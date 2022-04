Echaron al secretario de Seguridad de Santa Fe por viajar al exterior en medio de la ola de asesinatos

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, echó al secretario del organismo, Jorge Bortolozzi, luego de que viajara al exterior por motivos no gubernamentales en medio de la ola de asesinatos que golpea a la provincia.

Bortolozzi explicó en diálogo con Cadena 3 Rosario que no fue un viaje “secreto”, sino que el gobernador Omar Perroti y el ministro estaban al tanto. De esta manera, ironizó: “Lagna me dijo que cómo no le traje perfume de Panamá”.

Bortolozzi viajó a Panamá y Nicaragua por motivos relacionados con su cargo en el Club Leones.

Con respecto a su salida, el exfuncionario manifestó que intercambió mensajes con Perroti y que no se le había pedido ninguna renuncia. Sin embargo, el periodista Hernán Funes lo puso en conocimiento al aire de que el ministro de Seguridad ya había hecho oficial su desplazamiento.

“Es injusta la decisión de poder echarme. En definitiva, se concreta el deseo de alguien que quería mi desplazamiento”, lanzó el ahora exsecretario de Seguridad.

Así, Bortolozzi indicó que esta situación “trajo mucho aprovechamiento político de la oposición”, ya que, al conocerse el paradero del secretario, un gran sector de la población santafesina comenzó a exigir la renuncia del funcionario.

El exsecretario será reemplazado por Claudio Briogioni, quien se desempeñaba hasta este momento como subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad. El antiguo funcionario cerró la entrevista con Cadena 3 con un seco "éxitos" para su reemplazante.

La ola de crímenes en Santa Fe

La presencia del narcotráfico en Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario, desató una ola de asesinatos en la provincia. Solo en la ciudad de Rosario, se registraron un total de 90 homicidios en lo que va del año. En su mayoría, los crímenes se dieron bajo la misma modalidad, a balazos y en plena calle.

Sin embargo, toda la provincia acumula un total de 136 asesinatos desde enero de este año y, solo en abril, se registraron 30 homicidios. Por esto mismo, los ciudadanos exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan combatir la escalada de violencia que tomó a toda la provincia.

