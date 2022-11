Maratea volvió a cruzar a Brancatelli: "Tenés miedo de ir a Qatar porque la gente te va a abuchear"

El influencer Santi Maratea volvió a cruzar al periodista Diego Brancatelli en un ida y vuelta con mucha tensión. "¿De verdad guachín pensar que vos podés venir a explicarme algo? Tenés miedo de ir a Qatar porque la gente te va a abuchear", lanzó Maratea en un video en Instagram luego del editorial del columnista.

Tras el cruce tuitero, Brancatelli cerró el programa Argenzuela (C5N) con un duro editorial, lo que motivó una nueva respuesta del influencer: "Bueno, listo Branca. No te voy a responder a todo lo que dijiste en tu editorial hermosa mirando a cámara, teatrera total, pero escuchá: en el primer minuto de descargo me explicás vos a mí cómo hay que ayudar. Amigo esto es un loco, ¿qué me vas a explicar vos a mi?".

"Decís cosas como ‘el que ayuda no tiene que mostrarlo’, pero yo no ayudo y lo muestro. Yo creé una dinámica de conexión entre cientos de miles de personas que nos ponemos de acuerdo a través de Internet para solucionar problemas que la gente que vos defendés generó", continuó Maratea.

En esa línea, siguió: "¿Cómo lo logro esto si no lo muestro? Si justamente lo que hacemos es mostrar la problemática y entre todos resolverla como podamos. ¿De verdad guachín pensas que vos podés venir a explicarme algo? Te amo".

"Lo peor que hiciste en tu descargo fue compararte conmigo diciendo ‘yo lo que hago es esto, yo lo que hago es aquello’. Bueno, serás el rey de la moral, pero tenés miedo de irte a Qatar porque la gente te va a abuchear en el aeropuerto", expresó en referencia a las críticas en redes que recibió Brancatelli al anunciar que viaja al Mundial de Qatar con su familia.

Y concluyó: "A mí la gente me paga el pasaje en primera para irme al Lollapalooza de otro continente amigo, o sea, evidentemente algo diferente hacemos vos y yo para que a vos te abucheen y a mí me mimen".

Santiago Maratea le respondió a Diego Brancatelli: "No podés ni poner un negocio que se te funde"

El editorial de Diego Brancatelli contra Santi Maratea

El viernes por la tarde, el periodista manifestó con ironía: "Quiero aclarar que no me peleé ni discutí con nadie. Es más, le escribí por privado pero no me lee ni me contesta. Me gustaría tomarme un café con él. Es un crack, yo lo admiro, quiero ser como él. Porque no sabemos qué talento tiene. No sabemos de qué trabaja. Vive boludeando en las redes. Es simplemente un influencer y quiero ser como él".

"Me llamaron varios abogados conocidos para iniciar una causa judicial pero no voy a ocupar a la Justicia que ya poco se ocupa de temas realmente importantes, para mandar una carta documento. Porque me acusó de robar del Estado. Yo ya no trabajo en el Estado e hice pública mi renuncia. No le robo a nadie y trabajo desde la mañana hasta la noche", comentó.

Asimismo, señaló: "Si tienen el tuit ahí, pueden ver lo que puse. Destaqué que es un crack y que el problema son los que aportan. Para ellos va mi cuestionamiento. Para mí a futuro él va a tener un problema legal. Porque hay muchas fundaciones que hacen las cosas muy bien y son fabulosas, que sirven para causas nobles".

Nik cuestionó el viaje de Diego Brancatelli al Mundial: "Cuando se terminen estos tipos que viven del Estado, el país sale adelante"

El inicio del cruce Brancatelli-Maratea

Todo inició cuando Santi Maratea pidió a sus seguidores dos millones y medio de pesos para pagar una mesa. Además también pidió dinero para irse al Lollapalooza de otro país y también para pagar el sueldo de una empleada de su fundación.

"Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan", expresó a lo que Maratea respondió: "Branca, amigo, vivís del Estado y con la plata que te robás no podés ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso, el éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tweet".

ED