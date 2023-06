Escala la interna santafesina de JxC: Maximiliano Pullaro amenazó con denunciar a Carolina Losada

Continúa la feroz interna en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, luego de que el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro amenazara con ir a la Justicia si su rival Carolina Losada "cruza la línea" con los cuestionamientos a su labor como exministro de Seguridad provincial. Sus advertencias se dan luego de que la senadora afirmara que "no soy la candidata del narcotráfico".

"Losada no cruza la línea. Ella dice que tengo que explicar la vinculación de policías que terminaron presos por el narcotráfico. Si ella en algún momento cruza la línea, yo por supuesto que voy a ir a la Justicia", aseguró el precandidato de Juntos por el Cambio durante una entrevista en FM Millenium.

Arde la interna santafesina entre Losada y Pullaro: "Yo no soy la candidata del narcotráfico"

Ante las críticas de su gestión en la cartera de Seguridad provincial respecto a la lucha contra el narcotráfico, Pullaro detalló que en ese período se detuvo a los líderes de las principales bandas narco de Santa Fe, así como se apartó de la fuerza a jefes policiales vinculados a los carteles. "Yo no voy a permitir que se vulnere mi honor. Ella plantea que yo tengo que explicar el sistema de complicidad que tenían muchos policías mientras yo fui ministro de Seguridad", manifestó.

Sumado a esto, argumentó que para no exponer "un programa de seguridad que brinde paz a los santafesinos, prefieren entrar en el barro". "Es más fácil entrar en el barro que decir qué vas a hacer, cómo y con quiénes lo vas a hacer. Para eso hay que estudiar, para eso hay que armar equipos, para eso hay que trabajar mucho", explicó. En esa línea, lamentó que "la campaña política acá es la que propuso el kirchnerismo hace un tiempo atrás, que es el barro".

Carolina Losada había dicho que Pullaro "tiene mucho que hablar y que explicar respecto a lo que hizo en su momento" en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Al respecto, indicó que "estos argumentos no son argumentos que empiezan con Losada y con Carrió". Por el contrario, el dirigente radical sostuvo que "son argumentos que empezaron con Marcelo Sain, después con la causa de espionaje ilegal, con este mismo tema que las dos retoman".

Y agregó: "Esos son los argumentos para desgastarme que ha tenido el kirchnerismo durante tanto tiempo, y lamento profundamente que los adversarios en la interna se suban a los argumentos del kirchnerismo".

Las críticas a la interna opositora

Además de responder a los cuestionamientos de su rival en las urnas, el actual diputado provincial se refirió a la interna dentro de la coalición opositora. Al respecto, precisó que el espacio opositor debe mantenerse unido para no favorecer al oficialismo, al cual calificó de "agotado" tanto a nivel provincial como nacional.

"El objetivo es la unidad y el objetivo es no darle ventaja al kirchnerismo. Se termina haciéndole el juego a un modelo que está agotado en la provincia de Santa Fe y se termina haciéndole el juego a un modelo que está agotado en Argentina", declaró el legislador.

Maximiliano Pullaro: "En Santa Fe se va a confirmar que no todos los oficialismos ganan"

Asimismo, se desvinculó de favorecer internas aludiendo que "no habla mal de los integrantes de Juntos por el Cambio". "A mi no me escuchás hablar mal (de los demás). Indudablemente, si uno quiere hablar mal, o quiere buscar cosas, todos tenemos. Pero bajo ningún concepto yo hablo mal de los candidatos o de los integrantes de Juntos por el Cambio", explicó al respecto.

"Fueron dos malos gobiernos. El del orden nacional y el del orden provincial. Eso indudablemente ubica a la oposición en que quien gane la interna gana las elecciones generales. (El oficialismo) no tiene ninguna posibilidad hoy salvo que nosotros con estas cosas nos encarguemos de hacerle el juego y logremos que terminen reordenándose", concluyó Pullaro