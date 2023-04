El Gobierno porteño oficializó las elecciones concurrentes sin la firma de Jorge Macri

En medio de una fuerte crisis interna en el PRO, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, publicó en el Boletín Oficial la modificación del sistema electoral porteño para dar paso a la metodología concurrente. Sin embargo, la resolución no contó con la firma del ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y abrió paso a las especulaciones.

Los comicios en territorio porteño tendrán lugar el 13 de agosto y 22 de octubre, el mismo día que las nacionales, y se votará a través de la boleta única electrónica. Así lo indica el decreto Nº 109/23, que fue rubricado por el alcalde porteño, su ministro de Economía, Martín Mura -a cargo del financiamiento, y su ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco.

La firma de Burzaco se debió a la ausencia del primo del ex presidente Mauricio Macri. En tanto, el artículo 11 del decreto indica que fue refrendado por el precandidato a jefe de Gobierno porteño pero la firma fue delegada en el ministro de Justicia y Seguridad.

Fuentes cercanas consultadas por PEFIL confirmaron que Jorge Macri no firmó la resolución ya que debió viajar este lunes a última hora a Los Estados Unidos. "Es un viaje programado para ver distintas opciones de tratamiento por la discapacidad de su pierna", expresaron.

La ley establece que cuando un funcionario no puede cumplir con determinados actos administrativo debe delegar su firma, lo cual se encuentra instrumentado. De esta manera, se negó el rumor de que Macri, que al igual que otros referentes del PRO no compartió la decisión de convocar a elecciones concurrentes, se haya ido al exterior intencionalmente para no avalar el decreto.

"Yo juego en cualquier cancha porque confío en la gente. Es adulta y sabe votar, si tiene que cortar boleta lo corta. Yo no pensaría en sistemas electorales en función de si me favorece o no. Hay que gastar lo menos posible”, había manifestado el ministro de Gobierno porteño acerca del tema.

Por otro lado, otros sectores de Juntos por el Cambio, como el senador radical Martín Lousteau -que también competirá por la Jefatura de Gobierno- y dirigentes de la Coalición Cívica denunciaron una presunta incompatibilidad con la candidatura del ex intendente de Vicente López. La misma es analizada por la Justicia, que tendrá la última palabra para habilitar o no a Jorge Macri.

Elecciones concurrentes en CABA

El decreto oficializado por el Gobierno porteño convoca "para el 13 de agosto de 2023 al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para que, en forma concurrente con las elecciones primarias nacionales". Esto significa que habrá dos actos eleccionarios independientes el mismo día.

Los porteños elegirán presidente y diputados nacionales con la boleta tradicional de papel y, en otra votación, definirán a las autoridades de su distrito con boleta única electrónica. El 22 de octubre, en las elecciones generales, se realizará el mismo procedimiento.

En otro tramo del documento, agrega: "El artículo 111 del Código Electoral establece como instrumento de sufragio para los procesos electorales de precandidatos/as y candidatos/as de agrupaciones políticas a todos los cargos públicos electivos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Boleta Única, de acuerdo a los criterios establecidos". Cabe señalar que no es la primera vez que se desdoblan los comicios en la Capital Federal pero sí será la primera ocasión para que se realice en una misma jornada.

