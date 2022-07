"¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?": Brancatelli fulminó a Santi Maratea

Luego de su cuestionamiento a Máximo Kirchner por acaparar la suma de $400 millones, Santiago Maratea fue nuevamente el centro de atención de las redes, al convertirse en el destinatario directo de críticas y mensajes de aliento en la comunidad tuitera. Diego Brancatelli le dedicó un tuit en el que no faltaron las chicanas (menciona a "Santi Manotea"), además de apuntar al influencer por su presunto involucramiento progresivo en la política.

"¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", lo cruzó el periodista en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Clarín, Brancatelli puso de relieve la presunta "hipocresía" del joven que organiza las colectas dado que "vendía" una imagen ajena a las disputas ideológicas: "Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él (Maratea) dijo que no se metía en política, que únicamente lo movilizaba la 'solidaridad'. Bueno, hoy tomó postura. Mostró la hilacha", remató.

Diego Brancatelli & Santi Maratea

En sintonía con lo anterior, Brancatelli prosiguió: "Había algo atrás de esa supuesta inocencia. ¿Por qué no le pregunta a Vidal cómo compró un departamento de un millón de dólares? ¿Por qué no se pregunta cómo hizo Macri su fortuna?", observó.

A continuación, el periodista redobló sus críticas al macrismo: "Porque sería la misma lógica... Por la herencia de su padre. ¿Cómo obtuvo su padre las empresas? Durante la dictadura. ¿Por qué no se pregunta él a dónde fueron a parar los 45.000 millones de dólares que el macrismo se fumó? ¿No se da cuenta que por esa guita que se llevaron hoy estamos así y él está haciendo colectas?", cuestionó.

Qué había dicho Santi Maratea

En pleno lanzamiento de su nueva colecta para recaudar 14 millones de pesos para la madre Omar, de la comunidad wichi, -a quien ya ayudó anteriormente-, Maratea apuntó al hijo de la vicepresidenta por su patrimonio:

"Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?, lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor, si es así, por qué tenía tanta plata Néstor”, se preguntó.

