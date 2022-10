El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una extensa entrevista en la que habló de una diversidad de temas: la posibilidad de que se eliminen PASO, las internas de Juntos por el Cambio, las posibles candidaturas y, en el marco de su vida privada, se refirió a Milagros Maylin, la nueva pareja del jefe de gobierno porteño.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas, transmitido por la pantalla de LN+, si bien Larreta no confirmó fehacientemente que será precandidato a presidente en 2023, fue tajante a la hora de afirmar que su futuro político no dependerá de las decisiones que tome "Mauricio Macri ni ningún otro" candidato.

“Si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio Macri, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas y candidatos. Si fuera él, Gerardo Morales, Manes, quién sea... Vidal, Bullrich...”, planteó.

La hipotética eliminación de las PASO

A propósito de la posible eliminación de las PASO, el alcalde porteño advirtió que "no se pueden cambiar las reglas de juego a meses de la elección".

El conductor planteó nuevamente la posibilidad de que el kirchnerismo busque alianzas para eliminar las PASO.

"Con los votos del kirchnerismo no alcanza. Me cuesta creer que algún otro espacio político vaya a acompañar al kirchnerismo en algo que está mal", analizó el referente de JxC.

"El Gobierno está intentando cambiar las reglas de juego para su beneficio y eso está mal", sentenció.

“El criterio nuestro es que elige la gente. Es lo más democrático. Después está en nosotros encontrar el mejor mecanismo. En las últimas PASO nos manejamos con muchísima responsabilidad y ganamos la elección”, graficó.

Subestimación, dramatismo y reflexión: cómo nació "Para qué", el libro autobiográfico de Macri

La relación con Macri "no es pésima", aseguró Larreta

A continuación, Larreta desmintió que su relación con Mauricio Macri sea pésima y aclaró que "tiene todo el derecho" a postularse como candidato de Juntos por el Cambio. En ese sentido, le restó importancia a la posibilidad de una competencia electoral entre ambos para disputar el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio.

“[Macri] Está haciendo cosas de candidato. Recorre, va y viene, cosas que uno le atribuiría a un candidato, pero si mañana está acá, pregúntenle a él”, deslizó, a sabiendas de que el ex presidente será entrevistado en dicho canal este jueves.

Si bien destacó su afinidad con María Eugenia Vidal, al mismo tiempo descartó (implícitamente) la posibilidad de integrar una fórmula con la exgobernadora bonaerense.

“Para mí sería un lujo integrar una fórmula con ella por la confianza y porque la valoro muchísimo. Pero somos muy parecidos: surgimos en la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos juntos durante 20 años seguidos y creo en que la diversidad y amplitud enriquece”, explicó.

Horacio Rodríguez Larreta. FOTO: Captura de pantalla (LN+)

Con respecto a los reiterados cuestionamientos de Patricia Bullrich y Mauricio Macri por su espíritu presuntamente conciliador, el jefe de Gobierno porteño volvió a enfatizar la necesidad de establecer consensos con todas las fuerzas políticas, si bien rechazó de antemano acuerdos con el oficialismo.

"La Argentina necesita acuerdos", aclaró Larreta e insistió en la necesidad de "trazar un plan que esté consensuado por una mayoría más amplia".

Sobre Patricia Bullrich, le bajó una vez más el tono a las diferencias existentes: "La valoro mucho. Es la presidenta de mi partido".

Con respecto al candidato para ocupar su lugar el año próximo en la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta evitó mencionar a un sucesor específico.

“Mi candidato (en la Ciudad) va a salir de las PASO”, explicó y seguidamente expuso que “hay candidatos del PRO que están con voluntad como Jorge Macri, Fernán Quirós, a ver si termina de decidirlo, Soledad Acuña, y Martín Lousteau, por el radicalismo”.

Horacio Rodríguez Larreta. FOTO: Captura de pantalla (LN+)

Larreta, enamorado

Durante la entrevista hubo espacio para las confesiones sentimentales, momento en el que confirmó su relación con Milagros Maylin, de 36 años, y funcionaria porteña.

"¿Estás en pareja?", indagó el conductor de +Entrevistas.

"Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso, muy feliz". Novaresio consultó la identidad del nuevo amor del jefe de gobierno porteño.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

"Se llama Milagros, me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien", amplió Larreta.

Su actual pareja trabajó con María Eugenia Vidal y actualmente se desempeña junto a Fernán Quirós.

"Trabaja en el Gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de villas, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. Trabajaba con ella en eso y ahora está trabajando en la Ciudad con Fernán Quirós, en tercera edad", especificó el posible precandidato presidencial.

