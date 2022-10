La mamá de un alumno del Lenguas Vivas, Andrea Prado, reveló que recibió una notificación por el accionar de su hijo. "Los chicos tomaron el colegio en protesta por la comida en mal estado", resaltó. A su vez, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que la situación será judicializada porque "esto excede cualquier marco mundial por actos de menores de 17 años". Por qué los conflictos comienzan con la ministra Acuña.

¿De qué se trata la notificación que recibió del Gobierno de la Ciudad?

Nosotros recibimos una notificación, luego de la toma del Colegio Lenguas Vivas, que es donde estudia mi hijo. Ellos tomaron la escuela luego de una cantidad enorme de cartas enviadas hacia Soledad Acuña, como última instancia. Al no resolver la situación, se llegó al punto de la toma.

Cuando me consultaron si mi hijo iba a tomar el Lenguas Vivas dije que sí y a las 48 horas vinieron a notificarme a mi casa, con mucha precisión de los datos, dando el nombre de mi hijo, sabiendo que había estado a la noche, que yo era socióloga, es decir, cosas que no son propios de una base de datos de la Policía.

No me intimidó ni molestó porque es parte del modelo autoritario que tienen. Me presentaron esa multa y nosotros nos contactamos con el Ministerio Público de la Defensa, con el CELS y con el Ministerio de Justicia. Lo que pasó se sale de cualquier tipo de análisis, queriendo multarnos porque nuestros hijos decidieron tomar una escuela. Los chicos tomaron el colegio en protesta por la comida en mal estado. Es una situación desagradable y rara.

¿De cuánto es la multa?

No lo plantearon ni está escrito. Nos lo van a decir en su momento, pero creo que el fiscal que está a cargo lo sabe. Nosotros vamos a judicializar esto, en contra del Gobierno de la Ciudad. Esto excede cualquier marco mundial por actos de menores de 17 años que toman un colegio. Es la primera vez que se hace.

El valor de la educción pública

¿Cuál es su propia historia? ¿Estudió en una escuela pública?

Primero estudié en una escuela privada, y luego fui a la Universidad de Buenos Aires. Mi hijo viene de un colegio privado y lo dejó porque queremos que conozca la "vida real". Creo en la educación pública y además el Lenguas Vivas es un colegio bilingüe y él ya venía de una experiencia con otros idiomas.

El tema de elección de la educación pública, ¿es algo que está en debate con sus hijos?

Todos estamos a favor de la educación pública. Antes vivía en un pueblo y mis padres no tenían muchas opciones porque había una sola escuela pública, que además estaba llena. Por cuestiones religiosas también, decidieron mandarme a una escuela de monjas. Pero padecí eso y, cuando conocía la UBA, empecé a ver la importancia de la equidad. Además, elegimos la educación pública, entre otras cosas, por la calidad educativa.

Pero en las escuelas privadas, a las que no adhiero, como también hay un fin económico, los padres somos escuchados. El gran problema, que baja como línea política e ideológica, comienza con la ministra Acuña. Ella es una persona que tiene prácticas muy autoritarias y, cuando lanza su candidatura en agosto, comienza a radicalizar esta postura.

Cada vez es peor con esto y nadie nos escucha, no hay una reunión. Cuando pedimos eso, nos dicen que no tienen tiempo. Creo que hay una intencionalidad de generar ira.

El rol de la ministra de Educación porteña

¿Entiende que hay una provocación?

Sí, porque esto se podría pacificar rápido. Si ellos sientan a los chicos o hablan con nosotros, y nos dicen que esto no se puede resolver así, se termina el conflicto. No todos los padres tieneN la misma visión, pero creo que hay algo más de fondo.

JL PAR