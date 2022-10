Jorge Lanata apuntó a las tomas de colegios: "Padres K con hijos K"

El periodista Jorge Lanata volvió este domingo 2 de octubre a realizar un duro editorial contra el Gobierno nacional en este caso relacionándolo con las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires: "Padres K con hijos K, suena hipócrita que chicos de clase media se quejen por un sándwich".

En el arranque de su programa Periodismo para Todos que se emite por El Trece, tituló su editorial como "Argentina tomada" e hizo un paralelismo sobre el conflicto de los neumáticos, la situación en el sur con la violencia mapuche y las tomas de colegios porteños.

"Hay colegios tomados. Hay avenidas tomadas. Hay ministerios tomados. Hay puertas de fábricas tomadas. Hay propiedades tomadas en el sur. Si todo está tomado es porque hay algo que no funciona. Lo que no funciona es el Gobierno", comenzó Lanata.

En esa línea, inició ejemplificando con el conflicto de los neumáticos: "El Ministerio de Trabajo no funcionó en el conflicto de los neumáticos. Lo terminó destrabando Pablo Moyano. Increíble: el lobo ayudando a las gallinas".

Y siguió con la situación con los mapuches: "En el sur, la gobernadora Arabela Carreras acusó al Gobierno nacional de ser cómplice con las tomas de los mapuches. Los mapuches no son mapuches y, encima, hacen actos terroristas".

Soledad Acuña y las tomas: "El kirchnerismo sigue armando escenarios como si estuviéramos en los '70"

En ese marco, leyó una definición del diccionario: "Terrorista es aquel que busca un resultado político generando el terror. Es de manual. El Gobierno está reaccionando tarde y mal con los supuestos indios".

"El problema es más grave de lo que se ve. La CAM chilena es la RAM en Argentina. En Chile ya hubo y hay asesinatos, incendios y una zona del país tomada. Ya interviene el Ejército y el propio Gabriel Boric, el presidente de Chile, tuvo que volver sobre sus pasos. Acá el Gobierno está dejando hacer hasta que sea tarde", advirtió Lanata.

Lanata: "Suena hipócrita que chicos de clase media de la Capital se quejen por un sándwich"

Finalmente, criticó la toma de escuelas porteñas por parte de estudiantes: "En el caso de los colegios, lo que no funciona son los padres. el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió, con sensatez, cobrarle a los padres los daños que hagan los alumnos y los sueldos de los maestros y no docentes que no pueden dar clases".

"Es inocultable que las tomas son políticas. Son Padres k con hijos k; suena hipócrita que chicos de clase media de la Capital se quejen por un sándwich, cuando casi la mitad del país es pobre", subrayó el conductor.

Lanata: "Antes hubo funcionarios que no funcionan, hoy hay un Gobierno que no funciona"

Por último, apuntó directamente al Gobierno nacional: "Antes hubo funcionarios que no funcionan, hoy hay un Gobierno que no funciona. El único que en este Gobierno gobierna es Massa, pero no alcanza con Economía. Cristina quiere despegarse del desastre que ella misma creó y Alberto busca guitarras eléctricas en Nueva York":

"Falta mucho para las elecciones. Es demasiado tiempo para que nadie gobierne", concluyó su editorial el periodista.

ED