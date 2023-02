Quién es Mariquita Delvecchio, la "feminista liberal" que enamoró a Carlos Maslatón

Mariquita Delvecchio se llama Honoraria Mónica Pía Delvecchio. Tiene 64 años y es abogada. Se define como una mujer liberal, moderna y feminista. Está a favor de la legalización de las drogas y tiene una definición política muy clara: Si Javier Milei se suma a Juntos por el Cambio, vota por el peronismo. Aunque aclara: “Solo si es potable, el kirchnerismo no me gusta”.

En el piso 18 del Edificio Kavanagh, donde vive con su marido Carlos “Carli” (le dice ella) Maslatón, recibió a PERFIL. Es una mujer preocupada por su imagen. Nos recibió con zapatos italianos, una falda blanca y una blusa negra. Los accesorios justos y siempre un abanico.

El 9 de enero Maslatón tuiteó que Mariquita es genovesa. “No concibe la abundancia del universo. Su mente está gobernada por la miseria precapitalista de la escasez. Siempre cree que le va a faltar algo y que lo que tiene se va a terminar o extinguir. Sufre como en el Medioevo, no ve el siglo XXI. Guarda todo, no tira nada”, señaló.

Ella coincide. Sus tatarabuelos vienen de Génova y heredó tradiciones: “No soy dilapidadora, para nada. Carlos tiene conductas más expansivas respecto al gasto, yo soy sobria, no soy gastadora. Siempre trabajé entonces sé lo que es ganar y lo que es gastar, el esfuerzo. Me gusta no dilapidar”.

Mariquita nació en Pergamino en 1959. “Viví ahí hasta los 10 años con mi padre. Después nos mudamos todos a Buenos Aires”, contó. A la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires llegó después de los 30 años, ya en pareja con Maslatón, también abogado. Antes, estudió tres años de psicología y uno de economía.

También tuvo varios trabajos. Estuvo en una inmobiliaria, “muy moderna, que empezó a vender los primeros lofts, en Puerto Madera, Espacio Alcorta”. “Era muy linda la actividad, era algo muy de vanguardia, no era algo tradicional”, destacó.

Ahora trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad: “Soy prosecretaria administrativa, en la Oficina de Jurisprudencia". Un trabajo que no le permite hacer política pero que le gusta mucho.

“Hago sumarios jurisprudenciales de la Sala Penal Contravencional de Faltas. Llegan las sentencias y de cada una hay que hacer una extracción de la doctrina del fallo, como un resumen. Todos los fallos hay que sacarse su sumario. Leo mínimo dos y máximo cuatro. Es algo que usan los abogados y los juzgados”, contó.

La relación de Mariquita con José Luis Espert

Este vínculo con el Poder Judicial la llevó en 2019 a decirle que no la candidatura a jefa de Gobierno en el partido de José Luis Espert. En su momento aclaró que tenía “incompatibilidades laborales”. “Soy funcionaria del Poder Judicial, el cargo más bajo pero funcionaria. No podemos hacer política, por eso no lo hago. Fue un error”, explicó casi cuatro años después a este medio.

Además, dijo que nunca llegó a anotarse en la lista formalmente. “Fueron cinco minutos con Espert”, remarcó y agregó: “Él es de Pergamino como yo, se define como un liberal clásico, como yo, pero nada más”.

“Nunca más lo vi. Tampoco tuvimos una relación. Eso no sé de dónde salió fue un malentendido, nunca milité mucho con él, los dos somos liberales y me gusta lo que dice, pero nada más”, aclaró.

Las críticas en redes sociales

La ruptura con José Luis Espert generó que le libertario finalmente no tenga una postulación para gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2019 y llegara a un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Esto generó una ola de críticas e insultos a Mariquita. Se llegó a decir que cobró dinero del Gobierno porteño para bajar su candidatura, una denuncia que nunca llegó a la Justicia y de la que no se conoció prueba.

— ¿Cómo te llevás cuando lees en Twitter que cobrás un sueldo del Gobierno de Larreta?

— Es que no es verdad. Al principio me molestaba, ahora me deprime. Veo que la gente es muy bruta. Yo me defino liberal, nos gusta el Estado chico, pero que no haga pavadas. Y la Justicia está dentro de los servicios del Estado. En esto estoy recontra a favor del Estado, no va a faltar algún libertario que diga que la Justicia hay que privatizarla.

“Si Milei acuerda con Cambiemos votó al peronismo”

En la campaña de 2021 apoyó a Javier Milei. Pero a partir de mediados de 2022 se distanció del libertario a partir de sus declaraciones a favor de la venta de órganos y de las ausencias en Diputados. “Tuviste la oportunidad de votar en contra de la creación de un nuevo impuesto y te fuiste del recinto, Milei”, reprochó respecto a la creación de la nueva tasa aeroportuaria que se aprobó con el Presupuesto 2023.

Además, no puede entender cómo no apoyó la ley de detección de cardiopatías infantil. “La sensibilidad social es fundamental, ni siquiera debe haber visto lo poco que era esa gasto”, afirmó. Sin embargo, plantea que es posible que lo vote. Aunque, en línea con su marido, no acepta la conducción de Karina Milei.

“No le tengo el más mínimo respeto”, dijo sobre la hermana del diputado, y enfatizó: “No le tengo respeto individual”. “El armado del partido hay que hacerlo seriamente con personas preparadas, no como lo hace ella”.

— ¿Cómo lo hace?

— Como una amateur. Ya arrancamos mal con el tema de “El Jefe”, imagínate una persona como yo que trata de luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer, cuando hay una posición de poder, ¿por qué “El Jefe”?. No me gusta mucho el armado, un poco tiene que ver con la posición de la mujer en su armado.

— ¿Y qué pasa si acuerda con Juntos por el Cambio?

— Voto al peronismo, si es potable. Ojo el kirchnerismo no me gusta, pero si es liberal con sensibilidad social lo prefiero antes que la social democracia del macrismo. Un ejemplo, estoy muy en contra de lo que salió hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad. Hay un gerente operativo y un subgerente de protocolo de la Unidad de Género. Me parece completamente innecesario, eso es mucho de los radicales. Para eso me voy a un peronismo racional que tiene la sensibilidad social de ayudar con la ley de detección precoz de cardiopatías de los recién nacidos.

“Me quedo con el pañuelo verde”

— ¿Se considera feminista?

— Sí, sí. Hay que ver cuál es la definición. Por supuesto que hay tantos feminismos como feministas. Si me decís que me puse un pañuelo verde, me desnudé, fui al Congreso a hacer lío, no. No soy esa feminista. Pero si me decís que soy mujer de 64 años, que reconoce que el ejercicio de los derechos de la mujer no han sido iguales que en el hombre tal como se dice, sí. Hace poco votan las mujeres. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre fue en la Revolución Francesa. Estuvimos más de 200 años sin votar. Ya en ese momento había mujeres que reclamaban que los derechos civiles eran solo para ellos. Desconocer que el ejercicio de los derechos es desigual es una burrada. No es una falta de sensibilidad, es una falta de dato.

— ¿Estuvo a favor de la Ley de Aborto?

— Sí, de la despenalización. Ahora estoy estudiando constelaciones familiares. Es una teoría psicológica, de terapia. Por supuesto que es una aberración. Si lo ves del lado del humanismo es triste es lamentable. Además, generalmente es una operación que conlleva riesgos. Me parece que nadie tiene ganas de hacerse un aborto, es algo que no tendría que haber ocurrido, un embarazo no deseado.

— ¿Entre el pañuelo verde y el celeste estás en el verde, claramente?

— Sí, me quedo con el verde. La mujer que hace un aborto es alguien que no pudo elegir, si no, no quedaba embarazada. Tenemos mujeres que si quedan embarazadas por fuera del matrimonio las matan a ellas. ¿Qué pasa en las provincias del Norte conservadores, donde una chica de 12 años es abusada por el abuelo? Soy de zona rural, conozco bien el tema del abuelo con la nieta. Era increíble, pero era algo que se sabía.

Su historia de amor con Carlos Maslatón

— ¿Cómo se conocieron con Carlos?

— Nos presentó una amiga, pero lo conocía por la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU). Yo estudiaba Psicología en la UBA, y creía que era la única, pero éramos un montón. Ahí ya sabía quién era Carlos Maslatón, pero no lo ubicaba físicamente. Sabía que iba mucho al programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.

— ¿Militaba?

— Yo no era una gran militante, era afiliada a la Ucedé, entonces votaba a Carlos porque era de UPAU. Me gustaban las ideas y las formas de llevarlas a cabo. Lo que más me gustó es cómo plasmaba mis ideas. Sabía quién era.

¿Y personalmente cuando lo viste?

— Después una amiga me dijo: tengo la persona para vos, Carlos Maslatón. “¿El de UPAU’ Ah lo reconozco”, le dije. Ahí nos conocimos y rápido empezamos a salir. Esto fue en 1993, hace 30 años.

— ¿Qué día es el aniversario?

— El 14 de febrero es nuestra fecha, parece una ridiculez. Pero coincidido con la fecha que dijimos de salir.

— ¿Se casaron?

— Sí, pero mucho después. Yo era muy moderna, Carlos también. Después empecé con el derecho. Nunca me vi casada de blanco, de hecho no fue por Iglesia, ni nada. Carlos es judío, y yo nunca practiqué religión. Pero nos casamos, pasa que llega un momento en el que si no te casás es todo más complicado. Pero no quiero sacarle el romanticismo, fue lindo casarse.