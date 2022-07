Eduardo Amadeo: "Me alejé de Massa porque es una persona con opiniones muy volátiles"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el economista que fue cercano a Sergio Massa durante su campaña en 2013, analizó las capacidades que tendría el presidente de la Cámara de Diputados dada la chance de que integre el gabinete económico como superministro y expresó que Massa “es una persona con opiniones muy volátiles”, razón por la que “se alejó” de él.

Antes de apoyar a Mauricio Macri usted tuvo una relación estrecha con Sergio Massa y el Frente Renovador. ¿Qué evaluación puede hacer si Massa conduce el área económica?

Si hay algo de lo que estoy orgulloso en mi carrera política es de que nunca tuve nada que ver con el kirchnerismo. Los detesté desde el primer momento. Me han ofrecido representar al kirchnerismo siendo embajador en EEUU y dije que no, no quiero representar a alguien que desprecio que es Néstor Kirchner. Mi efímero paso por la política cerca de Sergio Massa tuvo que ver con que vi una oportunidad para frenar el avance del kirchnerismo y bajé mi candidatura para sumar votos. Fue un éxito pero desde lo personal fue efímero. Me alejé de Massa porque es una persona con opiniones muy volátiles. Ahora, desde Juntos por el Cambio, no queremos ganar las elecciones en un cementerio. El kirchnerismo destruye a la Argentina. Cristina Fernández tiene un nivel de perversidad al punto de que no le importa el costo de lo que hace con tal de lograr sus objetivos personales. Queremos frenar este desbarranco, sea Massa, sea quien sea. Para hacerlo se necesitan coherencia técnica, política, tener claros los valores de la inversión y la estabilidad, de no seguir con el déficit fiscal. ¿Podrá Massa? Aún no sabemos si él podrá ordenar el gobierno. Sin coherencia no vamos a salir del pozo.

Independientemente de que haya apoyado a Sergio Massa en 2013 como lo hizo Mauricio Macri para colocar un freno a Cristina Kirchner. De las cualidades que vio en Massa, ¿podrían ser útiles en la crisis económica?

No ha mostrado una línea coherente de pensamiento. Sus declaraciones y propuestas han sido idas y vueltas no anuncian una coherencia necesaria en el pensamiento y en la acción para salir de esto. No hay que dudar que cuando se tiene que bajar el gasto público y ordenar el paquete político. Ese es el gran desafío que tiene Massa por delante.

"Batakis volvió de EE.UU y se enfrenta a un inminente anuncio de Massa como 'superministro'"

Massa ha sido zigzagueante desde el punto de vista de la estrategia política. Desde lo económico ¿no ha sido más coherente que en su posición electoral? Se ha mantenido bien a la derecha del kirchnerismo.

Ha estado más a la derecha que el kirchnerismo en términos de relaciones internacionales pero no ha estado más a la derecha en la pelea que debería haber dado por los valores de los que ha estado hablando respecto de la estabilidad, la importancia de la inversión y del freno a la inflación. Nunca lo vi enfrentarse con Máximo Kirchner y con los pensadores populistas. Tal vez lo hizo para sobrevivir en su posición en la Cámara de Diputados y dejar principios básicos por un oportunismo, eso no indica coherencia. Pero tiene oportunidad. Estoy angustiado por el país porque siempre podemos estar peor y espero que sea Massa o quien sea le vaya bien porque no quiero ganar las elecciones del 2023 para salvar a la Argentina en un cementerio.

Ayer, Lula anunció que si gana las elecciones su ministro de economía no va a ser un ministro de economía sino un político. Massa no es economista, es abogado. ¿Sería correcto que al frente de la economía estuviera alguien que no es economista?

En general, Remes, Lavagna y Cavallo eran economistas y tenían buen manejo político. Es importante tener una base económica que permita ser creíble para los mercados. Por la complejidad del momento, necesitamos un economista que tenga respaldo y entrenamiento político para manejar la realidad. Argentina enfrentará una situación peor a la del 2002.

"Las condiciones que pidió Sergio Massa para ser ministro de Economía"

Juan Luis González (JLG): Patricia Bullrich, de quien estás muy cerca, habló de su programa para 2023. ¿La ves en condiciones de disputar la presidencia?

A Bullrich la veo como para disputar la presidencia. Porque tiene coraje para tomar decisiones. Además tiene vocación por el trabajo técnico serio. Yo soy de su núcleo más íntimo y aseguró que es un placer trabajar con alguien que nos cuestiona permanentemente desde lo técnico. También ella está cerca de lo que la gente siente en todas las dimensiones. La veo muy integral y tiene la capacidad que se requiere.

JLG: ¿Con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta habría que ir a una PASO?

Sí, eso es una condición necesaria. Cuando veo cómo se critica nuestra interna, está bien, porque nosotros no somos como el kirchnerismo donde hay que ir a preguntarle a la reina. Eso lo tendrá que resolver Massa. Somos un espacio democrático donde discutimos y resolveremos los temas por el voto de la gente. Estamos en un buen momento de desarrollo como espacio.