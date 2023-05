El precandidato a presidente, Gerardo Morales, aseveró que "en JxC el radicalismo le aporta federalismo a la coalición". La victoria en las elecciones de Jujuy, la participación de los candidatos de Javier Milei en las provincias y su relación con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es el secreto de ganar cada vez más por mayor diferencia de votos al peronismo en un lugar en el que en el pasado gobernaba de manera casi exclusiva el PJ?

Lo que hizo el pueblo jujeño fue ratificar la gestión, pero especialmente un rumbo. El restablecimiento del orden en la provincia en cuanto a la economía, las cuentas públicas, la vida cotidiana de las personas, la lucha contra la violencia y la corrupción, que era un desafío cultural.

Jujuy no va a ser lo que era hasta 2015, cambió. La gente valoró una transformación que está en marcha. Obviamente que hay desafíos que llevan tiempo, pero que se viene concretando con la producción de litio y la generación de empleo.

Las dos empresas que están para producir grandes toneladas de litio tomaron a 12 mil personas directos e indirectos, las energías renovables, el cannabis medicinal, el turismo, el fortalecimiento de la educación pública, 64% de escuelas con jornada extendida, 2000 kilómetros de conectividad, bajamos la mortalidad y desnutrición infantil, la mortalidad materna y el embarazo adolescente son los indicadores duros que indican un éxito en esas políticas cuando se la aplica durante el tiempo.

Hay un conjunto de acciones de Gobierno que la gente valoró, y también que hayamos encarado una reforma de la Constitución no para la reelección, que era lo que podía haber hecho, sino que para limitar las reelecciones, eliminar los privilegios y fueros de la política. Vamos a eliminar la facultad de indulto para los casos de corrupción y femicidio, prohibir cortes de ruta, establecer derechos de nueva generación como la inclusión digital, la lucha contra la violencia de género y la obligación de la batalla contra el cambio climático.

Tenemos previsto incluir la prohibición del maltrato animal, entre otros desafíos de la sociedad actual. Eso es lo que ratifica un rumbo. Estamos muy contentos porque Jujuy tiene para mucho más, como también pienso del país lo está.

¿Qué significa que este domingo haya estado al lado a Horacio Rodríguez Larreta y le haya cedido el micrófono y protagonismo?

Invité a casi todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. Él vino y también es candidato a presidente, como yo. También estuvieron presentes dirigentes de mi partido.

Hay muchos que trabajan con el tema de las fotos y nada más. Acá hay que trabajar en serio, cohesionar JxC, y lo más importante es que podamos tener un programa común de gobierno, ante los desafíos que tiene el país, y un Frente de Todos que está dejando a Argentina con graves problemas.

Esa es la razón por la que estuvieron Horacio, Martín Lousteau, Mario Negri, Eduardo Costa y muchos más dirigentes nacionales de nuestro partido.

¿A qué atribuye que no hayan estado Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich?

Todos me llamaron para desear éxito y felicitar. Dentro del radicalismo estamos atravesando un muy buen clima, más allá de las diferencias que son lógicas en un partido. Pero estamos enfocados en esto del programa y en unir lo más que podamos a JxC.

¿Cómo sigue la evolución hacia las PASO del 13 de agosto? Por un momento parecía que Facundo Manes había reducido su exposición pública interpretándose eso como que no iba competir en la candidatura a presidente, hace dos semana la volvió a levantar. ¿Cómo se imagina que vamos a llegar en esa competencia en las PASO de acá a casi 100 días?

Respecto de Facundo, tenemos muy buen diálogo. Buscaremos mecanismos para ver si es que podemos unificar el radicalismo en cuanto a las candidaturas para las PASO. Así que creo que falta un mes y medio, y hay bastante todavía para trabajar en ese sentido.

Más allá de lo que se dé para afuera, nuestros equipos económicos están haciendo un gran trabajo, diría que casi tenemos un programa, lo que no tuvimos en 2015.

El desempeño electoral de los libertarios

En el análisis de las elecciones, no solamente de Jujuy, sino que de las cinco que ya se produjeron y las que tres de este miércoles, aparece una discusión sobre si Javier Milei es alguien al que la prensa nacional sobreestima, porque no se ve a sus candidatos tener una buena elección en el Interior. De hecho, en el caso de La Rioja, donde sí hubo un candidato que lo apoyó, finalmente no logró cumplir las expectativas que tenía.

¿Es distinta la mirada de los electores provinciales en las elecciones locales de la nacional? ¿Cuál es su visión de si dicen algo estas elecciones provinciales respecto de cuál será la performance de Milei cuando sean las elecciones nacionales?

Primero, el caso de La Rioja ratifica que la participación de Milei nos hace perder la elección allí y garantiza que la casta siga gobernando en La Rioja. En definitiva, su candidato es la expresión de Carlos Menem de la casta política argentina.

Hay una contradicción importante, pero en términos del rol. Perdemos la municipalidad de la capital también, entre otros motivos, por la participación de candidatos de Milei que terminan favoreciendo al FdT en La Rioja.

En Jujuy, participaron y tuvieron el 3,5% de los votos. Entonces, más allá de que una elección nacional es distinta que una elección local, este es el efecto en las elecciones locales, es decir, debilitar, fortalecer y permitirle al FdT que pueda alzarse con el triunfo en La Rioja. Es un desquiciado que le haría muy mal a la Argentina.

En esa canibalización que generan los votos de Milei a JxC, hay algunas versiones de sospecha de que podría estar financiado por los oficialismos, en el caso de los gobiernos peronistas, o del FdT. En esa sospecha, ¿le asigna verosimilitud? ¿La considera plausible? ¿Cuál es su propia visión respecto del financiamiento de Milei si pudiera estar ayudado por integrantes del FdT a nivel nacional o provincial?

Eso es muy posible, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional.

Alejandro Gomel (AG): ¿Lo que dice es que Milei le está haciendo el juego al FdT, ya no las provincia, sino la nación incluso con financiamiento nacional?

A nivel nacional empezó a tomarle votos al FdT, es como que el monstruo le creció bastante. Javier Milei tuvo el apoyo del oficialismo pero aún así no va a ser presidente. Lo importante es lo que hacemos desde JxC. Nos tenemos que enfocar en nosotros y en resolver los problemas del país.

Las fórmulas cruzadas dentro de Juntos por el Cambio

AG: Hablaba de la foto de este domingo y muchos en esa foto vieron una fórmula presidencial entre usted y Larreta. ¿Es posible esto o está descartado?

Hay que integrar fórmulas para garantizar un gobierno de coalición. Allí había dos candidatos presidenciales, así que estamos en carrera ambos.

Nuria Am (NA): En ese mismo sentido, este domingo quien se sumó al festejo fue Lousteau y usted levantó su mano, se lo vio. ¿Cómo cree que se terminará resolviendo con el PRO eso en la Ciudad de Buenos Aires?

Con las PASO. Martín es nuestro candidato y uno de los mejores que tiene la Ciudad, así que el radicalismo está apoyando sin fisuras su candidatura. Ayer dije que lo iba a reemplazar a Horacio, pero eso se ve en términos de resultado y cuando eso ocurra.

En mi opinión, Lousteau será el nuevo jefe de Gobierno porteño. Además de la capacidad que tiene, logró un gran grupo humano y tiene un gran proyecto para la Ciudad.

El valor de una gestión federal

¿Qué importancia tiene el federalismo como elemento estabilizador? Es decir, el federalismo constructor de la Argentina de las provincias que fueron preexistentes a la Nación es una característica que solamente compartimos con Brasil, y en su momento con Venezuela, y que tienen un puñado de países con grandes territorios, como Alemania, Rusia, India, y los de América del Norte, como México, Canadá y Estados Unidos.

¿Esto hace difícil a un outsider, como podría ser Milei, o los outsiders que aparecieron en la política en Perú o en Chile llegando a la presidencia? ¿Hay un reaseguro en el sistema federal argentino respecto de la emergencia de lo que se podría llamar el "voto Cicciolina", que una persona como Milei pueda llegar como presidente en dos años como sucedió en Perú o en Chile?

En JxC, el radicalismo le aporta federalismo a la coalición. Es complicado para un dirigente como Milei, que cabalga sobre los peores sentimientos de la gente cuando está mal, de los jóvenes que se quieren ir del país, especialmente, los que se pueden ir y se tienen que quedar, que tampoco ven destino.

Yo no tengo esa concepción, veo el vaso medio lleno. Argentina tiene un gran futuro y creo que en todo caso hay que trabajar sobre los sentimientos positivos, que generan momentos difíciles, como el esfuerzo, hacer que valga la pena y la esperanza. Milei tendrá ese límite en algún punto y después se hace casi imposible gobernar Argentina sin una concepción y un arraigo territorial federal.

Milei no va a ganar la elección, no va ser presidente. Durante este tiempo que falta se va a ir viendo el velo y vamos a desnudar la hipocresía, la mentira y todas esas ideas locas que se plantean para un país insensato como lo plantea este año.

Otro aporte del radicalismo y en esta cuestión estructural del federalismo, dos de los gobernadores, el reelecto de La Rioja y el electo de Misiones, fueron en contra de la Ciudad, plantearon la microacefalia que significaba Buenos Aires. Entiendo cuando se refieren a Buenos Aires y a los porteños, no solamente esta refiriendo a la Ciudad, sino que también al conurbano bonaerense, donde se dan dos particularidades: en el resto del país, incluso en el Interior, donde triunfa el peronismo, el kirchnerismo prácticamente no existe, es peronismo y radicalismo, pero en el AMBA se dan dos derivaciones, por un lado el PRO y por otro el kirchnerismo.

¿Qué visión tiene respecto de si es un problema o una solución la enorme concentración que hay alrededor de la Ciudad y el Gran Buenos Aires? ¿Cómo se resuelve ese problema de esa tensión de la mayoría de las provincias y este puerto con sus derivaciones en los partidos municipales cercanos a la Ciudad?

Claramente una solución no es, es un problema. Es el problema que tiene el país, la manera de frenar el proceso migratorio interno que ha habido por décadas hacia el conurbano. Es imposible que gobierne solo un gobernador de la Provincia, lo que marca que hay que atender la cuestión.

La manera de frenar ese proceso migratorio interno es con desarrollo federal, en las regiones, con programas productivista, con lo que estamos haciendo en el Norte Grande.

Tendríamos que tener esquemas de tarifas planas para el gas y la energía. Hay situaciones muy injustas que se viven sin perjuicio. Separaría dos temas, lo que es la Capital del conurbano, que es un gran problema para el país y debe ser atendido por el Gobierno Nacional.

Lo que tenemos que hacer es poner en marcha un programa de desarrollo integral en todo el país, las provincias tienen un gran potencial, grandes proyectos, establecer regímenes de promoción de inversiones parecidos al decreto 814 que establecía reducciones de las contribuciones patronales de acuerdo a la distancia al centro.

Ese es el camino. No solamente pondremos en marcha un programa macroeconómico, sino que vamos a poner en marcha un programa bastante disruptivo de desarrollo y crecimiento en todo el territorio nacional.

