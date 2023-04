Vidal remarcó su enojo con Larreta y criticó sus "apetencias personales": "No voy a ser cómplice de eso"

Mientras Horacio Rodríguez Larreta intentó minimizar este miércoles 12 de abril la interna del PRO durante su visita al predio de la Rural, María Eugenia Vidal volvió a diferenciarse del alcalde porteño y puso sobre la mesa, una vez más, los motivos de 'su enojo' con el precandidato presidencial. En una entrevista televisiva, la diputada nacional y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires criticó las "apetencias personales" de Larreta, aunque también aclaró que el desencuentro "no significa una ruptura". También aportó definiciones sobre su posible candidatura presidencial.

En sintonía con la postura de Mauricio Macri, Vidal dialogó sobre la tensión existente en su espacio político en el programa A dos voces, transmitido por la pantalla de TN.

"No es solo con la decisión que tomó [Horacio Rodríguez Larreta], sino con una forma de hacer política que viene sucediendo en Juntos por el Cambio y en el PRO", declaró la referente opositora.

María Eugenia Vidal en TN. Captura de pantalla

"La política parece un circo sin público", continuó.

"Nuestros único tema de discusión parecieran ser las candidaturas, la forma en que se vota, las reglas electorales... y eso nos pone muy lejos de los argentinos", expuso la ex gobernadora bonaerense, refiriéndose implícitamente a Larreta.

Sin embargo, durante la entrevista remarcó que "un desacuerdo no significa una ruptura" y que la experiencia tiene que ser capitalizada como "un aprendizaje para el PRO".

Vidal apuntó contra las "apetencias personales" de Larreta

"Tenemos una responsabilidad mayor que nuestras propias apetencias personales, que los cargos, que la discusión de reglas electorales, y es la Argentina que duele. La Argentina que está esperando una dirigencia política responsable que nos discuta sus propias ambiciones con indiferencia", disparó Vidal.

"El PRO y JxC no nacieron para eso", cuestionó en declaraciones a TN. "Nacieron para representar a la mayoría de los argentinos y darle respuesta a sus problemas. No para hacer un show de discusión de a quién le toca qué cargo. Creo que eso nos aleja mucho de los argentinos. Eso me enoja. Yo no quiero ser parte de eso, no voy a ser cómplice de eso".

Vidal: "La Argentina que viene es difícil y requiere experiencia"

"Voy a definir mi candidatura presidencial en algunas semanas", anunció María Eugenia Vidal.

"Siento que estoy preparada para eso. Los 17 millones de bonaerenses, más los 3 millones de porteños que goberné, primero con Mauricio en la Ciudad y luego en la Provincia de Buenos Aires como gobernadora, me dieron una oportunidad única de transitar un camino difícil con ellos", prosiguió la diputada nacional.

"La Argentina que viene es difícil y requiere experiencia", argumentó Vidal y le envió un mensaje al gobernador Axel Kicillof: "Hace 3 años que lo único que escucho de Kicillof son críticas a mi gestión. Lo que todavía no escuché es cuáles son los logros de la suya".

CA/ED