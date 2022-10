Los padres de uno de los colegios tomados denuncian espionaje por parte del Gobierno porteño

Esta semana, la Ciudad de Buenos Aires confirmó que denunció penalmente a 366 padres de alumnos que tomaron escuelas en septiembre.

De esta manera, el monto por las denuncias asciende a más de 50 millones de pesos que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas.

Los reclamos fueron dirigidos a "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" de las tomas a colegios secundarios a través de 25 denuncias penales a la vez que informó que "están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85".

En ese marco, Andrea Prado, madre de un alumno de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocido como Lengüitas, denunció que el Gobierno porteño la espió. "Recibimos una notificación, una cédula del Gobierno de la Ciudad con una multa que nos van a especificar. Ya el fiscal lo tiene en sus manos", comenzó.

Acto seguido, reveló en diálogo con Futurock: "A mí, específicamente, me dijeron 'tu hijo pernoctó en el colegio. Un chico de 15 años. Vos sos Andrea Prado, sos socióloga. Sabían datos míos intimidatorios, para la gente que se asusta. A mí no me importa nada porque uno sabe en que gobierno está y que (Soledad) Acuña está en esa postura y (Horacio Rodríguez) Larreta también".

"Nosotros nos imaginábamos que iba a pasar algo así. Pero yo fui la primera. Yo creo que están muy atentos en que medios salimos los padres (a hablar)", añadió.

Sobre la denuncia, especificó: "El Gobierno porteño la presentó contra los padres por haber permitido que un chico de 15-16 años tome decisiones sobre su vida. Es una multa de dinero, pero aun no conocemos la cifra porque la van a definir (...) Es el primer lugar del mundo donde se sanciona a padres porque un chico está en su derecho y no haya hecho nada ni roto nada".

"El delito que se nos achaca a los padres es por haber pernoctado en un espacio público, o sea que la gente en situación de calle que no le queda otra opción que ir a dormir a la guardia de un hospital, estaría sancionada también", sostuvo Prado criticando a la administración del alcalde de la Ciudad. Asimismo contó cómo están manejando el tema en la Justicia: "Estamos con el Ministerio Público de la Defensa, un fiscal está llevando el tema".

Por último, cerró con críticas a Acuña: "Cuando la ministra ordenó cerrar el colegio ahí se generó una grieta, una división entre las familias y entre todo el mundo diciendo 'estos son unos vagos, son kirchneristas o son de izquierda', y son pibes. Pibes que están cansados de una serie de cosas por las que tuvieron un montón de reuniones y que desde mayo que están dando vueltas y pidiendo por favor porque se cae el techo y la comida está en mal estado".

Nueva toma de los alumnos en el Colegio Nacional de Buenos Aires: piden la renuncia de la rectora

Este lunes 24 de octubre por la noche el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires volvió a tomar las instalaciones del establecimiento educativo, ubicado en la calle Bolívar entre Alsina y Moreno, como protesta en rechazo a la gestión de la rectora Valeria Bergman.

Tras realizar varias asambleas durante la jornada, los estudiantes nucleados en el CENBA, bajo la presidencia de Victoria Liascovich, decidieron implementar la medida de fuerza que se sostendrá este martes 25 y durante hoy. A su vez, solicitaron la renuncia de la rectora mediante un extenso documento en el que critican su gestión.

"Este diciembre se cumplen 4 años de su gestión y a les estudiantes del CNBA no nos quedan dudas: la rectoría de Bergman es nociva para la institución. Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio", reclamaron los alumnos.

Toma en el Nacional Buenos Aires

En este sentido, plantearon que "la situación edilicia no da para más", argumentando que "se caen techos, ventiladores, y ventanas" y cuestionaron la excelencia académica de la institución dado que "durante 4 años de gestión no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo".

A su vez, sostuvieron que "el CER -Consejo Escolar Resolutivo- pierde efectividad a medida que la rectora patea las sesiones, modifica los temarios y no firma los proyectos aprobados".

"De esta manera nos queda más que claro el modelo de Colegio que trae esta gestión", declararon y añadieron: "Desde el CENBA les decimos que no vinieron para quedarse, afuera el desinterés, afuera autoridades indiferentes, AFUERA BERGMAN".

El reclamo surge en el marco de la cercanía de las próximas elecciones de autoridades, las cuales tendrán lugar a fin de año y donde se da la posibilidad de una nueva postulación de Bergman, por lo que el objetivo del CENBA es que esta "no sea electa".

"Los estudiantes queremos un mejor colegio, y es con Bergman afuera", concluyeron así los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

