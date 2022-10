Desde el lunes hasta hoy miércoles 26 de octubre, el Colegio Nacional de Buenos Aires está tomado a modo de protesta en rechazo a la gestión de la rectora Valeria Bergman.

En ese marco Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del establecimiento educativo hizo un móvil con TN en el que se cruzó con el conductor Franco Mercuriali. "¿El de la pobreza y los comedores es un tema, no?", comenzó preguntando el periodista haciendo referencia a la nota previa a la entrevista con la joven. "Sí, la educación también es un gran tema que nos importa a les estudiantes en la actualidad", replicó la estudiante.

"Me da la sensación que mucha gente no entiende cómo en estos colegios como el Nacional Buenos Aires y públicos hay todos los años tomas y uno dice 'toman el colegio' y tienen la posibilidad de estudiar, hay una inversión que hace el Estado para que los chicos no multipliquen la pobreza en Argentina que ya hay bastante y tengan la posibilidad, en el caso del Nacional Buenos Aires de ser dirigentes o líderes de la Argentina y están como en el chiquitaje, siempre reclamando algo con la escuela cerrada, porque nunca hacen el reclamo con la escuela abierta, tomando clases", reflexionó el conductor de Todo Noticias.

Liascovich le respondió: "No es así. Somos el futuro de la dirigencia, ojalá que sí, ojalá que no, no tengo manera de preverlo. Sí aseguro que nosotros estamos acá defendiendo a la educación pública y que efectivamente es un gran problema el de la pobreza en el país y que nos formamos y sabemos muy bien que estamos en deuda con todo el pueblo argentino que paga nuestra educación y por eso la estamos defendiendo".

El periodista aseguró que "no está bueno una vez por mes tomar los colegios" y que otras escuelas "ya venían del mes pasado tomando por las viandas, por distintas problemáticas, algo contagioso". "No sé que tipo de información te llegó. Al menos nosotros no tomamos una vez al mes, tomamos hace cuatro meses por un abusador sexual de menores que había en el colegio e incluso nosotros apoyamos la toma de los colegios de CABA, justamente porque nos importa mucho la pobreza", explicó la representante del Centro de Estudiantes.

En esa línea, continuó con críticas hacia la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña: "Nos entregaba viandas podridas, el colegio se caía a pedazos. Entonces no tomamos el colegio, hicimos el pernocte de una noche sin pérdida de clases".

Mercuriali le dijo que "llegó el fin de semana largo y se fueron todos a disfrutar. Tomaron los colegios por las viandas pero llegó el finde largo y no se quedó nadie en el colegio. No se acabaron las viandas podridas".

Con una ironía, Liascovich concluyó: "No sé si funciona el micrófono pero nosotros tomamos sin perdida de clases".

Cómo sigue el tema de la toma de los colegios en CABA

En lo que respecta al Nacional de Buenos Aires, hoy sería el último día de toma. La misma es en rechazo a la gestión de la rectora Valeria Bergman.

Tras realizar varias asambleas durante el día lunes, los estudiantes nucleados en el CENBA, bajo la presidencia de Victoria Liascovich, decidieron implementar la medida de fuerza que se sostendrá este martes 25 y miércoles 26 de octubre. A su vez, solicitaron la renuncia de la rectora mediante un extenso documento en el que critican su gestión.

"Este diciembre se cumplen 4 años de su gestión y a les estudiantes del CNBA no nos quedan dudas: la rectoría de Bergman es nociva para la institución. Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio", reclamaron los alumnos.

En este sentido, plantearon que "la situación edilicia no da para más", argumentando que "se caen techos, ventiladores, y ventanas" y cuestionaron la excelencia académica de la institución dado que "durante 4 años de gestión no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo".

A su vez, sostuvieron que "el CER -Consejo Escolar Resolutivo- pierde efectividad a medida que la rectora patea las sesiones, modifica los temarios y no firma los proyectos aprobados".

El reclamo del Colegio Nacional de Buenos Aires: "Afuera Bergman"

"De esta manera nos queda más que claro el modelo de Colegio que trae esta gestión", declararon y añadieron: "Desde el CENBA les decimos que no vinieron para quedarse, afuera el desinterés, afuera autoridades indiferentes, AFUERA BERGMAN".

El reclamo surge en el marco de la cercanía de las próximas elecciones de autoridades, las cuales tendrán lugar a fin de año y donde se da la posibilidad de una nueva postulación de Bergman, por lo que el objetivo del CENBA es que esta "no sea electa".

"Los estudiantes queremos un mejor colegio, y es con Bergman afuera", concluyeron así los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

La Ciudad denunció a 366 padres de alumnos que tomaron colegios por una suma de 50 millones de pesos

La Ciudad de Buenos Aires confirmó que denunció penalmente a 366 padres de alumnos que tomaron escuelas en septiembre.

De esta manera, el monto por las denuncias asciende a más de 50 millones de pesos que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas.

Los reclamos fueron dirigidos a "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" de las tomas a colegios secundarios a través de 25 denuncias penales a la vez que informó que "están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85".

JP/fl