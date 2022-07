El futuro de JxC en Tigre podría decidirse entre un "halcón" de Bullrich o una "paloma" de Larreta

A pesar de que falta más de un año, cada vez es menos tabú hablar de las elecciones 2023. Y aunque la interna del gobierno nacional tiene en vilo a todo el país, en Juntos por el Cambio (JxC) también se está gestando algo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: Palomas y Halcones. Ese es el escenario que describe precisamente el partido bonaerense de Tigre, en donde el Concejo Deliberante y la carrera hacia la intendencia en 2023 va calentando a la oposición.

Los nombres son Segundo Cernadas y Nicolás Massot. Uno ya está en su segundo período en el Concejo Deliberante (actualmente lo preside) del distrito que actualmente administra Julio Zamora -del Frente de Todos- y el otro llegó recientemente desde el Congreso Nacional y tiene aspiraciones de ser intendente y cambiar la estrategia de campaña de la oposición.

Massot, ex jefe del bloque de diputados del PRO, ya tiene una posición tomada: acompaña el proyecto de Patricia Bullrich a nivel nacional y es por eso que lo echaron de su cargo como director del Banco Ciudad la semana pasada. "Cuando vieron que su proyecto era con Patricia, en la Ciudad le dijeron que no tenía sentido que siguiera. No vemos con buenos ojos esa postura", dijeron a PERFIL desde el espacio que preside la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Julio Zamora, con apoyo de la oposición y críticas del Frente de Todos

En cambio, Cernadas no inclinó la balanza por ningún candidato. "Deseo que no haya una interna y que lleguemos con eso ya resuelto porque con los problemas que tiene la gente hoy no podemos estar jugando a esto", dijo a este medio. Días atrás, el ex actor recibió al jefe de gobierno porteño en Tigre y se tomaron una foto, aunque aclaró que eso no significa haber tomado una postura al respecto de los halcones y palomas. Incluso, con Bullrich tiene un vínculo familiar (es su tía segunda) y aseguró que también dialogaron hace un par de semanas. "También me sacaría una foto con ella, no tengo problema".

Desde el entorno de Bullrich confirmaron esto y aseguraron que no es el único caso que prefiere esquivar la interna de JxC: "Frigerio estuvo con los dos también. Muchos no se quieren jugar. Distinto fue lo que pasó con Ramón Lanús en el CEAMSE, que también se tuvo que alejar de su cargo en la Ciudad por la cercanía a Patricia".

Una cena de Ritondo agitó más la interna bonaerense

La interna en 2021 fue para Cernadas

Lo cierto es que Cernadas cuenta con un respaldo a su gestión opositora dentro de esta interna con Massot, ya que en 2021 se enfrentaron y ganó 75% a 25%. "Somos 12 concejales, si hay uno que quiere jugar a la personal como hacen ciertos políticos nacionales a nivel provincial, me parece que en este momento del país no da. No importa si es Segundo Cernadas o el que sea, que sea el mejor candidato.

Y Massot hace algunas semanas marcó sus diferencias: “El año pasado me preguntaban por qué quería presentarme a unas PASO, si Cambiemos ya estaba constituido en Tigre. Y yo decía lo mismo: no hay oposición. En Tigre Cambiemos renunció al rol de oposición y se ha metido en la interna del oficialismo; tal vez especulando con que de esa manera puedan llegar al poder”, dijo en la entrevista emitida por FM Fénix.

