Mario “Paco” Manriques, secretario de SMATA, asegura que no desmerece la gestión de Alberto Fernández. “No nos fue bien económicamente, pero lo van a recordar como el presidente que le tocó gobernar la Argentina en uno de los momentos más críticos del mundo y lo hizo con éxito”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cuál es su posición y la de SMATA respecto a la posible candidatura de Cristina Kirchner?

Nuestra postura es clara y siempre expresamos que la compañera Cristina Fernández de Kirchner es la exponente máxima del modelo de gobierno que entendemos que necesita la Argentina. Ella ha demostrado que siempre apostó a un país industrializado, con distribución equitativa de la riqueza, protegiendo las fuentes de trabajo para contener a los más humildes y creando las condiciones necesarias para generar la escalera social ascendente.

Hoy tenemos dificultades por la situación que se heredó, la pandemia, la guerra y la sequía. Esto nos provocó un desgaste y la imposibilidad de solucionar cuestiones sociales.

¿Cree que si la presidenta hubiese sido Cristina Kirchner, en vez de Alberto Fernández, la situación del país sería mejor, a pesar de las dificultades que menciona?

No tengo la bola de cristal, pero en esta situación y para los años duros que se vienen, entendemos que Alberto Fernández hizo lo que pudo, ahora Cristina Kirchner es la mejor opción. Obviamente tenemos que dar esta discusión dentro del espacio político. También entendemos que hay una proscripción en un proceso judicial totalmente irregular y con una causa armada y sin fundamentos.

El juicio estuvo plagado de palabras como "indicio", "creemos", "entendemos", pero sin ninguna prueba concreta y sin poder mostrar nada que sostenga la palabra de los fiscales. Se nos está cercenando la posibilidad de poder elegir a quien nosotros creemos que es nuestra mayor exponente. Es la dirigente con más capacidad y con más claridad a futuro.

Entendemos que fue víctima de una estrategia judicial al servicio de un objetivo político que la afecta a ella y a toda la dirigencia en general. No quiero englobar a toda la Justicia en la misma bolsa, pero gran parte pasó a ser dependiente de otros poderes.

Entiendo que usted quiere decir que ella sería la mejor candidata, pero que no necesariamente habría podido haber hecho un gobierno que el de Alberto Fernández en la situación que tuvo que enfrentar.

Seguramente, si le hubiese tocado gobernar en esta etapa, habría tenido otra actitud ante ciertas circunstancias. Pero es algo que no lo podemos saber.

¿Imagina que el 1 de Mayo el sindicalismo tomará distancia de Alberto Fernández?

No creo que sea así. Acá hay una confusión, el hecho de creer que Cristina es la mejor candidata para el futuro no significa que estemos menospreciando lo hecho por el Presidente. El compañero Alberto, en el contexto que le tocó, hizo lo que pudo. La situación es muy compleja, la pandemia puso al mundo patas para arriba y las economías se deterioraron.

Lamentablemente, los intereses económicos y los especuladores que tenemos en nuestra nación, no lo ayudaron. Puede ser que le haya faltado algo de firmeza para tratar ciertos temas, pero no desmerezco el trabajo que hizo el Presidente. Hoy hablamos con compañeros de 35 o 40 años y les preguntamos su opinión sobre Alfonsín y todos hacen referencia a que fue el padre de la democracia, porque su gran objetivo fue mantener el sistema democrático en pie.

Nadie te habla del Plan Austral o de los fracasos económicos que lo llevaron a entregar el poder algunos meses antes. Con Alberto va a suceder algo similar, no nos fue bien económicamente, pero lo van a recordar como el Presidente que le tocó gobernar la Argentina en uno de los momentos más críticos del mundo y lo hizo con éxito.

Es interesante recordar de esta manera a Alfonsín de parte de un líder sindical, teniendo en cuenta los 14 paros generales durante su gobierno. ¿Cree que la CGT podría hacer una autocrítica de esas medidas?

No sé si hay que hacer una autocrítica, en ese momento se vivía un contexto de país distinto a este. Creo que esos paros lo mantuvieron despierto y activo a Alfonsín. En ese momento estaba la hiperinflación y el Plan Austral que tuvo a muchos economistas viajando por Europa para hacerlo fracasar antes de que nazca. Todos cuentan la historia como les conviene.

Claudio Mardones (CM): Hace poco se reunió el Consejo del Salario y una de las voces más críticas fue la suya que aseguró que, lo que se estaba comunicando como un triunfo, era en realidad un fracaso, también cuestionó a la ministra de Trabajo, asegurando que estaba mintiendo y hasta ironizó con prestarle plata a Funes de Rioja de la UIA. ¿Cómo se preparan para la próxima reunión y qué sabor le quedó del último encuentro?

Primero quiero aclarar que nunca dije que la ministra sea mentirosa. En la reunión se planteó una dificultad y no se me dejó expresar por una cuestión estatutaria. Yo sigo sosteniendo que nosotros no estamos discutiendo salarios mínimos vitales y móviles. Estamos discutiendo planes sociales porque, al momento de discutir el monto de esos salarios, la charla se desvía hacia los planes sociales.

No tengo ningún inconveniente en darle una mano a los compañeros de los planes sociales, pero deben tener su ámbito de discusión y con los ministerios que contienen y facilitan la ayuda social en este país. El salario mínimo, vital y móvil es para los trabajadores activos y no puede ser de $80.000 en un país en el que la canasta básica asciende a los $170.000 porque si un trabajador contrata a un empleado que no está convencionado, le aplica el salario mínimo y va a estar dentro de la ley.

No podemos legalizar un salario que esté por debajo de las necesidades básicas de una familia tipo. Por otra parte, el salario mínimo no incide en las actividades de la UIA, deberían estar los pequeños y medianos empresarios y la cámara de comerciantes que, tal vez, deban referenciarse en esos montos.

Funes de Rioja ni siquiera tiene una empresa, él es abogado y anda diciendo que ellos hacen un esfuerzo enorme y que iban a colaborar con el tema de las guarderías, por eso ironicé con prestarle plata. Él está ahí para justificar la presencia de la pata empresarial, pero deberían estar los empresarios realmente afectados por la resolución de un monto salarial.

