Interna del Kirchnerismo: Cristina Kirchner indignada con Sergio Berni por la detención de los colectiveros

El ataque a Sergio Berni no terminó solo en golpes al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es que ahora la justicia ordenó la detención de dos de los agresores, quienes fueron detenidos este jueves 7 por la policía. Por este motivo la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó, desde sus redes sociales, el accionar tanto de las fuerzas de seguridad como la postura de Berni de solicitar a la justicia que investigue a los agresores.

"Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", se cuestionó CKF en su cuenta de la red social Twitter.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

Luego, la vicepresidente añadió: "Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. "Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".

Dos colectiveros detenidos por el ataque a Sergio Berni

Jorge Oscar Galiano, de 49 años fue detenido cuando policías ingresaron a su casa de Merlo. Se trata del hombre de remera azul y tatuajes que le dio una trompada al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y quedó registrado en fotos y videos. El chofer trabaja en la empresa Almafuerte desde 1997 y fue compañero de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 asesinado esta semana.

Otro de los detenidos es Jorge Ezequiel Zerda, de 32 años, también acusado de agredir a Berni. Fue arrestado en su casa de Laferrere. Ambos están acusados formalmente de “atentado contra la autoridad agravado” y este viernes van a ser indagados.

Las detenciones fueron ordenadas por la jueza Luisa María Escrich. Además fueron allanadas las oficinas de la empresa de colectivos Almafuerte para secuestrar legajos de choferes.

En respuesta, ocho líneas de colectivo anunciaron un paro, entre ellas la línea en la que trabajaba Barrientos.

Pese a que Berni había anunciado que no iba a denunciar a los agresores, después le pidió a la justicia que avance en la investigación y se investigue si hubo algún tipo de organización o intencionalidad en el ataque.