Negri: “No mezclemos las cosas, el tema Schiaretti está terminado”

El diputado nacional y hombre fuerte en Juntos por el Cambio analizó el resultado de la Convención de la UCR en donde se aprobó ampliar Juntos por el Cambio.

Pero el cordobés pide prudencia y análisis. “La UCR manifiesta y habla de la condición amplia, que signifique acordar programa y valores. En este caso particular se cruza con un hecho repentino, a 13 días de la elección de Córdoba. Este debate de la incorporación (de Juan Schiaretti) generó mucho ruido", describió.

Pero los mismos fundadores y candidatos a presidente lanzados de la coalición continúan refiriéndose a sumar a otros dirigentes. El jefe de gobierno porteño aclara que no se baja de la discusión por la incorporación del mandatario cordobés.

Negri considera que no puede interpretar a Larreta, “no sé qué habrá querido (Horacio Rodríguez Larreta). Mañana se cierra la conformación de las alianzas. Se aprobó que JxC se ampliara, quienes pueden ser, pero cuidando el sentido de la oportunidad. A Ver, obviamente hay que discutirlo”, manifestó el dirigente.

Para el diputado hay que tener cuidado y “no mezclemos las cosas, el tema Schiaretti está terminado. Esto no tiene que ver con la gobernabilidad. Siempre una coalición se tiene que ampliar, pero no amontonar”, afirmó. En el mismo sentido pidió "no hay que confundir a la gente".

La pregunta en la charla al aire en Cadena 3 derivó en el futuro, tras la elección en la provincia, a lo que Negri contestó: “No tengo idea que pasará, él (Juan Schiaretti) manifestó que no quiere ser parte de JxC. No podemos hacer una cosa el 24 y otra el 25. Si estamos compitiendo en la provincia no podemos acordar en el país”, concluyó.