El abogado Carlos Maslatón fijó el 20 de enero como fecha límite para que Javier Milei defina si acepta o no la interna por la candidatura presidencial de La Libertad Avanza. El economista ultraliberal ya decidió que no le dará lugar y él será el única candidato de su espacio.

"Hoy, viernes 20/1/2023 a las 24 horas, o sea al finalizar el día, vence el plazo otorgado a la troika stalinista de La Libertad Avanza (o sea digamos Milei, Karina Milei y Kikuchi) para habilitar las PASO dentro del Movimiento. Me expediré por aquí en la madrugada del 21/1", disparó Maslatón el viernes por la mañana en su cuenta de Twitter.

Carlos Kikuchi con los hermanos Javier y Karina Milei. Le confiaron el armado del espacio

Sin embargo, un anticipo de que no le darán espacio a Maslatón lo dio Karina Milei, hermana del diputada y su persona de máxima confianza, la que organiza el espacio. "Que compita por la suya", sostuvo.

"De ninguna manera aceptamos a Maslatón. Él es un profundo crítico del armado, por lo cual no es coherente que participe del mismo. Que haga su propio armado y que compita a nivel nacional por la suya", dijo al sitio Corta.

Por otro lado, fuentes de la Libertad Avanza reconfirmaron ante la consulta de PERFIL que Milei no aceptará esa interna. "Maslatón no es parte de La Libertad Avanza, él mismo se autoexcluyó, por lo tanto no participará de ninguna interna", explicó una de las personas cercanas al diputado ultraliberal y chicaneó: "Quizás participe de la interna del Frente Renovador".

El origen del conflicto

Las diferencias entre los hermanos Milei y Carlos Maslatón se hicieron públicas en junio del año pasado cuando el abogado, que hasta ese momento se definía como un puntero político gratis para la campaña de La Libertad Avanza, comenzó a comparar a Karina Milei con José López Rega, el ex ministro de Juan Domingo Perón que condujo la Triple A.

"Todos los militantes liberales de la República Argentina apoyamos a muerte a Javier Milei Presidente 2023. Pero ninguno de nosotros va a aceptar ninguna orden más de Karina Milei, dictadora barata e ignorante en todos los aspectos, ni del traidor infiltrado de Carlos Kikuchi", fue el mensaje inflamable que Maslatón tuiteó.

Esto fue luego de un acto que encabezó Milei en Gerli, donde también tocó el cantante El Dipy, en mayo del año pasado. Fue llamativa la poca convocatoria de esa actividad. Eso se lo atribuyó al comando que tenían Karina Milei y Carlos Kikuchi como armadores del espacio.

"Karina Milei puede ser perfectamente Primera Dama en la Presidencia de Javier Milei. Lo que no puede es conducir al Movimiento Liberal y mucho menos ser la jefa del Paredón de Fusilamiento de los militantes que no le gustan porque no le cayeron 'bien'", remarcó Maslatón.

AR/ff