Juan Grabois no tiene "expectativas" con la llegada de Sergio Massa y volvió a criticar al Gobierno

Juan Grabois se refirió a los rumores que instalan a Sergio Massa en el gabinete nacional y volvió a cuestionar el mecanismo de incentivo que el Gobierno anunció para que los productores de soja liquiden la cosecha.

"No tengo expectativa de nada hasta que no vea resultados. No entiendo igual esto de que ponen a una (ministra), la cambia al otro día", manifestó Grabois este jueves 28 de julio sobre el eventual regreso del presidente de la Cámara de Diputados como "superministro".

"A esta altura del partido la única discusión que me interesa es la del Salario Básico Universal, porque las condiciones económicas se están deteriorando todos los días", amplió el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con Siempre es Hoy por AM530.

Las declaraciones del abogado cercano al Papa Francisco obedecen a las versiones que confirmaron en la noche de este miércoles el arribo del ex intendente de Tigre al equipo de Alberto Fernández. Las mismas fueron rebatidas por Massa, pero desde el interior del Frente de Todos vía off the record confirman su aterrizaje.

"Estamos tratando de convencer al Gobierno de que tiene que tomar medidas a favor de la gente y no solo a favor del poder económico que es el que más presiona", manifestó Grabois, en referencia a quienes fogonean el nombre de Massa por su cercanía al establishment económico.

Grabois habló del "dólar soja"

Este martes el Gobierno Nacional anunció un incentivo económico para que los productores que todavía no liquidaron la soja puedan venderla, accediendo a dos mecanismos de compra de dólares. Grabois ya había cuestionado la medida en redes sociales, pero este jueves volvió a la carga contra el Gobierno.

"Parece que cuando la gente humilde, los laburantes, presionan son malos, pero cuando el poder económico retiene los dólares de las silobolsas o especula con el precio de los alimentos son buenos. Entonces, cuando unos presionan no les gusta, pero cuando lo hacen otros se les da las concesiones que piden. Evidentemente hay que aprender un poco de ellos y presionar por los intereses de los de abajo", ironizó.

Además consideró que el campo defiende "muy bien sus intereses, hay que mirar como les va" y agregó: "Cada sector tiene su forma de luchar. Los de arriba tienen la especulación financiera y el Gobierno decide resolver ese conflicto haciendo concesiones. Ojalá haga concesiones con las organizaciones sociales".

Este jueves, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y Unidad Piquetera se encuentran marchando por la Avenida 9 de Julio en reclamo por el Salario Básico Universal, los ingresos y la situación de indigencia y pobreza que afronta el país.

"El gobierno no resuelve ningún problema, es pan para hoy y hambre para mañana", consideró Grabois sobre el Poder Ejecutivo. "En este país hay mucha puja distributiva pero pelean solamente los de arriba. Si los de abajo no pelean y el gobierno no los defiende, es difícil", cuestionó.

GI/ff