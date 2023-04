El Consejo de la Magistratura puso primera ya que logró avanzar en su reconfiguración tras una reunión celebrada este miércoles 12. Con un acuerdo, los integrantes de los distintos estamentos alineados al kirchnerismo y la oposición lograron definir los nombres que estarán al frente de las comisiones, la clave para empujar los procesos de selección de jueces, de disciplina y la administración del Poder Judicial.

En Acusación, una de las comisiones más estratégicas, quedó al frente una dupla que, anticipan, generará tonos altos de discusión: el abogado opositor Miguel Piedecasas quedó como presidente y el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, como vice.

Tras el plenario del martes pasado, donde quedó elegida como vicepresidenta del organismo la jueza Agustina Díaz Cordero y por unanimidad se definió la integración de las comisiones, esta mañana los consejeros y consejeras volvieron a reunirse para terminar de repartir los cargos.

Como se mencionó, en Acusación, Comisión encargada de proponer al plenario las sanciones -entre ellas, la remoción- de los jueces y juezas denunciados quedó al frente Piedecasas, del estamento de abogados, con Tailhade como vice. La semana pasada se había definido que también la iban a integrar el abogado oficialista Héctor Recalde, el senador radical Eduardo Vischi y los diputados Álvaro González (PRO) , Roxana Reyes (UCR) y Siley (FdT).

El oficialismo quedó en minoría, con tres integrantes de siete, con lo cual estará imposibilitado de empujar dictámenes por fuerza propia. De todos modos, la elección de Tailhade como vicepresidente busca equilibrar la balanza al menos en términos discursivos, algo que es leído en el Consejo como una jugada "con su carta más efusiva y enfática" para marcar presencia en un lugar donde se disputarán las fichas más fuertes.

La Comisión de Disciplina, que tramita las denuncias contra los magistrados, quedó en manos de Héctor Recalde, mientras que la jueza María Alejandra Provítola quedó como vice. Además de ellos, está integrada por la senadora oficialista María Inés Pilatti Vergarra y sus pares Mariano Recalde (FDT) y Vischi, junto a los jueces Matías Barroetaveña, Díaz Cordero y Alberto Lugones, con presencia del académico Hugo Galderisi.

Con nueve integrantes, la fuerza que quiera imponer un tema deberá construir una mayoría de seis votos: el kirchnerismo tiene tres propios y la oposición uno. De ese modo, la tendencia estará en manos de los cuatro jueces y el académico.

Cómo quedaron las otras comisiones

Mientras tanto, en Selección, que tiene a cargo los concursos para cubrir las vacantes, quedó al frente la abogada María Fernanda Vázquez con su colega Jimena de la Torre. También la integran Piedecasas, Héctor Recalde, los jueces Barroetaveña, Lugones y Provítola, los académicos Galderisi y Guillermo Tamarit, las diputadas Reyes y Siley y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

Este miércoles hubo reunión de labor, presidida por Rosatti: se fijó un plenario para el miércoles 26 de abril.

Ahí, oficialismo y la oposición tienen la misma cantidad de votos propios cada uno (3), por lo que los jueces y los académicos inclinarán la balanza. De todos modos el Frente de Todos tiene una carta fuerte en términos de negociación, que representa Ustarroz. Se necesitan siete votos para alcanzar la mayoría.

Asimismo, la Comisión de Reglamentación tiene a cargo la elaboración de normas, reglas y dictámenes en caso que haya conflictos de interpretación a la hora de aplicarlas. El juez Lugones quedó como presidente y estará secundado por la oficialista Pilatti Vergara, como vice. Barroetaveña, De la Torre, Vázquez, Galderisi, Tamarit, Reyes y Ustarroz la integrarán durante el próximo periodo.

Administración y Financiera, por último, queda presidida por González y Tamarit como vice. La integran Barroetaveña, Díaz Cordero, Lugones, Provitola , Tailhade, De la Torre, Vischi, M. Recalde, Pilatti Vergara y Ustarroz.

En marcha

Así las cosas, el organismo encargado de la selección y el control de la disciplina de los jueces quedó listo para arrancar a debatir en un año que será clave. Gran parte de lo que ocurra en el edificio de la calle Libertad donde funciona estará atravesado por lo que ocurra en el plano electoral, con las elecciones presidenciales como telón de fondo.

El Consejo de la Magistratura, con sus autoridades designadas.

El gran desafío del oficialismo es intentar empujar temas de acá hasta el 10 de diciembre. En el Consejo sostienen que, a pesar de estar en minoría, el escenario actual podría ser el mejor, con lo que el foco estará puesto entonces en ver si logran, por ejemplo, impulsar los procesos para ocupar las vacantes que hay en los tribunales del edificio de Comodoro Py, donde se dirimen las causas de la política.

En Selección hay cuatro concursos referidos a esos tribunales en condiciones de ser remitidos al Senado: el N°389 para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal N°2, 4, 5 y 6; el N°433 por la vacante en el Juzgado Federal N°12 (ex Sergio Torres); el N° 450 para las vacantes de los Juzgados Federales 6 (ex Rodolfo Canicoba Corral) y 11 (ex Claudio Bonadío); y el N° 461 por dos cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Hay especial interés oficialista en este último, ya que busca el reemplazo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que hoy lo integran junto al titular Mariano Llorens. Todos ellos en la mira K.

En Acusación se concentran parte de los intereses oficialistas más fuertes, ya que hay procesos pendientes contra camaristas señalados en múltiples oportunidades por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre otros, están los camaristas Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Daniel Petrone, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos.

Por lo pronto, las comisiones se reunirán la semana que viene para intentar sacar dictámenes en torno a los diferentes temas. Una vez que eso ocurra se llevará a cabo un plenario, que durante la reunión de labor de hoy, presidida por Horacio Rosatti, se fijó para el miércoles 26 de abril a las 9.30 horas. "Va a ser un plenario muy intenso porque hay muchos temas pendientes", anticipó un consejero.

