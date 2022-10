Máximo Kirchner: "Me angustié mucho por el hincha fallecido, no puede pasar en un gobierno peronista"

La reunión de ayer martes 11 de octubre entre el Consejo del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires dejó el claro el nivel de internas que se viven en el Frente de Todos actualmente. A la comunicación rota entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández se le sumaron ahora los reclamos de Máximo Kirchner contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por el hincha fallecido en el partido de Gimnasia y Boca. Incluso, el cuestionamiento escalaría hasta el propio gobernador Axel Kicillof, a quien los intendentes reclaman la desvinculación de Berni.

En el encuentro, que reunió a dirigentes peronistas y militancia en la sede de La Plata (calle 54), se escuchó al hijo de la vicepresidenta lamentar los incidentes y pedir "hacerse cargo".

"Me angustié mucho por el hincha fallecido. La gente estaba en paz, no provocó incidentes... por eso digo que si gobernamos, gobernamos. Y debemos hacernos cargo de las cosas que no se hacen bien y no patear la pelota afuera. Los que se tienen que hacer cargo, tienen que ser responsables, no mirar para el costado", disparó el diputado y hombre de La Cámpora.

Cambios en el Gabinete: Larroque cuestionó a Alberto Fernández por no consultar a Cristina Kirchner y eleva la tensión interna

Y agregó que "no puede pasar en un gobierno peronista". La crítica esta vez no es sólo al ministro Berni, sino que apunta al respaldo que Kicillof le dio a su funcionario en las últimas horas.

Es que si bien Berni ya se autopercibió como "no responsable" de lo sucedido, La Cámpora y los intendentes del conurbano trasladaron una fuerte preocupación al gobernador por la situación en materia de Seguridad. Y Kicillof insiste en mantenerlo en su cargo. Incluso, desde su entorno aseguran que no cayó nada bien la reacción pública de La Cámpora, entendiendo que el espacio no actúa sin el determinante final de Cristina Kirchner.

Acto por el 17 de octubre

En el encuentro, se abordaron los cambios en el Gabinete y se definió realizar un acto en Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad del 17 de octubre.

El PJ Bonaerense y el sector del kirchnerismo que conduce también el hijo de la exmandataria se unirán al sector liderado por el camionero Pablo Moyano, triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Casi sin nombrar a Sergio Berni, el kirchnerismo repudió la represión en La Plata

De esa forma, la cita del próximo lunes contará con el apoyo del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA), la Corriente Federal de Trabajadores y las dos CTA, además de organizaciones sociales afines al kirchnerismo.

La otra interna: Alberto designó a tres ministras sin consultar con el kirchnerismo

Quien hizo público ese malestar fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, que cuestionó la decisión que tomó el mandatario Alberto Fernández de definir los cambios en el Gabinete sin consultar al kirchnerismo.

"No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente (de Todos) haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones, pero bueno...", dijo el referente de La Cámpora respecto a las designaciones recientes.

El Presidente designó a Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social, a Raquel "Kelly" Olmos en el Ministerio de Trabajo y a Ayelén Mazzina como titular de Mujeres, Género y Diversidad.

Asimismo, Massa tampoco fue consultado, pero le bajaron el tono al decir que "tiene mucho trabajo como ministro".

La relación Alberto Fernández y Cristina Kirchner se enfrió

Las fuentes contactadas coincidieron en que la falta de diálogo entre el Presidente y la titular del Senado, a la hora de definir el recambio de ministros, vuelve a dejar al descubierto que la relación entre ambos se enfrió.

Si bien Alberto Fernández y Cristina Kirchner había iniciado una tregua en la interna oficial con el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, aquellos tiempos parecen quedar lejanos.

JD / CP