¿Mauricio Macri en modo "vendetta"?

Este martes hubo una reunión con los principales dirigentes del PRO y, en ese contexto, comenzó a circular con mucha fuerza la idea de que Mauricio Macri está muy enojado, construyendo una "lista de traidores", según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La palabra "traidor" circuló ayer durante toda la jornada, siendo una de las acusaciones que surgieron de la reunión entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Empezó muy difícil y terminó mejor de lo que comenzó, pero la tensión existe.

El funcionario porteño se siente incómodo porque va a tener que llevar adelante la organización de los próximos comicios en Capital Federal, con un despliegue operativo muy importante. Este fue uno de los temas que movilizó la crítica de Mauricio Macri.

Larreta-Macri: se muda de ring la interna del PRO

Sin embargo, sostienen desde el PRO que Jorge Macri no va a dejar su cargo en la Ciudad y aseguran que Larreta no le pidió la renuncia, con el objetivo de no generar más conflictos internos. Pero en este contexto, no solo está funcionando el "Macri político", sino que el expresidente se siente traicionado por el jefe de Gobierno porteño.

Además, el exmandatario siente que esto podría ponerle un techo a su influencia dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde fundó al PRO, y está buscando responsables y respuestas políticas concretas, hasta con una posible fractura en la Legislatura porteña.

Piden que Jorge Macri se vaya de Vicente López

Algunos hasta se animaron a pensar en una candidatura porteña para Mauricio, pero su imagen negativa a nivel nacional sigue teniendo peso. Mientras, Rodríguez Larreta busca despegarse y darle fortaleza a su campaña presidencial.

JL