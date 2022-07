Una cena de Ritondo agitó más la interna bonaerense

“Si sos presidente y querés encarar todas las transformaciones que decís, a quién vas a preferir en la Provincia para sostenerlas, ¿a mí o a Diego? Pensalo”. Horacio Rodríguez Larreta se llevó la frase del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en una fiesta varias noches atrás. El candidato natural del jefe de Gobierno es Diego Santilli.

Pero era el cumpleaños de Federico Salvai, ex jefe de gabinete bonaerense, y el ex ministro de Seguridad bonaerense no desperdició la oportunidad. Lo escuchaba parte de la primera línea de históricos asesores de María Eugenia Vidal, quien apoya abiertamente a Ritondo.

De esto se había hablado a comienzos de semana en una cena que organizó el diputado provincial Alex Campbell en su casa donde concurrieron un grupo de legisladores provinciales con Ritondo y hasta el propio Salvai (de traje y corbata tras haber estado en la embajada de Colombia).

En ese cónclave se mostraron tres encuestas: una de uno de los intendentes más importantes del PRO del GBA, otra que encargó Patricia Bullrich como titular del PRO y otra de un reconocido consultor de extracción peronista. Las tres mostraron un escenario de paridad entre Ritondo y Santilli en imagen e intención de voto.

Los comensales fueron todos precandidatos a intendentes que juegan con el jefe del bloque del PRO: desde Santiago López Medrano (San Martín) pasando por Rita Salaberry (Luján) y Segundo Cernadas (Tigre). A ellos se sumaron diputados provinciales como Matías Ranzini y el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, quien además viene jugando en La Matanza.

Con asado como plato principal y vino, hubo una arenga para avanzar en el armado bonaerense. Para Campbell fue su última comida política: viajará la semana que viene a Harvard a estudiar durante un mes en un posgrado sobre estados y municipios.

En la cena Salvai también habló de la estrategia 2023 y contó la buena recepción que tiene Vidal en el interior. De hecho esta semana recorrió Chaco con el precandidato de Juntos por el Cambio, Lucas Figueras.

Horas después de la cena Ritondo sorprendió con una foto con el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. Los rumores sobre una futura fórmula se acrecentaron. Todo esto luego de una fuerte foto con Mauricio Macri y Vidal en La Plata hace diez días.

Por su lado, Santilli estuvo estos días en Bahía Blanca. Venía de estar en Ituzaingó con el precandidato a intendente, Gastón Di Castelnuovo. Curioso: el jioven también estuvo en el asado con Ritondo y le manifestó apoyo. Bipolaridad política.

Con todo, el Colorado asegura que las encuestas le siguen sonriendo y prepara una cumbre con legisladores provinciales para las próximas semanas. Su relación con Larreta sigue firme y en Parque Patricios lo siguen viendo como el mejor candidato para JxC.

Por su lado, otro de los precandidatos del PRO, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, salió a pedir por la autonomía de los municipios en materia de seguridad, educación, salud y transporte. Forma parte de las propuestas que viene impulsando como parte de su campaña.

También comenzó a jugar el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, como hombre de Bullrich. Pero la semana pasada tuvo un traspié: fue procesado por la justicia por irregularidades en las concesiones viales cuando era director de Vialidad.