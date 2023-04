Sin acuerdo en las reglas ni nombres, el FdT avanza sólo en el armado de unidad

El reglamento electoral los acorrala y el encuentro ya es inevitable. La fecha obligada que volverá a reunir a los principales referentes del Partido Justicialista será la última semana de abril. Se tratará de apenas un formalismo mientras la batalla final por las reglas de las internas se dará entre mediados de mayo y los primeros días de junio.

A fines de abril la sede del PJ de calle Matheu reunirá a sus más de setenta autoridades del Consejo. Deberán estar presentes su presidente, Alberto Fernández y también los vicepresidentes y consejeros. Entre ellos, más que compañeros hay enemigos internos.

Los nombres van desde el círculo albertista como Santiago Cafiero (canciller), Julio Vitobello (secretario de la Presidencia), y Juan Manuel Olmos (vicejefe de Gabinete); hasta kirchneristas como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y la titular de la Anses, Fernanda Raverta; pasando además por la mayoría de gobernadores peronistas y también por sindicalistas como Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Hugo Yasky (CTA). Hay apenas algunos contactos previos, pero sólo se trata de “charlas operativas”.

Será un encuentro para que el sector que responde a la vicepresidenta pueda volver a interrogar al jefe de Estado sobre sus aspiraciones como lo hizo en la reunión de febrero.

Fernández insistirá en mostrar vocación de que el espacio se encamine a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Tal como viene contando PERFIL desde febrero, el Presidente busca estirar la definición hasta mayo.

Por lo que si no adelanta los tiempos y da una definición en este encuentro, la incógnita se revelará en las primeras semanas de mayo, para cuando se reúnan los más de novecientos congresales (este consejo deberá cumplir con el formalismo de convocar al Congreso encargado de aprobar la integración del Frente de Todos).

Para ese entonces, si el jefe de Estado planea presentarse a la reelección, el kirchnerismo ya avisó: al momento de armar el reglamento de la alianza con la que el oficialismo competirá en estas elecciones, se planteará que las PASO serán en todos los tramos de la boleta.

Como anticipó este medio en su edición del 2 de abril, en caso de que el jefe de Estado planee competir, tendrá que buscar candidatos para completar sus propias listas. Aunque “Wado” De Pedro pareció dar la voz de largada de la interna oficial y en declaraciones con C5N dijo que todo se encamina a unas internas con el Presidente, el sector que responde a la vice cree que el jefe de Estado no debe competir. Y harán todo lo posible para que así sea. Fernández ve estas maniobras y hasta le sacan una sonrisa. Ya tomó una decisión y no tiene que ver con estos movimientos finales para que se baje.

Mientras buscan apurar a Alberto Fernández, ni Cristina ni Máximo Kirchner dan indicios sobre la estrategia electoral de su sector. El diputado nacional apenas deslizó un mensaje al Presidente asegurando que si se enoja, pueden competir y que la gente decida con el voto. El nombre de Frente de Todos ya no tiene mucho sentido y en el peronismo ya la resignación lleva hasta a reírse de cómo podrían reinventarse: Frente de Rotos.

Aunque las creó, el peronismo no sabe competir en internas y ante el temor de que la competencia interna derive en fuertes peleas de campaña, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi plantea armar un manual de convivencia. “Creo que es muy necesario si efectivamente hay PASO. Para que sean elecciones constructivas y no fratricidas”, le dijo esta semana a otro dirigente.

En el camino a la competencia, Eduardo “Wado” De Pedro levanta el perfil y se muestra activo. No sabe si será finalmente el elegido, pero lo dejaron moverse, lo cual no es poco. Esta semana volvió a sonar la posibilidad de que Axel Kicillof vaya en la boleta presidencial.

“Para ser candidato competitivo a la Presidencia tenés que tener más de un 80% de conocimiento y además para ser el postulante K consigue lo que otros no: retener el 85% de los votos. No lo descarten”, avisa un dirigente que hasta especula con CFK 2023, pero a gobernadora. Entre tanta especulación habitual en las semanas previas a los cierres de listas, alguien se animó a hablar de un tapado.

El consultor Rosendo Fraga se lo planteó a Horacio Verbitsky y desde ahí comenzó la conjetura que llegó hasta el titular de YPF, Pablo González. “Yo no soy el tapado”, tuvo que decir ante El Destape Radio. En donde avisó que no está tapado es en Santa Cruz. Si Alicia Kirchner no va por el tercer mandato, se anotará.

Si hay algo que CFK no va a dejar que se le filtre es la estrategia electoral. Algún crítico dentro del peronismo retruca: no se filtra porque esta vez no tienen estrategia.