Mauricio Macri toma distancia de la interna de Juntos y se va de viaje

“Divina decadencia”, dice Liza Minnelli -en la piel de Sally Bowles– en una de las escenas de Cabaret. No se puede asegurar que cuando se suba al avión con destino a Belice, él repita esa frase mirando Buenos Aires durante el despegue.

Sí, Mauricio Macri toma distancia de feroz interna de Juntos y se va de viaje. Es una de las ventajas que le provoca haber sido sumado como funcionario de la FIFA. El primer destino será Belice, luego estará un poco más dos semanas en algunas ciudades de Europa, donde el verano boreal ya se siente. De Buenos Aires, Macri viaja solo; recién en una de las escalas europeas se le sumará Juliana Awada.

Macri se aleja de la interna de Juntos por el Cambio

Este viaje al exterior por tema FIFA, también es leído como una alejamiento conveniente de una interna desgastante donde del lado de Patricia Bullrich se consumen adjetivos descalificativos a toda velocidad y a riesgo de agotar el diccionario de sinónimos. Del otro, Elisa Carrió parece que en lugar de saliva, su boca tiene querosén y pulveriza al estilo Iron Mountain cualquier elemento que la asocie a su faro político de 2015 a 2019. Es decir, Mauricio Macri. Mientras, éste la ignora convencido de “Carrió ya fue”, no suma votos ni nada.

La relación entre Macri y Rodríguez Larreta

A pesar de lo que Horacio Rodríguez Larreta dijo respecto de lo que fue el gobierno de Macri, éste no cortó relación con él. De hecho, hablaron hace una semana. En su hoja de ruta, el ex presidente dice que trabaja para la unidad de Juntos sea cual fuere el resultado de la interna que se juega en agosto. En las filas del larretismo, no todos perciben que esa sea su intención.

