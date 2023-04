Gerardo Morales: "Sería catastrófico que un desquiciado como Javier Milei gobierne, me hace acordar mucho a Milagro Sala"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mostró en contra de un posible acercamiento con Javier Milei, a quien calificó de "desquiciado" y lo comparó con Milagro Sala. Además, los cruces dentro de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo escuchó esta propuesta de María Eugenia Vidal de bajar todas las candidaturas dentro del PRO para discutir, que no tuvo apoyo de nadie?

Es una propuesta para el PRO, nosotros somos otro partido.

¿Le parece que sería bueno como integrante de Juntos por el Cambio?

No quiero meterme. Hay mucho ruido en el PRO, espero que se tranquilice un poco la situación. Lo de Vidal llama la atención, salvo que Macri se haya arrepentido.

¿Cree que en realidad tendría que ver con eso?

Por todos. Es una propuesta para un partido que integra la coalición y nos respetamos.

Está muy complicada la situación, se va a resolver. Van a transcurrir las PASO y vamos a estar todos unidos en Juntos por el Cambio para afrontar lo que viene, que es gobernar la Argentina, que atraviesa un desmadre en la situación económica y social que ya no tiene límites ni sorprende.

Ya no asombra que cada vez la situación de la inflación está cada vez más compleja, así que tenemos mucho por hacer y nos enfocaremos en trabajar en el programa de gobierno.

Reuniremos a los equipos económicos, posiblemente la semana entrante, y esta semana seguramente hagamos una reunión de los economistas, que es algo que nos había quedado pendiente de hace 15 días.

¿Tuvo la posibilidad de hablar con Macri después de que bajara de la candidatura presidencial?

No, no volví a hablar. Hace varios meses que no hablo con Mauricio.

El rol de los libertarios en las próximas elecciones

¿Cómo lee el crecimiento de Javier Milei? ¿A quién cree que terminó favoreciendo el corrimiento de Macri?

Tiene que ver con la bronca de la gente, principalmente en los jóvenes. Muchos de ellos se quieren ir del país, pero peor la pasan porque no se pueden ni siquiera mover de Argentina y no tienen horizonte. Sería catastrófico que un desquiciado como Javier Milei gobierne, me hace acordar mucho a Milagro Sala, son muy parecidos en la forma de actuar y hablar.

Alejandro Gomel (AG): Macri dijo "está bien lo de Milei. Hay que dinamitar no todo, casi todo", mostrando una sintonía muy grande. Y el expresidente, junto a Patricia Bullrich, está dentro del mismo espacio que usted. Pero lo que usted dice no se compara a los pensamientos de ellos. ¿Es compatible esto o estamos frente al riesgo de una fractura?

No creo que haya ningún dirigente del PRO ni del radicalismo, la Coalición Cívica o el Peronismo Republicano que sea tan irresponsable de romper Juntos por el Cambio.

Mi opinión sigue siendo que es la fuerza política que está en condiciones de gobernar Argentina, con todos nuestros defectos y virtudes. De igual forma, hay cuestiones como las del acercamiento a Milei que no compartimos.

La venta de órganos, portación de armas, eliminación del Banco Central y toda esa locura desquiciada de planteos no los compartimos. Estamos hablando de gobernar un país que está muy complicado, por lo que hay que hacerlo con mesura y decisión, con la consigna de ordenar la economía y las cuentas públicas, la vida cotidiana de la gente.

Sigue siendo una consigna lo que hice en Jujuy, sin derramar una gota de sangre, para estos Aníbal Fernández que andan caminando por la vida y que lo que hacen es amenazar, porque eso literalmente una amenaza.

No le tenemos miedo a eso, ordenamos y terminamos con los cortes de ruta con la Constitución con firme decisión para ordenar y restablecer un clima de convivencia, recuperar la cultura y el esfuerzo del trabajo que es lo que merecemos los argentinos.

La eliminación paulatina del cepo

Fernando Meaños (FM): Patricia Bullrich, este lunes, en el Foro Llao Llao, frente a los empresarios más importantes del país, habló de salir del cepo rápido, que no sería conveniente un plan más gradual para salir de las restricciones cambiarias. ¿Coincide que eso?

Coincidimos. Tiene que ser lo más rápido posible, el tema es que la realidad te lo permita. Nosotros, desde el 2015 al 2019, dijimos "vamos a bajarle las retenciones al campo", lo hicimos y las tuvieron que volver a subir. Hay que tener cuidado, ser responsables.

Sí hay medidas que habrá que tomar de inmediato y otras graduales. No es todo shock ni todo gradual. Estimamos que vamos a estar unificando el tipo de cambio en no más de un año, en los primeros tres meses ya estará bastante achicada la brecha cambiaria y vamos a ir saliendo del cepo lo más pronto posible, para lo que hay que tomar medidas: contención del gasto público, programa monetario y financiero, que ya tenemos definido con nuestro equipo al comando de Eduardo Levy Yeyati.

Tenemos una hoja de ruta. El año que viene será muy difícil por un lado y, por el otro, tendremos algunos indicios de lo que será Argentina con una mejor cosecha que la de este año, más venta de "crudo", gas, litio, minerales críticos.

El desarrollo de un plan de desarrollo que sea federal

En ese contexto, hay que moverse, pero lo que hay que hacer es trabajar rápido en algunos frentes.

Pero desde el lado de las medidas macro vamos a poner en marcha lo que nunca se hizo en el país ni en la crisis del 85', 89', mediados del 90', 2001, 2008, 2016, que es acompañar con un plan fuerte productivista y desarrollista, que sea federal, cambie totalmente las legislación de las micro y pequeñas empresas que ocupan el 60% del empleo, y por el que se puede blanquear el 40% bajándoles el costo laboral y la presión fiscal lo más que se pueda con otra normativa para las pymes.

También medidas que tengan que ver con las economías regionales. Hay un gran potencial en Argentina, así que si de la mano de medidas firmes que hay que tomar se ponen en marcha estos mecanismos, podemos compatibilizar medidas de ordenamiento fiscal con crecimiento.

