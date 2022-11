Maratea lanzó una colecta para pagar una mesa y Brancatelli lo cruzó: "Santi Manotea"

El influencer Santiago Maratea lanzó una nueva colecta y Diego Brancatelli no dudó en salir a cruzarlo por redes sociales una vez que se enteró que el joven estaba "pasando la gorra" una vez más.

"Santi Manotea", lanzó el periodista de C5N en su cuenta de Twitter, citando una serie de declaraciones de Maratea, y agregó: "El problema son los que aportan (a las colectas)".

Pero, ¿Qué fue lo que enojó tanto al panelista de Argenzuela?. En concreto, el instagramer anunció lo que llamó "la mejor noticia del año", que se aprobó y se le dio reconocimiento a D&D, la fundación solidaria que formó recientemente, y anunció que "sería un día de celebración y de goce".

Entonces, como es de costumbre, Maratea pasó a anunciar para qué gusto personal pediría dinero esta vez, a modo de festejo: para viajar al Lollapalooza de otro país, para abonar el sueldo de la primera empleada de la fundación y para terminar de pagar la compra de una mesa de dos millones y medio de pesos.

"Tengo que terminar de pagarla, me salió muy cara", señaló y, adelantándose a las críticas, advirtió: "No me vengan con 'Santiago, ¿Cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata'. Chicos, no entendieron nada. Es la mesa de la D&D, la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino?".

En este sentido, el influencer insistió en que "es una gran madera para los que saben de manera" y que "la primera mesa de la D&D tiene que ser para 15 personas y tiene que resistir todo", lo que hizo estallar a Brancatelli, quien ironizó con su apellido y lo llamó "Manotea", para después responsabilizar a quienes le donan dinero.​

Brancatelli a Maratea: "¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente?"

De todas formas, esta no es la primera vez que el periodista critica con dureza a Maratea. Anteriormente, en julio, este ya lo había cruzado después de que el influencer cuestionó la fortuna heredada por Máximo Kirchner.

"¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", manifestó furioso Brancatelli.

Posteriormente, en diálogo con Clarín, sostuvo: "Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él ha dicho que no se metía en política, que solo lo movilizaba la 'solidaridad'. Bueno, hoy tomó postura. Mostó la hilacha".

"Había algo atrás de esa supuesta inocencia. ¿Por qué no le pregunta a Vidal cómo compró un departamento de un millón de dólares? ¿Por qué no se pregunta cómo hizo Macri su fortuna?", cuestionó el periodista y señaló que "sería la misma lógica, por la herencia de su padre".

Así, concluyó: "¿Por qué no se pregunta adónde fueron a parar los 45000 millones de dólares que el macrismo se fumó? ¿No se da cuenta que por esa guita que se llevaron hoy estamos así y él está haciendo colectas?".

