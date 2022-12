Uno más y van... Diego Brancatelli y Santiago Maratea volvieron a cruzarse en Twitter y ya no tienen reparos en insultarse. En esta ocasión, la discusión comenzó por una presunta falta de ortografía del periodista K en una historia que posteó en su Instagram, que resultó ser una fake news.

El influencer publicó esta mañana un mensaje contra Brancatelli, quien visitó Egipto junto a su familia aprovechando la cercanía de Qatar, donde está viendo el Mundial, con ese país. Maratea lo acusó de "bobo" por un error ortográfico que, según la versión del panelista de Argenzuela (C5N), nunca cometió.

"JAJAJAJAJJJA se descansa solo el bobo este", escribió el instagrammer en su perfil en la red social junto a una imagen del periodista junto a su mujer Cecilia Insinga con una de las tres pirámides de Egipto de fondo. "¿Sabías que los mallas se copiaron de los egipcios?", aparecía escrito en la postal. Claro, 'mallas' hacía referencia a la civilización que ocupó el territorio mexicano, y se escribe con "Y".

El tuit de Santi Maratea contra Brancatelli

Horas después, al mediodía, Brancatelli recogió el guante y desmintió a Maratea asegurando que había sido víctima de una fake news y que en la historia original que había posteado junto a su esposa, periodista de TN, no había ninguna falta de ortografía.

"Cuchá MANOTEA. Parece que te entró la bala…¡porque estás agresivo! ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosho?", lanzó el ex Intratables en su perfil en Twitter.

Acto seguido, sumó: "Loquita: LEE BIEN lo que subiste es una ¡¡FAKE!!".

Por último, cerró su mensaje con un duro comentario y con datos sobre la pirámide escalonada de Zoser, la cual fue visitada por Brancatelli y su familia: "El que se descansa sólo sos vos. Bobo a cuerda. Te dejo la publicación ORIGINAL y un poco de info ¡Besitos! ¡Muak! Santi Mangatea".

Por ahora no hubo respuesta del influencer, pero es más que seguro que esta pelea tendrá un nuevo round a la brevedad.

Guerra de larga data

El influencer Santi Maratea había cruzado al periodista Diego Brancatelli en un ida y vuelta con mucha tensión. "¿De verdad guachín pensás que vos podés venir a explicarme algo? Tenés miedo de ir a Qatar porque la gente te va a abuchear", lanzó Maratea en un video en Instagram luego del editorial del columnista.

Tras el cruce tuitero, Brancatelli cerró el programa Argenzuela (C5N) con un duro editorial, lo que motivó una nueva respuesta del influencer: "Bueno, listo Branca. No te voy a responder a todo lo que dijiste en tu editorial hermosa mirando a cámara, teatrera total, pero escuchá: en el primer minuto de descargo me explicás vos a mí cómo hay que ayudar. Amigo esto es un loco, ¿qué me vas a explicar vos a mi?".

"Decís cosas como ‘el que ayuda no tiene que mostrarlo’, pero yo no ayudo y lo muestro. Yo creé una dinámica de conexión entre cientos de miles de personas que nos ponemos de acuerdo a través de Internet para solucionar problemas que la gente que vos defendés generó", continuó Maratea.

Santiago Maratea le respondió a Diego Brancatelli: "No podés ni poner un negocio que se te funde"

En esa línea, siguió: "¿Cómo lo logro esto si no lo muestro? Si justamente lo que hacemos es mostrar la problemática y entre todos resolverla como podamos. ¿De verdad guachín pensas que vos podés venir a explicarme algo? Te amo".

"Lo peor que hiciste en tu descargo fue compararte conmigo diciendo ‘yo lo que hago es esto, yo lo que hago es aquello’. Bueno, serás el rey de la moral, pero tenés miedo de irte a Qatar porque la gente te va a abuchear en el aeropuerto", expresó en referencia a las críticas en redes que recibió Brancatelli al anunciar que viaja al Mundial de Qatar con su familia.

Y concluyó: "A mí la gente me paga el pasaje en primera para irme al Lollapalooza de otro continente amigo, o sea, evidentemente algo diferente hacemos vos y yo para que a vos te abucheen y a mí me mimen".

JP/fl