Espionaje ilegal: Juan Grabois y Javier Milei se presentaron como querellantes en la causa

El líder de la UTEP, Juan Grabois, y el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se presentaron en las últimas horas como querellantes en la causa por espionaje ilegal sobre dirigentes del oficialismo y la oposición.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria dio a conocer la presentación judicial que realizó ante el Juzgado Federal número 8.

"Teniendo en cuenta que por ciertos medios de comunicación que tienen acceso a expedientes judiciales reservados a través de operadores que utilizan mecanismos tan ilegales como los espías estos (que aparecen siempre un par de semanas antes de las elecciones a embarrar la cancha) me entero que soy víctima - nuevamente- de espionaje ilegal, me presenté como querellante en la causa famosa en el Juzgado Federal Nro 8", publicó el abogado.

El mensaje de Juan Grabois.

En ese sentido, el dirigente kirchnerista advirtió que ese Juzgado "casualmente tiene el expediente de Revolución Federal, causa donde consta que una banda macri-libertaria te puede amenazar de muerte, se intercambia pistolas 9mm alegremente, planifica atentados políticos, obstruye la investigación, hostiga potenciales testigos... pero preso no va nadie".

Al referirse a la figura del agente inorgánico Ariel Zanchetta, Grabois desestimó que se trate de alguien ligado al kirchnerismo: "Lo que todavía no me explico cómo puede ser k un espía que espía más a los k que a los no-k ni cómo puede estar contratado por La Cámpora un espía que espía al principal dirigente de La Cámpora, entre otras conclusiones de la sagaz oposición y el genial periodismo ensobrado del país".

"En unos días les cuento lo que descubra", dijo.

Espionaje ilegal: el listado de los dirigentes peronistas que fueron parte de los "objetivos" de Zanchetta

Grabois cuestionó además a la Justicia y afirmó que "lo que está más claro que el agua es que el Poder Judicial, las fuerzas y los servicios de inteligencia son más turbios que el Riachuelo".

"No tienen patria ni bandera, se venden al mejor postor... y me huele que el Gato se los compró en el mismo circo que al León", concluyó, en alusión al ex presidente Mauricio Macri y al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Tailhade explicó su vínculo con Zanchetta y lanzó: "A Macri le molestó que hayamos pedido que no se vaya del país"

La presentación de Javier Milei

El economista libertario también se presentó como querellante, patrocinado por tres abogados: Francisco Oneto, Diego Spagnuolo y Roberto Rallin.

“Me presento como querellante en la presente causa donde se investigan las responsabilidades penales por delitos de inteligencia ilegal contra mi persona entre otros”, dice el escrito.

Allí, en base a una nota del diario La Nación, justifica el pedido al señalar que "en la notebook de Ariel Zanchetta, se identificaron casi 1200 carpetas, siendo que cada uno de los nombres de cada carpeta, eran objeto de espionaje y operaciones de inteligencia en donde referenciaba opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etc".

Y agrega: "En la misma nota se hace referencia a que mi nombre figuraba en la lista de personas y/o carpetas que habríamos sido víctimas de estas prácticas prohibidas de espionaje".

AG / Gi