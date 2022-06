Toman el Colegio Nacional de Buenos Aires: denuncian casos de abuso sexual y violencia de género

En el contexto de una Asamblea estudiantil convocada para tratar las denuncias contra un docente y un empleado del Colegio Nacional de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes inició este miércoles 22 de junio la toma de las instalaciones. Los estudiantes, con el apoyo de la Asociación Gremial Docente, exigen que remuevan a un docente considerado "violento" y a un trabajador de limpieza que tendría una condena por abuso sexual contra una menor, apuntaron.

Quiénes son los acusados en el Colegio Nacional de Buenos Aires

Roberto Rodríguez , quien se encuentra a cargo del Departamento de Educación Física. Se lo acusa por actos de violencia contra un alumno , a quien habría amenazado con “bajarle los dientes”, aseguran los estudiantes.

, quien se encuentra a cargo del Departamento de Educación Física. Se lo acusa por actos de , a quien habría amenazado con “bajarle los dientes”, aseguran los estudiantes. José Sebastián Báez, se trata de un empleado que trabaja en mantenimiento del Campo de Deportes de la institución. Al parecer, Báez tiene una condena de tres años de prisión en suspenso por abuso sexual contra una menor de edad.

Victoria Liascovich, quien preside el Centro de Estudiantes, remarcó que la toma fue aprobada luego de tres asambleas realizadas en los turnos mañana, tarde y noche. Si bien aclaró que la toma "no es permanente", anunció se mantendrá la medida esta semana "para que ningún tipo de abusador sexual pueda tener contacto con menores”, explicó a La Nación.

“Nuestras condiciones son muy claras y básicas: que el condenado sea despedido o desplazado a otra dependencia de la UBA donde no tenga contacto con menores; que el docente denunciado no vuelva a tener contacto con estudiantes hasta tanto se jubile, que faltan tan solo dos meses; y exigimos una formación obligatoria de educación sexual integral a todos los docentes, no docentes y autoridades del colegio”, detalló Liascovich al mismo medio, además de aclarar que este jueves tendrán una reunión clave con la rectora, Valeria Bergman.

“Esta toma es una de las más validas que históricamente hemos tenido como estudiantes considerando que estamos reclamando que un abusador sexual de menores y un docente denunciado por violencia sumariado no sigan teniendo contacto con estudiantes”, argumentó la titular del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

La Asociación Gremial Docente se solidarizó con la postura del Centro de Estudiantes, mientras que el Rectorado de la Institución desestimó la toma por considerarla “sorpresiva e infundada”.

El Rectorado no hizo alusión a Roberto Rodríguez, pero sí se expresó acerca de la situación de Báez, al comunicar que se solicitó “a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada”, declararon las autoridades del colegio.

"Lamentamos profundamente que se lleven adelante este tipo de acciones, mientras se encuentran en plena vigencia y funcionamiento las diversas instancias institucionales y de convivencia previstas en la reglamentación colegial y con diálogo constante de la gestión en reiteradas reuniones con el CENBA", finaliza el comunicado firmado por la rectora Valeria Bergman.

