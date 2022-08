Encuesta | El desafío de Massa: revertir el récord de desaprobación del Gobierno del 72,2%

Una encuesta de Zuban Córdoba arrojó números electorales y de percepción de imagen de los principales partidos y coaliciones nacionales, además de sus dirigentes. Baja confianza en el oficialismo y pedidos de cambios fueron dos de los datos que se registraron en el análisis de la actual opinión pública nacional.

El relevamiento fue realizado entre el 23 y el 26 de julio, días en los que el rumor sobre la asunción de Sergio Massa ya estaban asentados y la entonces titular de Economía, Silvina Batakis, estaba presentadose en Estados Unidos. Fueron consultadas 1300 personas mediante un cuestionario online, con un error de muestro de +/- 2,71% y un nivel de confianza del 95%.

La aprobación del Gobierno Nacional continúa mostrando números en rojo, con un 72,2% de negativa y un 27,7% de positiva. Se trata del pico de desaprobación más alto desde junio del 2021, cuando tocaba el 55,4%. Desde entonces, las cifras fueron en ascenso. Contra esto comenzará a liderar su proceso político y económico Sergio Massa, luego de que jure a cargo de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura esta semana.

"La aparición de Massa plantea una reconfiguración del escenario político en el que más allá de su gestión al frente del Ministerio de Economía, corre del eje a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Eso le quita a la oposición su eje de crítica. Pareciera que empieza a abrir una veta para ese electorado que buscaba una alternativa a la polarización entre el FdT y JxC, en términos tanto políticos como ideológicos", analiza en diálogo con PERFIL la directora de Zuban Córdoba, Paola Zuban.

Si bien aclara que Massa es integrante del Frente de Todos, se refiere a la alta expectativa que generó su designación y analiza los dichos de la oposición al respecto. "Hay una expectativa grande, los mercados se mostraron positivos y en Juntos por el Cambio ha habido declaraciones en varios sentidos. Carrió, Bullrich y Macri han tenido un tono, mientras que los referentes del radicalismo han sido más prudentes", sostiene.

Los números acopiados por Zuban Córdoba indican con alta probabilidad que los encuestados querían modificar el equipo de trabajo de Alberto Fernández. Ante el ítem sobre el nivel de acuerdo de diferentes frases, un 60,1% coincidió en que el Presidente "debería hacer un cambio total de gabinete".

Complementando esta percepción social, un 42,4% consideró que el trinomio oficialista que conforman Fernández, Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "deberían ponerse de acuerdo" para combatir la crisis actual. Aún más: un 39,8% cree que deberían llegar a un acuerdo con la oposición.

En ese plano, también hay reclamos de la sociedad: un 46,6% cree que los opositores deberían acordar con el oficialismo para "colaborar con la gobernabilidad" y un 39,5% consideró que debería preparar un paquete de medidas para gobernar en 2023.

Massa asumirá sus nuevas funciones el día miércoles, un día después de dejar su lugar en la presidencia de la Cámara de Diputados. El 3 de agosto realizará nuevos anuncios, según informó este domingo.

La imagen de los dirigentes nacionales

Los cambiemitas Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal son los que conforman el podio de mejores imágenes de dirigentes medidos a nivel nacional: la titular del PRO sumó 50,2 de positiva y 46,7% de negativa; el Jefe de Gobierno porteño 47,5% de avales y 49,2% de descontento; y la diputada 42,3% de votos a favor y 56,4% en contra.

El cuarto de la fila también es un integrante de Juntos por el Cambio pero no del PRO: el radical Facundo Manes tiene un 41,8% de positiva y 36,4% de negativa, pero también se destaca que un 11,6% de los consultados no lo conoce y un 10,2% que no sabe quién es.

"La dirigencia política tiene una consideración negativa. En nuestros términos la caracterizamos como imagen negativa agravada porque es cuando prevalece la negativa sobre la positiva y con números muy altos. Es una consideración de 20 puntos de negativa por encima de la positiva", dice Zuban.

Además, se refiere a la aparición de Bullrich como la candidata con mejores números en la coalición cambiemita sobre Rodríguez Larreta. "Es bastante volátil ese número, porque en otras mediciones está arriba Rodríguez Larreta. De la oposición, junto a Facundo Manes, son los dos dirigentes que escapan un poco a la lógica de la imagen negativa agravada", detalla.

El más destacado del Frente de Todos fue Daniel Scioli, aunque lleva la mochila de un predominio de la imagen en rojo que atraviesa a todo la coalición. El embajador en Brasil tuvo un 34,2% de anuencias pero un 62,6% de rechazos.

La Vicepresidenta llegó a cosechar un 32,4% de imagen positiva y un 67,5% de negativa, mientras que detrás se ubicó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, con 32,2% y 50,4%, respectivamente. El Presidente fue rechazado por el 70,8% de los consultados y un 28,8% consideró como positiva su figura.

La fiscalía arranca su alegato en el juicio de Vialidad contra CFK

El nuevo "superministro" Sergio Massa tiene el mismo porcentaje de rechazo que la titular del Senado: 67,5%, mientras que el 29,8% consideró que su imagen es positiva.

En el caso del diputado Javier Milei se recopiló un alto porcentaje de disidencias con su figura: un 59,2% cree que su imagen es negativa y un 33,6% positiva. "Tuvo una etapa de crecimiento significativa hasta hace dos meses atrás. Luego se le empezaron a aplicar las generales de la ley: tiene hoy imagen más negativa que positiva y estabilizada. No obstante, mantiene una intencionalidad de caudal electoral que está estabilizada entre 17 y 20 puntos", dice la analista.

Qué pasaría si las elecciones fueran hoy

En la torta porcentual que mide cuál sería el espacio ganador en una posible elección presidencial se impone Juntos por el Cambio con 34,6%, seguido por el Frente de Todos con 28,7% y los partidos liberales-libertarios con 21%.

Por fuera de ese top tres, queda muy lejos la izquierda (4,3%) y la opción "otro" con 3,1%. El 8,3% aún no sabe a quien votaría.

Otro dato que se desprende de este ítem es la potencialidad de voto que suman Bullrich, Milei y Rodríguez Larreta, que se posicionan como los mejores en esta tabla. Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo la candidata más competitiva del oficialismo (26,2%).

