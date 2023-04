CFK presiona a Alberto F para que se baje y le vacía las listas de candidatos de su sector

Sin ningún tipo de negociación en el horizonte, en el Frente de Todos el desafío es ver quién impone su estrategia electoral. Días atrás, Alberto Fernández celebraba que el kirchnerismo comenzaba a admitir una competencia interna, pero ahora el sector que lidera Cristina Kirchner lanzará un nuevo desafío: Si Alberto insiste con las PASO, habrá PASO en todos los segmentos de la boleta. ¿Qué significa esto? Que tendrá que tener sus propios candidatos en el resto de los tramos: gobernador, legisladores e intendentes.

“Hoy estamos siguiendo la estrategia propuesta por el Presidente que es que se usen las PASO para definir las candidaturas del Frente de Todos”, dijo este sábado Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior y uno de los dirigentes que suena para competir por la presidencia por el kirchnerismo. Lo que no dijo es que si el jefe de Estado insiste con las internas, deberán prepararse para tener candidatos en todas las categorías.

El Presidente pide “democratizar” la discusión de la estrategia electoral del FdT

“Si hay una PASO en el Frente de Todos, debería ser en todas las categorías”, evalúa un bonaerense K. La estrategia se centra en la provincia de Buenos Aires. No sólo porque representa casi el 40% del padrón electoral, sino también por tratarse del bastión K. “Es raro que diga que quiere terminar con el kirchnerismo y al mismo tiempo quiera llevar en su boleta a candidatos kirchneristas”, dicen desde el Frente de Todos. Y, en este sentido, desde el entorno de la vicepresidenta advierten: Axel Kicillof no va a ir colgado de Alberto Fernández ni del candidato que quiera poner si las primarias terminan siendo un hecho. “¿Cómo van a competir con candidatos kirchneristas si quiere ir contra el kirchnerismo?”, insisten.

Axel Kicillof seguirá las órdenes de su jefa política. A menos de tres meses del cierre de listas, el gobernador sabe que hay sectores dentro del propio kirchnerismo que lo corren de la pelea bonaerense y lo posicionan en la carrera presidencial. CFK será quien decida sobre su rumbo político y, si finalmente va por la gobernación, también será la vice quien defina qué boleta acompañará.

Wado de Pedro admitió que el Frente de Todos considera ir a las PASO "con dos fórmulas"

Dejar sin el candidato que apoya la vice en el territorio bonaerense a un postulante a la presidencia es llevarlo a una segura derrota dentro de la interna peronista. “Una sería la lista de Cristina y la otra no. Una lista completamente identificada con Cristina, gana”, evalúan. Advierten que este esquema también debería replicarse en las listas de legisladores e intendentes. La pregunta es quién se sumará en la provincia a una lista de 35 diputados que compita contra los nombres que ponga el kirchnerismo.

Si no hay acuerdo ni diálogo, como hasta ahora, el jefe de Estado deberá buscar candidatos a gobernador en los pocos territorios que acoplen sus votaciones a los comicios nacionales. ¿Para qué sector jugarán los mandatarios provinciales si esta disputa avanza? Raúl Jalil, de Catamarca, preferiría no tener que optar por uno u otro candidato y querría que su nombre acompañe todas las boletas presidenciales que haya. En Santa Cruz, está claro que el kirchnerismo no le daría su caudal de votos al Presidente o al candidato que ponga; y en la Ciudad de Buenos Aires la unidad no llegaría a concretarse. Formosa y Chubut aún deben definir el cronograma. Desde el kirchnerismo, descartan que Gildo Insfrán acompañará la estrategia que defina CFK.

Esta estrategia deberá discutirse al momento de conformarse en Frente de Todos. Alberto Fernández preside el Partido Justicialista, pero esta fuerza se convertirá en uno de los tantos sellos que integrarán la alianza. Cuando esto suceda, se nombraran las autoridades que definirán las reglas de juego. Si CFK no tiene la lapicera para definir el candidato, buscará tener la lapicera para escribir

Más pintadas. La Patria es el Otro pide “Cristina presidenta”.

CFK 2023. El kirchnerismo comienza a admitir la posibilidad de tener que competir en las PASO mientras un sector interno insiste con la candidatura de la vicepresidenta. Días después de que Máximo Kirchner enviara un mensaje al jefe de Estado en el que abría un escenario de internas, la militancia volvió a la calle para pintar “Cristina presidenta”. La Corriente La Patria es el Otro a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque siguió su campaña a pesar de que el titular del PJ bonaerense dijera que “si alguien se enoja, vamos a las elecciones y la sociedad define”.

“Son distintas tácticas, nosotros no abandonamos esa idea, vamos a seguir insistiendo. No quiere decir que todo sea tan literal, desde la militancia se sigue bancando CFK 2023”, explicó a PERFIL un importante dirigente kirchnerista. Asegura que mantener esta posición no significa tener diferencias con quienes ya admiten que la vice no formaría parte de la boleta presidencial. “El Sector de la militancia está plantado en su candidatura, pero es complementario. Llegado el caso de que Cristina sea candidata, iremos a una PASO, no hay contradicciones”.

Este sábado, la “mesa Ensenada” llevó el pedido de “proscripción al carajo” y la postulación de la vicepresidenta a Chaco con Jorge Capitanich como anfitrión. El primer plenario fue en Avellaneda y de ese encuentro se recuerdan más los dardos que lanzó Máximo Kirchner contra Alberto Fernández y contra Axel Kicillof que el operativo clamor que hizo el resto de la dirigencia por la vice.

“Democracia sin proscripción: nordeste con Cristina”, fue la consigna de este encuentro. “La idea de estos plenarios es seguir acumulando para ir acumulando un ´nosotros´ cada vez más grande”, dicen desde la organización. La vice dejó crecer un operativo clamor que parece que tiene más que ver con sumar poder para sentarse a discutir las candidaturas.

El propio jefe de Estado que llegó a la Presidencia por un video que difundió por redes sociales la vicepresidenta desafía ahora el “dedómetro” que busca imponer CFK para enfrentar una nueva elección presidencial. Alberto Fernández habla de “democratizar” el espacio para poder sentarse en la mesa de discusión y estirará al máximo una definición sobre su candidatura. Asegura que, más allá de quién sea el candidato, quiere llevar al Frente de Todos a la victoria.

Desde el kirchnerismo insisten con que debe bajar su postulación. Si no lo hace, deberá conseguir candidatos en todas las categorías que lo acompañen. Hay quienes creen que aún hay tiempo para que el Frente de Todos llegue con un candidato de unidad y solo se imaginan que ese nombre aún puede ser Sergio Massa. Aún cuando la economía no muestre mejoras, aseguran que es el candidato con el que se puede llegar a una “derrota digna”. Pero al tigrense no le gusta perder.