El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció “diferencias” con Mauricio Macri pero se alejó de los dichos de Elisa Carrió sobre la cercanía del expresidente con Javier Milei, en un intento de aplacar la interna al interior de Juntos por el Cambio.

En carrera hacia la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño no puede esquivar lo que sucede dentro de la coalición luego de su decisión de celebrar las elecciones en la capital con boleta única. El último evento ocurrió el domingo por la noche luego de los dichos de Carrió. "Mauricio no quiere estar más en Juntos por el Cambio. No quiere estar en el radicalismo. No quiere estar con la Coalición Cívica. Mauricio quiere estar con Milei", deslizó la jefa de la Coalición Cívica. Sus dichos desataron una ola de aclaraciones y declaraciones.

Larreta opinó sobre esta afirmación pero trató de conciliar y se distanció de la frase de la ex diputada. “No siento que Mauricio se quiera ir con Milei, él es parte de Juntos Por el Cambio”, aclaró este lunes 17 de abril.

Mientras tanto, el diputado libertario se divertía pidiendo una interna con Macri y Patricia Bullrich por fuera del cambiemismo. “El que gana conduce y el que pierde acompaña”, llegó a proponer en declaraciones radiales en uno de los tantos abrazos discursivos a los duros del PRO.

Javier Milei defendió a Mauricio Macri y cruzó a Elisa Carrió: "Traidores y arrastrados"

Larreta y las “diferencias” con Macri

El alcalde porteño no pudo desconocer los cortocircuitos que se generaron con su socio de la política durante 20 años. Habló de “diferencias” en diálogo con Telenueve por El Nueve pero rápidamente las achacó a la heterogeneidad del espacio y alegó que en la coalición están “más juntos que nunca”.

Consultado sobre la decisión de Mauricio Macri de impulsar a su primo y ex intendente Jorge Macri para la Jefatura de Gobierno, Larreta expresó: “Más allá de su opinión personal hablamos con él que hay que tender a que haya un candidato único del PRO, pero no definimos un nombre, hay tres candidatos y los tres son un orgullo para mí”.

Los otros dos lanzados en la carrera porteña son los ministros de Educación y Salud, Soledad Acuña y Fernán Quirós, éste último apoyado por Carrió.

Hay tres famosas en carrera para ser la primera dama porteña

Qué dijo Rodríguez Larreta sobre el pedido de Vidal

La declaración cubierta de TNT de Carrió no fue la única que expresó la interna a cielo abierto que vive la oposición. Este lunes, María Eugenia Vidal habló de bajar las candidaturas de su espacio para rediscutir los lugares de poder en Juntos por el Cambio.

"Creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos y volver a empezar; pensar cuál es la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad y el país y, sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir", dijo la ex gobernadora.

María Eugenia Vidal pidió bajar las listas.

Rodríguez Larreta, que es uno de los lanzados al igual que Bullrich, interpretó los dichos de Vidal como los de alguien que quiere que “no haya peleas”. Y en su habitual tono anti grieta agregó: “No critiqué nunca ni lo voy a hacer. La pelea es contra la inseguridad y la inflación. Coincido con Vidal en trabajar para construir un plan”.

Consultado sobre los números de la inflación, que marcaron 7,7% en marzo y un 20,3% acumulado en el primer trimestre, el Jefe de Gobierno cambió su tono hacia uno de campaña. “El que piense que con 3 medidas baja la inflación no es serio, no es cierto, es mentirle a la gente. Es mentira, hablemos en serio por una vez. Bajar la inflación es difícil. Las soluciones son difíciles. Me quedo corto con 300 medidas”, subrayó.

“Es mi vocación de diálogo, me tilden como me tilden es un orgullo. O seguimos profundizando la violencia o buscamos la paz para el trabajo, el desarrollo, unirnos para exportar más. Si toda la energía la pones en pelearte con el otro vamos a seguir fracasando”, cerró respondiendo las críticas a su perfil “dialoguista”.

Milei contó qué haría con la inflación, y se puso del lado de Macri en la pelea con Larreta

Bullrich descartó una interna con Milei mientras arde JxC

La precandidata presidencial también fue arrastrada por los dichos de Carrió y las respuestas de Milei mientras se perciben las notables diferencias de tono con Rodríguez Larreta. Esto la acerca al diputado libertario, pero Bullrich asegura que su compromiso total es con el espacio donde se sumó hace una década.

“Soy de Juntos por el Cambio, punto final”, le reconoció a TN, reafirmando dichos que en pasadas oportunidades también había tenido que dejar en claro.

Sin embargo cuando Bullrich quiere alejarse, Milei tiende más puentes y se muestra afín con su máximas para gobernar el país. “Si nos tocara ganar, voy a convocar muchas personas que están en el equipo de Bullrich, muchos de ellos son amigos míos”, llegó a decir el economista libertario. Es la misma seguridad con la que se mostró a favor de sumar a Mauricio Macri a su lado. “¿Cómo no voy a convocar a alguien que tiene la experiencia y el trabajo que hizo a nivel internacional?”, expresó. Al discurso anti casta ya se le ven las costuras.

GI/ff