Enrique Piñeyro: "Bullrich, Aníbal Fernández y Berni son gente muy violenta"

Enrique Piñeyro, participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde se refirió a la situación de los aeropuertos y la seguridad operacional en la aviación. “Aeroparque debería tener un radar de aproximación, falta infraestructura, como siempre y más entrenamiento”.

Además, el cineasta reflexionó sobre los casos de violencia policial argentina y su parecer sobre los ministros Bullrich, Fernández y Berni. “Son toda gente muy violenta que cree que está más allá de las leyes”, afirmó Piñeyro en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Como especialista en investigación de accidentes aeronáuticos. ¿Cree posible que se repita una gran tragedia aérea en Argentina?

—Hay menos posibilidades porque no se fue la Fuerza Aérea del control de la aviación civil. La situación no está espectacular pero está mejor. Algunas de las fallas latentes del sistema siguen ahí, Seguimos sin radar de aproximación, que es algo que tiene Montevideo, Santiago de Chile, que tiene todo el mundo y que haría muy fluidas las aproximaciones, cosa que no sucede. Hoy algunas veces con solo dos o tres aviones ya tenés demoras que te obligan a hacer un circuito de espera, pero está mucho mejor, en un punto la revisión médica dejó de ser un chantaje que era un factor de temor muy importante. Cuando empecé a escribir las cartas de LAPA, un psiquiatra militar me bajó nueve meses porque decía, "¿cómo puede ser que tengas aprehensión de volar?" yo no tenía aprehensión, lo que estaba diciendo es que los aviones no estaban en condiciones. Y ese mismo tipo que tenía el control y el poder de chantaje sobre los pilotos que decíamos algo, en el 2012 apuñaló 30 veces a la mujer y delante del bebé de ocho meses se pegó un tiro en la cabeza con tan mala puntería que a los tres días estaba fuera del hospital. Ese era el tipo que decía quien estaba sano y cuerdo para volar. Todo eso ahora no está, hoy tenemos una autoridad civil y eso ayuda mucho. Después estamos en Argentina, en medio de las fallas latentes del país donde las cosas no se hacen en profundidad, se reinaugura cinco o seis veces el aeropuerto de Resistencia, cuando ponen una pared o cuando sacan una pared. Ese tipo de cosas siguen pasando, pero te diría que la chance de una gran tragedia es considerablemente menor.

—Mencionó reiteradas veces la palabra fallas. ¿Si tuviese que decir cuáles son las fallas en el sistema aeronáutico argentino cuales señalaría?

—Bueno, una de nuestras fallas es la falta de radarización nuestro territorio no está radarizado, en cuanto a aeropuertos de alta densidad de tráfico como Aeroparque, se debería tener un radar de aproximación, que es un radar que gira más rápido y tarda 2 o 3 segundos en dar la vuelta de 360 grados. Todos los ecos son confiables, entonces los podes aproximar más. En cambio los radares de vigilancia tardan 10 o 12 segundos en dar toda la vuelta, entonces el eco, una vez que lo volvés a ver ya está adelante, no se puede empezar a apilar aviones o hacer un carrousel como hacen en Heathrow. Allá te van diciendo “bajé a nivel tanto, ponga rumbo tanto a velocidad tanto” y te dejan el final, pero ellos se ocuparon de todo, lo único que vos hiciste fue poner velocidad, altura y rumbo. Acá esos radares no están, nos falta infraestructura. Falta más entrenamiento, faltan recursos como en todos lados.

—En noviembre se cumplirán 57 años de la tragedia del TC-48 el “Avión de los cadetes”. ¿Cree que existió voluntad en las últimas dirigencias para encontrar los restos?

—No, definitivamente no. La Fuerza Aérea no está interesada en que se encuentren los restos, es todo muy raro eso, sí los familiares, pero no se accionó nada serio desde ningún gobierno para encontrar esos restos, ni siquiera saben si están en agua o tierra. Eran dos aviones, y los cadetes que estaban en el otro avión, no abrieron la boca nunca, jamás. Uno de ellos volaba en Aerolíneas y jamás habló.

—¿Cuál cree que es el aeropuerto más peligroso en Argentina?

—No hay un aeropuerto más peligroso. Porque mañana el más peligroso puede ser Aeroparque y tras pasado mañana será Salta, después Ushuaia, luego San Juan y después Mendoza con las montañas. Ningún aeropuerto debería ser peligroso, no los hay si están correctamente habilitados. Peligroso era el viejo aeropuerto de Ushuaia, pero demás era ilegal, no podía estar operando con una pista de 1.200 metros con marcas de toque y apoyo, como si fuera un portaaviones. Si no tocabas ahí tenías que irte, ya estabas con la mano poniendo potencia era una locura y rompieron tres o cuatro aviones ahí. La pista actual de Ushuaia tiene sus cosas, pasas cerca de montaña el i-pod se pone nervioso, porque pero no es peligroso. En aviación lo que hacemos es gestión de riesgos, pero en superficie normalizamos, vamos por la ruta y vemos un cartel que dice “curva muy peligrosa” y nos parece normal, yo no aterrizo en una pista que dice “pista muy peligrosa”. En una época Ushuaia parecía que era un aeropuerto complicado pero la realidad es que era peligroso, Villa Gesell también era peligroso así también un piloto de Aerolíneas siguió de largo. Pero después de ese accidente estaban operando ilegalmente bajo mínimos, o sea después pusieron requerimientos más altos, antes la visibilidad era 2.000 metros y el techo 400 pies, después del accidente pasó a ser de operación visual. Claramente lo que era peligroso ahí, no era el aeropuerto, era la autoridad que dejaba que entraras con esos mínimos.

—¿Cómo minimizar las posibilidades de accidente aéreo?

—Si definimos riesgo como intolerancia a la falla, el avión es mucho más riesgoso que un auto, pero a la vez a la columna de riesgo comparativa, yo le opongo contramedidas y procedimientos al riesgo. Entonces, hago detección temprana de error, chequeo cruzado permanente, duplicación de equipos, procedimientos, estricta adherencia, lectura “vista chequeo” y no por memoria, infinidad de cosas que hacen que mis contramedidas de riesgo sean muy altas. Lo que me queda sin cubrir eventualmente es el peligro. Si es que me queda sin cubrir, porque en general en aviación es todo lo contrario y las contramedidas son más altas que los riesgos. Un aeropuerto tendrá sus riesgos, como el de Ushuaia, que tiene la piedra cerca y los vientos cambiantes, entonces, haces una circulación visual que no tiene ningún problema pero hay que estar atento, hacerla bien y tenés que gestionar. En ese sentido, lo que no podés considerar es un aeropuerto peligroso pero si podes gestionar los riesgos de cada aeropuerto, hay algunos que tiene sus peculiaridades. Pero con un 787 tenés otro problema, la pista es muy corta y angosta, no sé si entra, lo tengo que verificar y ver el peso estructural. Una cosa te complica la otra en uno hay una antena, en el otro una colina, en Mendoza cuando sopla el zonda te vas a matar, todo tienen sus cosas.

—Usted dirigió el documental “El Rati Horror Show” sobre el caso Fernando Carrera. ¿Ve con el caso de Lucas González haya cambiado algo en la Justicia porteña?

—No es la Justicia porteña, es la Justicia argentina. La brutalidad policial no cambió un ápice, la corrupción judicial no cambió un ápice, ni la impunidad, son muchos los casos, Carreras, Lucas González, Mariano Witis y Bordón y seguís con lo que quieras, pero es lo que mucha gente que reclama mano dura aplaude y después cuando se equivocan y en verdad fusilan a su hijo, se alarman. Pero recuerden que cuando Chocobar le pega un tiro a alguien que se está escapando porque le dicen que ese alguien acababa de robar o apuñalar y entonces es aquel de la remera roja, y se cruza otro con remera roja, que es lo que paso con Fernando Carrera; quien tenía el color de auto equivocado, ahí se complica todo. Pero la realidad es que Macri hizo mucho daño porque lo recibió a Chocobar y lo felicito y también Patricia Bullrich. No hay diferencias entre Bullrich, Aníbal Fernández y Berni son gente muy violenta, deben ser policías frustrados todos esos, la realidad es que es gente que cree que está más allá de las leyes. Berni dice “yo no soy garantista” refiriendose a las garantías constitucionales, es el ministro de seguridad y dice una barbaridad así. Macri dice “¿querían que lo deje escapar? yo no creo en eso” hay leyes, tratados internacionales de Naciones Unidas tiene un protocolo para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y nunca dice que podes sacar un arma y tirarle a alguien que se está escapando. Sin embargo, un presidente muy suelto de cuerpo dice “¿qué pasa con este chico que me lo están atacando? es un héroe”. Es un demente que saco el arma y empezó a tirar en medio de una ciudad llena de gente bendecido por la autoridad presidencial, están todos medios locos acá. No cambio en nada la situación de la violencia policial, desde el caso Carreras al caso Lucas González. Acá ves a los policías con obesidad mórbida, en Madrid la policía tiene un examen físico que tenes casi que clasificar para las olimpiadas, donde efectivamente pueden proceder a intentar la captura de alguien.

—Sobre la invasión rusa a Ucrania. ¿Le hubiese gustado una Argentina más presente con la asistencia humanitaria?

—Argentina envió mucha ayuda, ya llevo casi 100 toneladas coordinadas con Cancillería, refugiados trajimos cinco, es muy difícil toda la acogida de refugiados, es un tema complicado por las condiciones en que está la Argentina, no es que muchos quieran venir, suena un poco hiriente pero es la realidad. Muchos familiares que tienen acá les escriben “si podés irte a Canadá andá a Canadá, si podes ir a España andá a España, si podés ir a Italia andá a Italia”. Hemos llevado a todos esos países, recibir refugiados ya es complejo y como todas las cosas complejas en la Argentina requiere de decisión política, eficiencia, capacidad de organización, todas cosas por las que no nos caracterizamos puntualmente.

—¿Qué lectura hizo del silencio inicial del Gobierno argentino, al no repudiar rápidamente la invasión de Rusia a Ucrania?

—Es lo mismo que hicieron con el tema de Charlie Hebdo. Fueron a festejar el aniversario del golpe de Chávez y no mandaron representantes a la marcha por Charlie Hebdo en París. Pero el Papa dijo lo mismo, “que de alguna manera fue provocado” no sé, para mí están todos locos.

—¿Qué opina de Santiago Maratea y las causas que emprende?

Santi me parece un fenómeno, poder movilizar rápido la cantidad de fondos que moviliza él y juntar gente que confía en él, he ido a muchas embajadas últimamente y no hay embajada en la que el nombre de él no surja. Claramente puso una cuña en varios grises. Para la AFIP sobre todo, donde se deben estar volviendo locos, para ver como organizan esto de Mercado Pago. Está muy bien porque está haciendo su fundación mueve la plata de una manera honesta y la gente confía en él. Es maravilloso que en un país como éste, la gente pueda confiar en alguien. Es decir, si se necesitan ocho millones de pesos para combatir el fuego en Corrientes lo hace junta la plata y la entrega. Me parece admirable que gente con el poder que tiene, lo ponga al servicio de alguna causa altruista porque la verdad que es lo que hace. Me parece que Santi es un fenómeno y muy interesante.

—Se refirió a la confianza de la gente con Maratea. ¿Usted en quien confía?

—En Pepe Guardiola, yo quiero que sea el técnico de la selección pero él quiere ir a Boca, tampoco me molestaría eso. Del resto yo voto en blanco porque siento que no me representan, o alguno que me representa no está articulando poder de fuego, metafóricamente hablando.

—¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre sus facetas de piloto y actor?

—Realmente no le encuentro similitudes, por ahí cuando hacemos los anuncios que ponemos esa voz de comandante, todo medio enroscado, grave, aplomado, seguro, fuerte, yo siempre hablo bajito. Pero no le encuentro fuera de jugar al rol de piloto, no tiene similitudes.

—¿Volar le produce más placer que actuar?

—Lejos. Más que cualquier otra actividad ya a los 3 años era piloto.

—¿Pero la actuación llegó después?

—Sí, a los 6. En la primaria ya hice de Belgrano.

—¿Qué lectura hace del triunfo de Giorgia Meloni en Italia?

—En Italia al fascismo lo inventaron ellos, o sea que es un regreso a las fuentes, Matteo Salvini está procesado por el secuestro del barco Open Arms, que fue cuando Richard Gere se subió a bordo y lo tuvieron treinta y pico de días con 300 personas a bordo. Le sacaron los fueros para procesarlo por eso y ahora sigue bragueteando así “que no va a entrar ningún barco acá”. Es medio incomprensible que Europa siendo la responsable de la depredación del África, y que sea esto el bagaje de sus siglos de una explotación brutal como pocas, o sea las cosas que hizo Bélgica en el Congo son inenarrables. En el año 1936 toda África era una colonia, entonces es muy curioso como Europa recibe a los refugiados, y que lo hace según su proveniencia donde con los ucraniano está todo bien porque el malo es otro, ahora cuando los malos son ellos, todo cambia. Hubo una expoliación solo basta con ir al British Museum o al Louvre y ahí está expuesto el botín sin ningún pudor y sin ninguna intención de devolverlo. Entonces, la verdad que esto de Italia viene a dar una nota bastante amarga a todo el problema porque el Mediterráneo hoy día es una fosa común. Mueren cuatro o cinco personas por día y hay varios miles de muertos que están ahí enterrados bajo agua. Y es un charco que divide al continente que depredó del continente depredado y nadie se hace cargo, violando todo tipo de tratados de derechos humanos, marítimos, aeronáuticos. Todo capitán de barco o comandante de avión tiene obligación de asistencia y rescate si hay un llamado de auxilio, pero ellos opinan que no, son como Macri o Berni, ¡los primeros que tienen que cumplir las leyes son los gobernantes!

—Le agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Una sugerencia cuando hablen de aviones estudien bien antes de hablar, lo digo porque la verdad es que las barbaridades que se escriben son tan deprimentes, puntualmente Pagni publicó un twitt de una cosa que pasó hace tres años y se armó todo un lío. Fue un cruce del helicóptero presidencial en el 2019 y un avión de Austral, pensé que era un fake la publicación, un twitt que no era de él. La aviación es muy compleja, cuando hacen policiales les dan un cursito, les explican que es un arma y la diferencia entre una pistola y un revolver pero en aviación ese cursito es bastante más complicado. Por eso si van a escribir, traten de documentarse mucho antes de hacerlo, sino empiezan a ser coresponsables de este miedo a volar que sabe Dios de donde viene. Hay titulares fabulosos “Milagro en el aire”, “Se murió el piloto, se desmayó el piloto y el avión aterrizó con ayuda de un pasajero”. Yo tengo que leerlo por obligación profesional y no lo puedo creer pero lo leo, entonces empiezo y paro cuando leo, “por fortuna había otro piloto”, no estaba por fortuna, estaba por dinero, porque era el copiloto y estaba sentado a la derecha. “Y por fortuna había otro piloto del Jet tour, la misma compañía, en el pasaje”. Entonces ya es muy distinto, el clipped, es el enemigo número uno del periodismo hoy en día.

Por María Gabriela Maidana, Ignacio Boullosa y Leonel Borda.

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación.

Escuela de Comunicación