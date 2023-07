Llaryora dijo que la idea de De Loredo de traspasar la Policía al municipio es "una huevada atómica"

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, criticó con dureza la idea de Rodrigo De Loredo de traspasar unos 10 mil agentes policiales de la órbita provincial a la municipal.

“Gobernar una ciudad no es joda. No es marketing. Vos no podés plantear una idea así tan a la liviana. No podés no tener un equipo que te rodee y te diga ´no che, es una huevada atómica´”, sostuvo Llaryora.

Además consideró que la propuesta del candidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio “es una idea marketinera pero que no va a ningún lado”.

“Si algún loquito de estos te tira una idea de estas, tiene que haber filtro, tiene que haber tres o cuatro al lado tuyo que te digan ´che pará´. No hay filtro. Hay marketing. Lo que están queriendo es que a la gente le quede la idea de alguna manera es que le van a dar 10 mil policías más”, opinó el mandatario provincial electo.

Llaryora argumentó que “no tiene nada que ver el planteo" con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "porque Caba funciona como una provincia, no como un municipio”. “Y además Caba creó su policía metropolitana. No tiene nada que ver la Capital porque funciona con otro régimen”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Si yo llego a traspasarte sólo 10 mil policías, que no se puede, ¿cuántos policías más tiene la ciudad?”, se preguntó. Y luego contestó: “Ninguno más. Ahí nomás se cayó la idea”.

“De la misma manera Villa María, Río Cuarto, diría pasame policías, pasame 10 mil, 5 mil, 4 mil, no tendríamos más policía provincial, nos quedaríamos con una policía municipal”, prosiguió en su argumentación.

Propuestas

“Yo digo tenemos policía provincial, sumemos policía municipal, y ampliemos también el grado de actuación de la seguridad privada, y traigamos armas no letales “Taser”, y pidamos que el Ejército pelee contra el narcotráfico, cambiemos la legislación nacional”, aseguró al proponer medidas contra la inseguridad en Córdoba.

Críticas

Llaryora afirmó que De Loredo “fue el candidato a intendente que defendió al gobierno de (Ramón Javier) Mestre”. “Yo me acuerdo cuando discutía con él, porque yo le gané la intendencia, y él valorizaba la gestión Mestre. Y Juez era candidato a intendente del otro lado. Cuando yo tuve que enfrentar al Suoem 11 meses, votó a favor del Suoem”, señaló en tono crítico al dirigente radical.

Además enfatizó que “asesorado por los equipos de Mestre", De Loredo "va a llevar a la ciudad al fondo del mar”. “Con (Luis) Juez imaginate ese equipo de nuevo en la ciudad. Ya gobernaron, son un desastre”, añadió el gobernador electo.