Andrés "Cuervo" Larroque cuestionó hoy a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones de este domingo en San Juan y Tucumán y calificó a los jueces del máximo tribunal como "agentes de una fuerza de ocupación" que aparentan buscar la "disolución institucional y de la nación".

"Curioso homenaje a 40 años de recuperar la democracia, que la gente no pueda votar", reprochó este miércoles 10 de mayo el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, y agregó: "De parte de esta Corte ya nada sorprende".

"Hay una sensación de impunidad de estos sectores que son actores de un poder que está por fuera de la institucionalidad, que tiene que ver con intereses económicos internos. Pero también actúan como agentes de una fuerza de ocupación que casi que busca la disolución institucional y la disolución de nuestra nación", analizó el funcionario de Axel Kicillof en diálogo con Cynthia García en La García (AM 750).

La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y San Juan

Larroque señaló que el fallo "nos retrotrae a un debate de hace casi 150 años, desconociendo la preexistencia de las provincias, desconociendo algo tan sensible como la voluntad popular y no en un año cualquiera, sino en un momento donde todos tenemos algún tipo de sensibilidad respecto al aniversario de la recuperación de nuestra democracia".

"Me parece que también hay algo de desesperación", remarcó luego Larroque y amplió: "Lo que están buscando es, simplemente, que el peronismo no obtenga dos victorias. Venimos de unas elecciones que creo que quizás no les gustaron a estos factores de poder", agregó el funcionario bonaerense.

En este sentido, el militante de La Cámpora insistió con que desde la oposición "están preocupados" y que "venían diciendo que tenían la elección ganada y no resultó de esa manera. Además, señaló que "siempre el peronismo emerge como el sector político que le puede dar respuestas a una sociedad a pesar de todas las dificultades".

El funcionario apuntó directamente contra los miembros de la corte suprema y los acusó de ser "agentes" de una "fuerza de ocupación".

Larroque apuntó además contra la líder del PRO Patricia Bullrich, que en un tuit se "adjudicó" la decisión del máximo tribunal. "Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará", advirtió ayer la precandidata a presidenta.

"Por eso digo que son agentes. Pareciera que se fue de boca un poquito en esta especie de éxtasis antidemocrático que a ellos los fascina tanto, quizás producto de un estado de excesiva emoción fue, por lo menos, imprudente y revelador su tweet", manifestó el funcionario bonaerense.

Larroque aseguró que Cristina Kirchner "generó orden" en el país y afirmó que "nadie duda de su capacidad".

En este contexto, Larroque afirmó que desde el espacio se está pensando en llevar a cabo una movilización en la avenida 9 de julio para el próximo 25 de mayo. "De lo único que hablan los compañeros y compañeras es de generar una inmensa manifestación popular", sostuvo.

Al respecto, explicó que la movilización se realizaría por el recuerdo de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y por el presente que los "convoca y moviliza" a partir de "todo este tipo de ataques permanentes a la institucionalidad, a la democracia y a todo eso que nos ha costado tanto recuperar y consolidar en Argentina".

Además, afirmó que llevaría como "eje central la figura de Cristina", a quien destacó por "seguir generando esperanza y expectativa en los sectores mayoritarios del pueblo, que ve en ella una figura que puede gustar más o menos, pero de la que nadie duda de su capacidad y de que generó orden en nuestro país".

Alberto Fernández: "La Corte avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias"

En línea con sus dichos sobre la vicepresidenta, y su posibilidad de ser candidata a presidenta, el funcionario bonaerense añadió: "Cristina es la figura que puede canalizar la esperanza, garantizar la unidad y asumir inclusive el propio programa que ella está esbozando y planteando".

"Cada hora y cada minuto me queda más claro que la coyuntura demanda eso y lo que uno va percibiendo con el correr del tiempo es que lo que era una intención pasa a ser cada día una demanda mucho más fuerte", insistió. "No hay mucho tiempo ni posibilidades para tener en claro quién es hoy la figura que tiene la capacidad de liderar y conducir al peronismo", añadió.

Por último, en relación a la interna del Frente de Todos, concluyó: "Es un momento de consolidar la unidad. Me parece que es importante generar una señal de unidad despejando toda duda y matiz respecto de quién es el liderazgo excluyente en el peronismo".

AS/ff