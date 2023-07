Jorge Macri en campaña: "Con los piqueteros voy a tener conflicto"

Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, se pronunció sobre la situación actual de la oposición y reconoció que esperaba una "competencia intensa" dentro de Juntos por el Cambio. Sobre su campaña, aseguró que "va a tener conflicto con los piqueteros" y explicó que busca continuar con el proyecto político de Mauricio Macri.

"El porteño busca gente con experiencia de gestión", afirmó el exintendente de Vicente López en diálogo con Noticias Argentinas y amplió: "Mauricio (Macri) era eso, Horacio (Rodríguez Larreta) era la continuidad de una gestión que estaba y creo que yo traigo eso a la mesa".

En este sentido, Macri explicó que cuenta con "la experiencia de saber conducir equipos y de haber gobernado una ciudad" (Vicente López) y que "aunque es más chica", la misma "tiene perfiles y realidades similares a las de la ciudad de Buenos Aires".

Ante la consulta particular sobre la "recuperación del espacio público", un tema tratado por la mayoría de los precandidatos, resaltó la importancia del "orden nacional" y precisó que en una eventual gestión suya "habrá conflicto" ya que "a veces alcanza con el diálogo, y otras veces, no".

Jorge Macri advirtió que "probablemente tenga conflicto con los piqueteros" en caso de convertirse en el nuevo gobernador de la ciudad de Buenos Aires.

"Hay dos medidas que son de orden nacional, que son compromiso tanto de Horacio (Rodríguez Larreta) como de Patricia (Bullrich), que tienen que ver con quitar la intermediación a los líderes sociales y, algo que para mí es muy importante, que los niños no pueden estar en la marcha. Después, tenemos que usar la fuerza pública", profundizó.

Al respecto, continuó: "No podés hacer lo que querés. Alguien te va a frenar y controlar. Para mí, el arte de gobernar es enfrentar los conflictos si los hay. A veces, alcanza con el diálogo, otras veces, no. Probablemente, con los piqueteros, o los que quieran desordenar el espacio público, yo voy a tener conflicto".

Interna y cruces con Martín Lousteau

En lo que respecta a la interna dentro de Juntos por el Cambio y a la decisión de ir a las PASO, el ex intendente de Vicente López afirmó que "es natural que se dé una competencia" y explicó que ambas parten expresan "dos miradas distintas de la Ciudad dentro de un mismo espacio".

"La gente nos pide que trabajemos juntos pero también te dicen 'no decidan a dedo'. Esperan que resolvamos la internas lo mejor posible, tampoco al porteño le gusta que le impongan candidatos a dedo. Estamos en un momento donde es natural que se dé una competencia entre el PRO y la UCR, con cada uno de nuestros aliados también", manifestó.

A su vez, con respecto a la fuerza que tomó la interna en el último tiempo, expresó: "Me imaginaba una competencia intensa porque tienen perfiles y roles distintos e historias de vida diferentes. Además, sobre todo porque no hay una competencia real en el oficialismo nacional. Nos llevamos toda la atención. En el Gobierno hay una PASO fake".

Luego, en relación a sus cruces puntuales con Martín Lousteau, quien es precandidato al mismo cargo que él, Macri afirmó que no tiene relación con él y que tampoco compartieron ámbitos de trabajo. De la misma manera, evitó hablar sobre su figura política.

"Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", sentenció.

AS/fl

De todas formas, afirmó que están dadas las condiciones para trabajar juntos luego de las PASO, aunque aclaró: "Eso se construye día a día. Desde mí lugar la voluntad está, pero hay que construirla todos los días. Me parece que el nivel de virulencia que algunos momentos tomó la campaña pone en juego un poquito eso".

"No es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", sentención sobre su relación con Martín Lousteau.

En este marco, el precandidato a jefe de Gobierno hizo referencia a la baja de la candidatura de Franco Rinaldi y manifestó: "No me gustó que primero pidan la renuncia y cuando lo hace dicen que 'no alcanza'. Todos queremos vivir en libertad y eso conlleva también a cometer errores. El límite del 'no error' llevaría a una vida muy acotada".

"La contraposición es reconocer, aprender, corregir, pedir disculpas...Me parece que él lo hizo de manera honesta y hubo un ensañamiento brutal", lanzó y agregó: "Lo que más me preocupó fue Franco como persona, estaba muy afectado. Dicho esto, reconozco que las cosas que dijo no están bien y las repudié".

Por otro lado, en cuanto a su reciente cercanía con Patricia Bullrich a pesar de su vínculo con Larreta, explicó: "Me llevo muy bien con los dos. Yo logré algo y tengo que cuidarlo: yo soy el candidato de los dos. Por lo tanto, los dos son mis candidatos a presidente".

Después de las PASO...

En cuanto a los posibles escenarios políticos una vez que se conozcan los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en lo que respecta a la oposición señaló que el ganador, sea quien sea, "va a tener que ir a buscar a todos los votantes posibles".

"Los dos van a tener que ir a buscar a todos los votantes posibles. Va a haber votantes en distintos espacios. Hay que ir a buscar toda impresión no kirchnerista que haya dando vuelta por el electorado. Ese esfuerzo lo tendrá que hacer gane quien gane la interna", remarcó.

Ante la consulta sobre si estos votos podrían venir de un "perfil moderado" que también podría optar por elegir a Sergio Massa, expresó: "El mecanismo de 'Alberto' ya se agotó. Eso de que pongo a uno que parece bueno y educado y la gente no se va a dar cuenta, ya está. No creo que la gente crea que detrás de Massa hay moderación".

Además, descartó intentar ampliar la base electoral a partir de la realización de acuerdos como el que el jefe de Gobierno porteño intentó concretar con Juan Schiaretti. "La base electoral se amplía con la gente, no con los dirigentes. La gente no sigue dirigentes mágicamente. Esos experimentos, en general, fracasaron", sostuvo.

¿Y después del 10 de diciembre?

Ante un eventual gobierno de Juntos por el Cambio a partir del próximo 10 de diciembre, ya sea de Bullrich o de Rodríguez Larreta, Macri fue consultado particularmente sobre el cheque de coparticipación pendiente y afirmó: "Hay un mandato pendiente de la Corte Suprema que se está incumpliendo. Ninguno de los dos continuaría en esa línea".

"Hoy tenemos un presidente en rebeldía. Eso está hablado. También hay otras autonomías que la Ciudad necesita y que no tiene", añadió.

Asimismo, sobre si en una eventual gestión de JxC todas las fuerzas continuarán teniendo un lugar, expresó: "Yo no lo loteo gobiernos, elijo al mejor equipo posible. No me preocupa mucho de dónde vengan, pero no es un loteo. Hay gente valiosa en muchas fuerzas políticas y dentro de Juntos por el Cambio".

"Quiero ser la suma de Mauricio y Horacio, pero superarlos. La vara me queda alta, pero también es un punto de partida distinto", concluyó al mismo tiempo que aseguró que su primo, Mauricio Macri, será su "persona de referencia y consulta permanente".

AS.