La sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue el escenario que unió en una charla debate al economista liberal Carlos Maslatón con el legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano. Ambos analizaron la coyuntura económica, marcaron diferencias de postura y hasta se permitieron halagos.

"Lo tuyo es impresionante", irrumpió Maslatón luego de una de las intervenciones del referente de la izquierda. Y siguió: "Es muy fuerte todo esto. Me imagino que alguien viene de afuera y se pregunta quién es el liberal y quien es el comunista de nosotros dos. Un montón de liberales estarían de acuerdo con vos".

Solano recogió el guante y lanzó: "Que nos voten". El cruce rompió con la atención de una sala repleta de estudiantes concentrados en entender el análisis técnico - financiero de cada uno que no tardaron en aplaudir la situación.

Ahí, Maslatón siguió con sus halagos a Solano. "Del sector tuyo al único que vi con este nivel de conversación financiera es a (Jorge) Altamira. Esto que estamos haciendo no se puede hacer con otras fuerzas políticas", manifestó.

El debate entre ambos referentes se desarrolló ayer miércoles 12 de octubre por la tarde. A lo largo de poco más de dos horas los dos intercambiaron sus posturas sobre el dólar, la situación macroeconómica de la Argentina y el contexto mundial.

Gabriel Solano: “El ajuste está haciendo crujir las bases del Gobierno”

De arranque se dieron algunas coincidencias por fuera del debate económico duro. Los dos eligieron hablar de la toma de colegios y de la actividad política en esas instituciones y en las Universidades.

Ahí Maslatón aprovechó para agitar su interna en el espacio liberal. "Me quiero declarar proclive a la politización de la universidad. Lo digo porque algún salamín de mi propio sector político dice que no se hace política en estos espacios. Me están cargando... ¿Cómo no vas a hablar de política? A la universidad se va a hacer política. No se si estoy de acuerdo con las tomas, pero si quieren tomar, que tomen. Nadie se va a morir", soltó.

Por su parte, Solano dijo que los colegios "se van a seguir ocupando" y que debatir en torno a eso se torna "ocioso". "No jodan más, politicemos. Habría que ocupar un día esta Facultad", sumó entre algunas risas.

Las definiciones económicas de Maslatón y Solano

De arranque, el analista financiero liberal se mostró en contra de las proyecciones que hablan de que la economía está por entrar en una recesión no solo a nivel local sino en contexto global. "No se anuncia una recesión, le juego en contra a la negatividad mundial. No se va a dar. Tenemos un año entero de baja en el mundo en los activos y una negatividad extrema", opinó.

Por su parte, Solano tomó la palabra y admitió que "no tengo una visión positiva como manifiesta Carlos", e instó a "ver los movimientos en un cuadro histórico". Ahí explicó que después de la crisis del 2008 se vieron en el mundo guerras y situaciones conflictivas a nivel económico y que "lo que pasa con el dólar tiene que ver con que Estados Unidos está perdiendo su posición histórica de potencia".

El legislador porteño también fue crítico de la suba de tasas que se da desde hace meses a esta parte. Las calificó como "muy peligrosas" porque se dan en un momento de alto endeudamiento de los Estados "y eso implica cargas fiscales enormes. Argentina cada vez que hay suba tiene que pagar más dinero por las Leliq y eso pasa en otros bancos centrales también".

Plan de shock y apoyo popular: la receta que Cavallo recomienda al próximo gobierno

Después Maslatón fue crítico del rol del Banco Central en la Argentina. Tras preguntarse si está bien que "salga a bancar a los bancos", recurrió al ejemplo de países como Japón y dijo que "si a un banquero le va mal lo sacan, no es más banquero y se salva al depositante". En esa línea, cuestionó la política de recorte en el gasto del Estado porque "no es nada, no es plata".

"No hagan ajuste fiscal, hagan ajuste del sector financiero del Estado. Por qué se puede emitir para ayuda financiera pero no para gasto público central. Pongamos las cosas en su lugar justo", dijo.

Maslatón: "Un año y medio y la inflación está muerta"

Más adelante en la conversación, Solano y Maslatón dieron sus consideraciones sobre el fenómeno inflacionario que vive la Argentina y que también se vive en Estados Unidos.

Maslaton y Solano durante el debate universitario.

Respecto del fenómeno local, el dirigente liberal se autodenominó "inflacionista" y postuló su teoría de que "no va a haber hiperinflación pero si una inflación alta hasta que los precios argentinos más o menos igualen con los internacionales". Para eso, estimó, "falta una troja todavía, pero en un año y medio la inflación está muerta".

Nuevo round entre Pablo Duggan y García Moritán: "Tienen razón sobre tu discurso agresivo"

Mientras tanto, Solano sostuvo de entrada que su visión es distinta y explicó que "el crecimiento de los activos financieros no se refleja en el crecimiento real de la riqueza de la sociedad".

"Hay una lucha por los precios, pero orbitan detrás de un valor de las mercancías, no es arbitrario. Guillermo Moreno decía que le ponía el precio que se le cante a las cosas y eso no anduvo", expresó.

En esa línea, añadió que "tenemos una inflación que no es consecuencia del crecimiento económico y la puja distributiva, sino todo el mundo quisiera consumir y eso dispararía los precios. Es una visión muy positiva del capital".

AS/fl