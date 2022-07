El kiosquero que le rechazó la mano a Macri: "Le cantaron la marcha peronista y se tuvo que ir del lugar"

Eduardo "Mingo" Gulone es un psicólogo social y trabaja hace 42 años en su puesto de diarios. A sus 70 años, sigue haciendo el reparto de cada diario en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Trabaja con su esposa y ambos militan juntos en la Confederación Socialista Argentina, que pertenece al Frente de Todos. Ayer les tocó ser virales por rechazarle la mano al expresidente Mauricio Macri, cuando en medio de sus recorridas por el conurbano intentó saludar a Mingo sin resultado alguno.

"Había un revuelo en la esquina del kiosco, a 30 metros, y salimos a ver qué pasaba. Nos dicen que estaba Macri. Nos sorprendemos. Yo dije que no pensaba saludarlo, mi compañera lo grabó con el celular. Estábamos sorprendidos, no sabíamos ni qué estaba haciendo. Después nos enteramos de su campaña. Yo me quedé parado, me vino a saludar como si fuéramos hermanos y no lo somos", comentó a PERFIL el canillita.

"Le dije que no era bienvenido y me dijo ‘¿ah no? Igual dame la mano’, le dije ‘ni en pedo te doy la mano’. Me dijo ‘lo lamento por vos’. Me dijo eso nada más. Después un viejito le dijo algo así como ‘si me das de comer te voto’, y es ahí donde mi compañera le gritó ‘con la que te robaste danos de comer’", detalló.

Lo que no se vio del video

"Alguien sobre el final del video dice ‘vos sos boleta’, pero no sabemos quién fue. Igual no nos sorprende, no somos bebés de pecho, estoy en este kiosco hace 42 años, tengo 70 años, yo sigo haciendo el reparto de diarios. Somos militantes de la Confederación Socialista Argentina, nuestro referente es Jorge Ríos, estamos en el Frente de Todos. Nos reímos mucho cuando dicen que todos los políticos son todos chorros. Nos toca laburar a nosotros por lo menos, no conocemos la parte del choreo", precisó Gulone.

Mal momento de Macri en Ituzaingó: "A vos no te doy la mano, danos de comer con la que te robaste"

Y detalló que Macri se tuvo que ir cuando vecinos comenzaron a insultarlo y cantarle la Marcha Peronista: "Ellos iban a ir a una tienda de ropa y a una pescadería de esa cuadra, que son macristas, y se querían sacar una foto con él. Pero salió la gente antes y le empezaron a cantar la marcha peronista. Y en la otra esquina lo putearon. Alguien lo escuchó decir a Macri ‘¿dónde carajo me trajeron?’. Y se subió a la camioneta. ¿Cómo no se da cuenta de cómo nos cagó?".

Asimismo, reconoció al ex titular del Sistema de Medios Públicos de la era Macri, Hernán Lombardi: "Claro que lo reconocí, si echó a 450 periodistas y dejó en la calle un montón de familias. Los canillitas somos memoriosos y no perdonamos. Vino mucha gente a decirme ‘te agradezco lo que hiciste’".

Las repercusiones y el saludo a Milagro Sala

El kiosquero no se arrepiente pero tampoco se enorgullece, considera que hizo lo que haría cualquiera: "Yo pienso que como militantes y seres humanos tenemos que repudiar lo que no nos gusta, tenemos que enfrentar democráticamente a la derecha con actitudes como la mía. El video se viralizó. Yo que soy psicólogo social, digo que en la sociedad hay un emergente que dijo lo que a la gente le gustaría decir. No es una actitud heroica y valiente, me da bronca que digan eso, porque cualquiera puede decírselo a un tipo que nos endeudó a mí y a mis hijos".

Las víctimas de Milagro Sala criticaron al Presidente: "Su visita es un burdo intento de presionar al Poder Judicial"

Ante la consulta de cómo vive la crisis económica actual, Gulone advirtió que "la situación que dejó Macri es muy jodida. Si el dólar está a 320 mangos hoy, hay un embrión de golpe de estado económico. Y esto le pasó a Alfonsín, a De la Rúa y le está pasando a Alberto y Cristina: el establishment busca derrocar al gobierno. Como militante me da mucha vergüenza".

Por último, aprovechó para mandarle un saludo a Milagro Sala: "Quiero pedir la libertad de Milagros Sala y los presos políticos".

