a los asistentes a la velada (…), espectadores que cruzan miradas de amor y odio en un laberinto de vanidad y refinamiento, mentira e inocencia.”

Alejandro Masluff y Bárbara Diez en un palco del Colón, viendo La Misa Criolla.

Rodriguez Larreta y Bárbara Diez oficializaron distanciamiento en diciembre de 2020

En uno de esos palcos del Colón, Bárbara Diez apareció acompañada de un caballero. En su caso, no fue para ver una puesta de Parsifal –como sucede en la mencionada novela de Mujica Láinez–, sino dos títulos bien argentinos: La Misa Criolla y la Navidad Nuestra. Y esa fue la imagen que se difundió en modo “eliminación rápida” en los mencionados grupos de WhatsApp del oficialismo porteño. El Teatro Colón cerró 2021 con un homenaje por los cien años del nacimiento de Ariel Ramírez a cargo de su hijo, el director musical Facundo Ramírez, junto a Abel Pintos y Chango Spasiuk como solistas, y el coro estable del Colón.

Como en 2020, los grupos de Whatsapp del oficialismo porteño estuvieron más que activos

Desde “el distanciamiento” que se dio en diciembre de 2020 entre Bárbara Diez y Horacio Rodríguez Larreta, la imagen familiar que –como muchos políticos– se usaba para potenciar la imagen de jefe de gobierno porteño en redes se cortó. Y si ya en ese diciembre, ni la mesa chica de Larreta se animaba a confirmar o desmentir la separación, mucho más difícil –sino imposible– es lograr siquiera un “No se” a la consulta de si el caballero en cuestión es la “nueva pareja” de la wedding planner.

A fin de diciembre, Celeste Cid grabó en el Palacio Duhau, capítulos de "Planners",la serie de Bárbara Diez.

Quizá el efecto del sol y la laxitud del tiempo de estío hizo que en la otra orilla, en Punta del Este, la foto dio origen a un armado de un rompecabezas. Algunos ya habían a Bárbara Diez con el caballero en cuestión en el Palacio Duhau. Pero como ella estuvo más de un día allí filmando escenas para su miniserie, no llamó la atención. Con la foto en el palco del Colón, aquellas miradas entre ambos en el Duhau se resignificaron. Y al caballero en cuestión lo ubicaron como Alejandro Masloff, un ex modelo argentino que caminó varias pasarelas locales entre fines de los años 80 y los 90s. Masloff vive en Capital Federal, perteneció al staff de Pancho Dotto y además de pasarela, protagonizó campañas para las marcas de jeans Wrangler y UFO.

ei/ds