Juntos por el Cambio logró una frágil tregua y avanza en las negociaciones hacia el 24J

El ingreso formal de José Luis Espert a Juntos por el Cambio quedó sellado con una foto conjunta de referentes de cada uno de los partidos de la coalición en la mañana de este viernes, y de esa manera se abrió un breve impasse y una frágil tregua en el principal conglomerado opositor, entre los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En el encuentro, estuvieron presentes Gerardo Morales (UCR), Maxi Ferraro (CC ARI), Miguel Angel Pichetto (ERF), Eduardo Machiavelli (PRO) en representación del jefe de Gobierno, y el propio Espert. No hubo representantes del bullrichismo.

La semana que culmina estuvo signada por las turbulencias que generaron las intenciones de Larreta de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, lo que fue rechazado tanto por Bullrich como por el propio Mauricio Macri. Al momento, en el comando porteño reconocen que las negociaciones con el mandatario cordobés están en “stand by”. En el larretismo sostienen que no continuarán tirando de la soga y buscan evitar una posible fractura a pocos días de la presentación de las alianzas. Este viernes dijo tener la “la convicción de defender a muerte la unidad”.

Al mismo tiempo no descartan que los acuerdos con Schiaretti lleguen más adelante aunque deberían darse con el calendario electoral avanzado y sin participar en un mismo frente electoral. Algunas voces señalan que se explorarán acuerdos después de las PASO.

En dicho escenario, en Uspallata creen que el ingreso de Espert (el cual venía demorado desde hace un mes) es una victoria del jefe de Gobierno, quien pese a todo continúa bregando por la ampliación del espacio con el objetivo de crear un consenso lo suficientemente grande pensando no solo en un triunfo electoral si no también en un eventual Gobierno después del 10 de diciembre.

Desde el campamento de Patricia Bullrich contaron a PERFIL que la ex titular del partido amarillo tuvo una charla con el diputado liberal. En la misma, Bullrich le expresó su vocación de que juegue en la provincia de Buenos Aires donde entiende que sería más competitivo como candidato a senador, a diputado o a vicegobernador. En el campamento bullrichista agregan que Espert “no es una amenaza” para el caudal de votos de Bullrich. Con todo, resisten su candidatura presidencial aunque aclaran que no la bloquearán. Al momento, Espert ratifica su carrera presidencial y no define candidatos en la PBA ni en la Ciudad.

En tanto en el entorno de Larreta creen que la incorporación del economista servirá para restarle votos al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. En la misma línea funcionaría la incorporación de Cynthia Hotton. En los cálculos del comando porteño el escenario político se modificó respecto del 2022, Milei se muestra altamente competitivo en los sondeos, y la ampliación de JxC es casi una obligación. Por ello, Larreta insistirá con dicha hipótesis de trabajo.

La frágil tregua que se abrió sirvió para que JxC comenzase a discutir el reglamento interno, el cuál será presentado el próximo miércoles conjuntamente con los frentes electorales. Las tensiones suscitadas habían frenado todo tipo negociación. Allí estará contemplado el formato de las competencias internas. Cada distrito deberá definir sus propias estrategias. La más álgida será en la provincia de Buenos Aires donde no solo se concentra el 40% de los votantes del país sino que los 22 intendentes del PRO buscan blindar sus distritos ante una PASO que promete ser caliente. a dicha discusión, se suman los más de 30 intendentes radicales en la provincia.

Agustín Forchieri por el sector de Diego Santilli, y Adrián Urrelli por el de Néstor Grindetti, serán los encargados de inscribir en la provincia de Buenos Aires la alianza y el reglamento. Todo indica que se impondrá la “I” y que habrá PASO en todas las categorías. La Mesa PRO PBA se reunirá el próximo lunes por la tarde para avanzar en las definiciones. Ayer hubo una reunión virtual del PRO en la que se avanzó en una propuesta. La idea es repetir el esquema del 2021 en el que en los municipios tienen un piso del 25% y en las categorías nacionales y provinciales habría un 12,5%.

En dicho contexto la discusión por los vices, tanto a nivel nacional como en la Provincia se dilatará a la espera de la Convención Nacional del radicalismo que será el próximo lunes en Parque Norte. Además, hay plazo hasta el 24 de este mes cuando venza el plazo para la presentación de listas. En la Convención se espera que se apruebe un programa de Gobierno, la ratificación de las alianzas y la intención de ampliarla. “Habrá mucho debate político”, explicaron ante este diario aunque habrá que esperar la definición de nombres. Han habido ofrecimientos varios pero las negociaciones siguen abiertas.

Por su parte, Gerardo Morales no baja su candidatura y lo propio hace Facundo Manes quien tiene al titular del Comité de la UCR bonaerense, Maxi Abad, como uno de sus principales armadores federales. El jueves Manes presentó a parte de su equipo técnico; estuvieron los economistas Marina dal Poggetto y Martín Rapetti.

Pese a la tregua, el diálogo político parece roto. Mientras que Bullrich se encarga ella misma de marcar la cancha públicamente, Larreta se recuesta en Morales y en Elisa Carrió para responder el fuego amigo. “Si alguien plantea romper Juntos por el Cambio, labura para el gobierno”, dijo Bullrich días atrás. Por su parte Carrió le apuntó a Macri al señalar que “va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias” y agregó que ese esquema cierra con represión “hasta matar si es necesario”. Una frase de la que será difícil volver.

La ex ministra de Seguridad suspenderá momentáneamente hoy su campaña por cuestiones personales y estará mañana en Mendoza, en donde su aliado Alfredo Cornejo asoma como favorito para la PASO cuyanas pese a la fractura que colocó a Omar De Marchi (ex armador federal de Larreta) como candidato por fuera del frente gobernante . En tanto el jefe porteño estuvo ayer en Santa Fe recorriendo una muestra agropecuaria y también viajó a Formosa, los pagos de Gildo Insfrán en dónde se mostró con el candidato local, Fernando Carbajal. Hoy tiene agenda en la CABA en donde hará equilibrio entre el candidato único del PRO, Jorge Macri y su aliado del radicalismo, Martín Lousteau. Mañana podría visitar algún búnker victorioso en alguna de las provincias.