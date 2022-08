Grieta furiosa: Juan Grabois y Patricia Bullrich fueron escrachados en la calle

El descontento y el enojo con dirigentes y representantes de la política se hizo carne esta semana contra Juan Grabois y Patricia Bullrich, luego de que fueran repudiados en plena calle.

Este martes en las afueras de la Cámara de Diputados un grupo de personas se precipitó sobre el líder social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), mientras se dirigía a la renuncia de Sergio Massa como presidente de la Cámara baja y la sucesión de Cecilia Moreau.

Junto al diputado Itaí Hagman, Grabois fue perseguido y filmado durante varios metros. “¿La sangre de quién va a estar en la calle? Forro. ¿Estás orgulloso de los saqueos? Se está cagando de hambre la gente. Andate a Cuba hijo de puta. ¿Querés empobrecer a la gente? Nos mantenés a polenta”, fueron algunos de los insultos y chicanas que le realizaron.

Las referencias a lo saqueos y a "dejar la sangre en la calle" fueron expresadas por el propio Grabois en las últimas semanas donde se manifestó en las calles porteñas a favor del Salario Universal. Por otro lado, la identificación del dirigente con Cuba y la polenta forman parte del universo discursivo más crítico contra los movimientos sociales, el kirchnerismo y otras expresiones de corte popular.

Grabois se limitó a no contestar y levantar la V de la victoria peronista mientras era filmado. “Con los pobres no se lucra. A los pobres no se los caga” y “Las vas a pagar todas”, fueron otros de los agravios contra el abogado, que quedó a resguardo en Diputados.

Bullrich escrachada en La Matanza

El lunes en La Matanza, Patricia Bullrich también fue abordada por un grupo de personas en el terruño de Fernando Espinoza. El lugar del encuentro fue la Plaza Sarmiento de Ramos Mejía, y allí un grupo de personas llegó con carteles que rezaban “No al cierre de la causa de Santiago Maldonado” y “Basta de impunidad”.

Esta semana se cumplieron cinco años de la muerte de Maldonado, que estuvo 78 días desaparecido luego de ser reprimido por Gendarmería en la comunidad Pu Lof, en medio de una protesta. Bullrich era la Ministra de Seguridad por entonces y su figura quedó altamente cuestionada por la muerte del joven.

Las expresiones verbales contra la titular del PRO no fueron tan respetuosas. "¡Andate borracha!", "¡No tenes vergüenza!" y otros insultos más graves se registraron durante el video de dos minutos.

Lejos de dejar pasar el escrache, Bullrich redobló la apuesta y aseguró que quienes la insultaban habían sido enviados por el intendente local. “Vino una banda mandada por Espinoza para echarnos. Pero no nos echan. Yo me quedo, me quedé con los vecinos y, digan lo que digan, nosotros seguimos adelante porque vamos a gobernar la Argentina y La Matanza”, aseguró Bullrich luego del escrache.

Luego subió la temperatura en redes sociales: "Fui a La Matanza y quisieron impedirme hablar: ¡A MÍ NO ME CORRE NADIE!", escribió.

GI/fl