Horacio Rodríguez Larreta tiene un plan V

Cabe recordar que solamente pasó una semana desde que el alcalde porteño anunció la decisión de avanzar con las elecciones concurrentes, es decir, que los porteños voten con dos métodos distintos en el mismo día, tanto en las primarias de agosto como en las presidenciales de octubre. Por una parte, para elegir presidente con boleta a papel y, por otro lado, para votar al jefe de Gobierno porteño con boleta única electrónica.

Lo cierto es que Larreta está transitando el último tramo de su segundo mandato en la Ciudad, busca nacionalizarse, pero sigue atrapado en una coyuntura que lo sigue municipalizando especialmente por la situación y la interna de CABA que es el territorio originario del PRO.

En ese contexto, empezó a desdoblar su agenda con un plan V, ¿Por María Eugenia Vidal? Podría ser. Pero, en este caso, tiene que ver con la figura que eligió Larreta para buscar calma y contener a los intendentes del conurbano, sobre todo, a los del PRO.

Macri va con todo contra Larreta

Estuvo en Olavarría este sábado y se juntó con Ezequiel Galli, intendente, y con el diputado nacional, Diego Santilli, y planteó un tema que preocupa mucho a los intendentes que representan a JxC el hecho de tener otro competidor.

No está ordenada la interna de JxC y eso en cada uno de los municipios genera pánico por el hecho de decir que sigue la interna y lo que planteó Larreta, que por una parte es un giño a los intendentes bonaerenses pero también una señal al resto de los competidores de JxC,, que no hay riesgo de ruptura y que la unión de la coalición está garantizada,

Lo que expuso también es que "nosotros vamos a defender a nuestros intendentes del PRO. Vamos a defenderlos, están haciendo todos muy buena gestiones y no descarto que muchos de ellos o su mayoría pueda haber un candidato único".

¿Qué quiere decir esto? La idea es que si hay al menos dos o tres precandidatos a gobernador Buenos Aires, que cada uno de los candidatos garanticen que haya un solo candidato a intendente de modo de que si compite Santilli, De la Torre o Ritondo y no logran ordenar esa interna, evitar la dispersión del voto y evitar que esa pelea se multiplique en los distritos donde hay un grupo de intendentes que están preocupados por quedar diluidos ene el medio de la interna de JxC.

¿Se complica para Jorge Macri el panorama judicial?

Este paso de Larreta busca salir de la coyuntura porteña en la que estuvo totalmente sumergido, sobre todo, porque hay un componente nacional que se relaciona con la disputa con Mauricio Macri, una novela que recién está en pleno desarrollo.

Aún no está en claro si Larreta solamente optará por Jorge Macri, no está resignada Soledad Acuña, algo muy distinto a lo que se decía hace 15 días, y tampoco Fernán Quirós. Por fuera de esta discusión, todavía quedan 70 días para empezar a tomar definiciones mucho más claras en Buenos Aires. No hay forma de resolver la interna de los dirigentes de JxC si no hay garantías para los intendentes.

Nueva encuesta: Larreta supera a Bullrich y Milei gana en tres escenarios de PASO

Todo esto tiene que ver en un contexto en el que Axel Kicillof este sábado oficializó una parte de la decisión electoral y es que los bonaerenses votarán en las PASO, el mismo día que las nacionales. Resta un capítulo y habrá que ver si va a hacer lo mismo con las elecciones generales. Definió que las primarias serán el 13 de agosto, aunque todavía queda un capítulo por resolver y es si finalmente la Provincia votará el mismo día las nacionales o lo hace de forma desdoblada.

Ante esto, Larreta buscó tomar el guante y dar una señal de unidad en un momento en donde algunos siguen pensando en el plan V de VIdal, algo de eso suena en la Ciudad porque por ahora Vidal sigue trabajando en su precandidatura presidencial, pero ante la multiplicidad de candidatos que hay en la Ciudad, en la interna del PRO y frente a la ausencia de un acuerdo algunos dicen de que podría existir la chance de que Vidal resigne su candidatura presidencia, pero Larreta sigue intentando una salida para que la coyuntura no lo siga municipalizando.

