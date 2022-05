Maximiliano Pullaro, diputado provincial de Santa Fe, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y advirtió que Aníbal Fernández “es una tragedia” y que lo qué hace en materia de seguridad “es una puesta en escena”. Asimismo habló sobre la determinación de destituir al juez Rodolfo Mingarini, quien actuaba en los fallos bajo “estereotipos de género” menospreciando a las víctimas de abuso sexual.



¿Cómo puede haber una miopía de género tan marcada en un juez santafesino?

- Nos sorprendió a todos el fallo provincial que fue muy controversial. Cuando este juez entiende que por el uso de profilactico no hubo violación empezamos a revisar conjuntamente con el producorador de la provincia de Santa Fe diferentes casos y fallos en los cuales se probaba un patron de conducta en la inmensa mayoria de los fallos del Dr. Rodolfo Mingarini en donde tenía un menosprecio por el prejuicio sufrido por las víctimas y la tendencia de minimizar este tipo de delitos gravísimos como violaciones de menores y muejeres. Observamos que en el juzgamiento de casos de violencia sexual, actuaba en base a estereotipos de género. Se evaluaron 11 casos en la corta gestión que tuvo Mengarini. El martes, por fallo unánime, entendimos que había que destruirlo para intentar reparar el daño a las víctimas.

¿En cuánto tiempo se acumularon esos casos?

- Los fallos se acumularon en 1 año aproximadamente.

Entrando en terreno político, ¿usted quiere ser gobernador de Santa Fe en 2023? ¿Cómo es su estrategia y cómo es el mapa político santafesino?

- Venimos de ganar la elección y el gobernador estuvo en la boleta con lo cual estamos entusiasmados desde Juntos por el Cambio aquí. Creemos que el kirchnerismo en la provincia y la Argentina es un ciclo agotado y para eso estamos construyendo un frente político que incluya a la mayor parte de la fuerza opositora. Esperamos poder concretarlo y posiblemente yo sea uno de los candidatos.

En Santa Fe hubo 3 fuerzas importantes: peronismo, radicalismo y socialismo. ¿Es posible que el socialismo se integre a esa alianza con el Pro?

- Estamos trabajando para que el socialismo sea un aliado. Entendimos que el camino para ponerle límite al kirchnerismo era Juntos por el Cambio y por eso tuvimos el resultado tan contundente del año pasado. Ahora estamos trabajando en un frente político provincial con partidos grandes y pequeños. La provincia de Santa Fe está tan mal en términos de seguridad, educación, salud y obra pública, tuvo un retroceso muy grande con el gobierno kirchnerista.

Juan González: Hubo un encuentro nacional de jueces, entre ellos los miembros de la Corte Suprema sobre narcotráfico. ¿Fue invitado? ¿Habló con ellos o qué opinión le merece el encuentro?

-No fui invitado. Es importante poner en agenda este problema que no es solo de Rosario porque se puede extender a la República. Hace 10 años el problema era solo en unos barrios y ahora es en toda la provincia. La justicia federal de la provincia de Santa Fe tiene responsabilidades en todo lo que ocurrió. Si lo que hicieron los jueces de la corte fue para traer los recursos que hacen falta, agendar el tema, está bien, pero si vinieron a hacer una puesta en escena, nos parece una falta de respeto.

Nuria Am: Cuando llegó el ministro de seguridad Anibal Fernandez, una de las medidas que tomó fue abordar la problemática de Santa Fe de modo personal. Eso que parecía estar en todos los medios, ¿fue una puesta en escena? ¿cree que el gobierno nacional no se involucra?

- Creo que Aníbal Fernandez es una tragedia para la seguridad pública y para la provincia de Santa Fe porque ha abandonado completamente a nuestra provincia, y no nos ha dado recursos ni intervenido. Desde que asumió Alberto Fernández no hubo grandes investigaciones sobre las organizaciones criminales y cuando uno no investiga eso, las organizaciones criminales se consolidan en el territorio. Nos enviaron 575 gendarmes pero la provincia tiene 360 localidades. Eso es lo mismo que nada. No vemos que intervengan en frenar el ingreso de la droga en la república. No hay controles de rutas. Si no tenemos una lógica de lucha contra la droga y una política de control de armas y municiones, es muy difícil poder luchar contra el narcotráfico. Lo que hizo Aníbal Fernández fue una puesta en escena. Nos sentimos solos. No entiendo a quién se le ocurre poner en la lucha contra las mafias a alguien como Aníbal. Sentimos que nos faltan el respeto a todo el pueblo santafesino.